Elon Musk mohl místo Twitteru ovládnout největší světové automobilky, Renault by ho stál skoro jen pětinu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Christian Marquardt, Getty

Tento pohled na věc jen připomíná, jak absurdní hodnoty dosáhla Tesla, hlavní Muskovo aktivum. A také to, jak moc vysoce ceněné jsou dnes technologické firmy všeho druhu.

Nejspíše nikomu neuniklo, že novým majitelem Twitteru se stal Elon Musk. Ten začal akcie společnosti stojící za jednou z nejpopulárnějších sítí skupovat již na počátku letošního roku. V dubnu pak oznámil, že se mu již povedlo získat 9,1procentní podíl, čímž se stal největším jednotlivým akcionářem. V návaznosti to byl pozván, aby se stal členem vedení, takový krok by mu ovšem nedovolil zvýšit podíl ve firmě na víc než 14,9 procenta. Ač tedy Musk nejprve souhlasil, své rozhodnutí záhy přehodnotil. A oznámil, že chce koupit Twitter celý a udělat z něj soukromou společnost patřící jen jemu.

Před různé překážky byla celá transakce na sklonku října dokončena, Musk je tak skutečně novým šéfem i jediným majitelem Twitteru. Za sociální síť zaplatil 44 miliard dolarů (cca 1,04 bilionu Kč), což pochopitelně není malá suma ani pro nejbohatšího člověka světa. Musk se kvůli tomu musel zbavit i takřka poloviny akcií, které držel v Tesle, akvizici navíc musel zčásti financovat z půjček. Otázkou, kterou si nyní kladou nejspíše všichni, pak je, zda Musk náhodou poprvé v životě neudělal opravdu špatný obchod.

Nový šéf Twitteru totiž krátce po akvizici oznámil, že sociální síť prodělává 4 miliony dolarů (95,15 milionu Kč) denně. Jeho snaha o návrat do ziskových vod přináší spoustu kontroverzí, ale to dnes nechme být. Zaujal nás pohled kolegů z Jalopniku, kteří se podívali na to, co všechno jiného si mohl Musk místo Twitteru koupit, protože i ve světě automobilových firem je toho hodně.

Je nutné dodat, že jde o pohled teoretický, neboť vychází pouze z tržních kapitalizací jednotlivých společností, které často vůbec nejde celé koupit (např. Ferrari) a kdyby to přece jen šlo, bylo by třeba dát na stůl poněkud vyšší nabídku. Přesto to dává představu o tom, jak absurdně vysoká hodnota Tesly je, když si Musk zejména díky ní mohl celý Twitter koupit. A jak drahá byla i samotná firma provozující známou sociální síť.

I hodně velké a slavné automobilky totiž stojí proti Twitteru pakatel. Například Renault, pořád jednu z největších automobilek zeměkoule, která ročně prodává miliony aut na většině kontinentů a je největším akcionářem ještě většího Nissanu (43 %), by mohl mít za stejné peníze více než čtyřiapůlkrát. Pokud se pak podíváme na opačný konec možností, hodnota Hondy dnes činí 43,16 miliardy dolarů (1,02 bil. Kč). Takže i tu Musk mohl mít a ještě by něco zbylo. Pokud by si pak pořídil celé Ferrari jako firmu (39,05 mld. USD/928,91 mld. Kč), byl by na tom ještě lépe.

Výrobců, jejichž hodnota je nižší než v případě Twitteru, je ovšem daleko víc. Z těch nejznámějších můžeme zmínit Hyundai (29,21 mld. USD/694,84 mld. Kč) nebo Kiu (19,69 mld. USD/468,38 mld. Kč). Na kompletní korejské duo by pak sice Musk neměl, dá se nicméně předpokládat, že v případě zájmu by sáhl hlouběji do kapsy. Stejně jako by mohl i zničit přímou konkurenci, neboť hodnota Rivianu činí 28,74 mld. USD (683,66 mld. Kč) a Lucidu 18,98 mld. USD (451,49 mld. Kč). Mohl ale také koupit celé Suzuki nebo většinu významných čínských automobilek. Popř. kombinaci několika těchto firem.

Musk ale zkrátka zatoužil po Twitteru, nejspíše i proto, že on sám osobně je na této sociální síti skoro závislý a častokrát na ní publikuje i desítky příspěvků denně. Za ně se pak nyní nemusí zodpovídat žádné komisi či naprogramovanému robotovi. Místo toho může velmi snadno umlčet své kritiky, jakkoli odmítá, že něco takového bude dělat. Uvidíme, jaké s Twitterem udělá štěstí - Musk se nepochybně vydal odvážnou cestou, špatných obchodů v životě ale udělal minimum a nemusel chybovat ani tentokrát.

Elon Musk mohl mít místo Twitteru i celou automobilku Hyundai, jednoho z největších výrobců aut světa. Přednost ale dal sociální síti - zda správně, ukáže jen čas. Foto: Hyundai

Inspirace: Jalopnik

