Elektrický propadák Audi začal hořet o víkendu přímo u dealera na zdviži, nikdo na něm nepracoval, ani ho nenabíjel

S rostoucím počtem elektrických aut „v oběhu” se jejich požáry staly relativně běžnými, tento ale má svými okolnostmi k čemukoli obvyklému pořád daleko. Auto samovolně vzplálo v oficiálním servisu Audi v momentě, kdy ve firmě dávno nikdo nebyl.

Pryč jsou doby, kdy se každý požár elektrického auta stal předmětem zájmu médií - s tím, jak se tyto vozy i jejich požáry stávají četnějšími, si každá taková událost pozornost nevyslouží, a to dokonce ani v Česku. Ta, o které bude řeč dnes, je ale pořád mimořádná a připomíná jednu z největších záludností těchto incidentů - že mohou vzniknout prakticky kdykoli a kdekoli, bez zapojení kohokoli a impulsu odkudkoli. Auto prostě najednou začne hořet, navíc velmi intenzivně.

Podobně jako při nedávném, vzhledem k následkům mocně medializovaném požáru v Jižní Koreji, který nakonec poničil 880 aut, i tentokrát došlo ke vzplanutí vozu doslova uprostřed ničeho. Jak informují hasiči z Carmelu v americké Indianě, kteří na místě zasahovali, auto tentokrát „chytlo” přímo v oficiálním dealerství. To je na jednu stranu místo, kde by se něco takového mohlo stát, protože tam se s auty manipuluje, tam se nabíjí, tam se opravují... Jenže s tímto nedělal nikdo nic, dokonce ani nikdo živý nebyl přítomen v prostorách firmy.

Obětí plamenů se v tomto případě stalo Audi e-tron GT, elektrický propadák čtyř kruhů, o který nikdy nebyl valný zájem, letos ale jeho prodeje přesto dál padají. Podle údajů Dataforce Audi letos prodalo v celé Evropě pouhých 2 282 aut, což je o 33,4 procenta méně než loni. Za poslední evidovaný měsíc se navíc prodalo jen 361 vozů ve srovnání s loňskými 631 exempláři, což je pokles o 42,8 procenta. Zájem o vůz tedy zřetelně míří k nule a události, jako je tato, jej jistě nepodpoří.

Co se stalo? To vlastně nikdo neví, v oficiální rovině je jisté jen to, že e-tron GT se v minulosti opakovaně stal předmětem svolávací akcí kvůli obavám z požáru. Naposledy muselo přes 1 000 aut k dealerům letos na jaře kvůli „riziku zkratu a požáru vysokonapěťových baterií”. Souvislost s tímto incidentem je nejasná, ale nedivili bychom se, kdyby existovala.

Buď jak buď, auto vzplálo přímo v dealerství Audi v průběhu víkendu, kdy na něm nikdo nepracoval, ani ho nenabíjel. Hasiče na místo poslal automatický požární poplach, který spustil také automatické hašení, které zřejmě předešlo nejhoršímu z hlediska šíření požáru, samotný zásah ale zkomplikovalo a voda tradičně zničilo vše, co plameny nezvládly.

Pro hasiče byl podle jejich slov zásah velmi obtížný, neboť v prostorách byla minimální viditelnost A požáry lithium-iontových baterií je podle nich „téměř nemožné úplně uhasit”. vůz byl ke všemu umístěn na zdviži se sundanými koly. Naštěstí se jej podařilo souběžně hasit a spustit na zem, kdy bylo snazší udržet požár pod kontrolou a vůz vytlačit ven z prostor servisu, aby případný opakovaný požár nezpůsobil další problémy. Podle hasičů to „vyžadovalo spoustu lidí a vody, aby udrželi oheň pod kontrolou”.

Nakonec ale vše relativně dobře dopadlo, auto zamířilo do kontrolovaného prostředí sběrného dvora a při zásahu nebyl nikdo zraněn. Samotný e-tron GT je samozřejmě na odpis a byť dealerství vypadá relativně fit, hasiči dodávají, že škody způsobené množstvím vody z automatických i jejich hasicích systémů páchají méně viditelné, ale o to problematičtější. Jak na tom jsou ostatní auta, která se v prostoru servisu nacházela, zatím nemáme zprávy.

Po této události se zdá, že po omezování parkování elektrických aut budou muset vzniknout nová pravidla pro jejich odstavování prakticky kdekoli a kdykoli. I během přerušeného servisního zásahu zjevně mohou zahořet jasným plamenem. Kdo si po tomto incidentu troufne nechat „rozdělaný” elektromobil v prostorách dílny přes víkend? Škody mohou být obrovské. Nebavíme se tu jen o materiálních ztrátách, ale i paralyzování klíčové části byznysu firmy a poškození její image. Však na takové dílně mohou být klidně desítky aut, které budou zničeny. Nechtěli bychom být těmi, kteří budou volat zákazníkům očekávajícím opravení vozu, že jim jejich aut vzal oheň, kouř, voda anebo všechno dohromady ze zcela nesouvisejícího požáru.

Kdyby k této události došlo během práce na voze, ještě by to šlo chápat jako relativně běžný incident. Auto ale takto zdevastovalo sebe, dealerství Audi a jistě i část okolních vozů poté, co na ně hodiny a hodiny nikdo ani nesáhl. Foto: Carmel Fire Department, CC0 Public Domain

