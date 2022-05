Elon Musk neunesl vyřazení Tesly z indexu „dobrých” firem, jeho reakce připomíná českého expremiéra před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Christophe Gateau, PA/dpa

Papírově nejbohatší muž se po tomto kroku rozzuřil a začal veřejně metat hromy a blesky na všechny strany. Politické útoky na něj prý budou v následujících měsících jen eskalovat.

V posledních pár letech prakticky ve všech českých médiích pravidelně zaznívala slova jako „kampaň“ nebo „účelovka“. Za nimi stál Andrej Babiš, jehož vláda nezodpovědným hospodařením a rozhazováním peněz na všechny strany zadlužila několik dalších generací. Sám předseda hnutí ANO pak vládnutí využíval především k udržování svých vlastních pozic v dotovaných byznysech. A když mu to kdokoliv vmetl do tváře, dočkal se hysterické reakce. Ač je totiž dnes pomalu každému jasné, že třeba farma Čapí hnízdo získala dotace naprosto účelově, dle Babiše je dané obvinění kampaní či účelovkou, která ho měla vystrnadit z politiky.

Důvodem, proč jsme si na bývalého premiéra vzpomněli, jsou současné reakce Elona Muska na vyškrtnutí Tesly z indexu S&P 500 ESG, tedy přehledu odpovědně se chovajících firem (ona zkratka značí Environment, Social a Governance). Podle nás je to velmi pochybná, subjektivní metrika, která by neměla promlouvat do hospodaření té které firmy, ale doba je jaká je. Tesla mezi „dobrými” firmami byla, což jí přiválo část nových investorů. Teď už mezi nimi není, což dále podpořilo propad hodnoty akcií firmy.

Margeret Dorn, která za S&P 500 ESG odpovídá, uvedla, že za daným krokem stojí hlavně rasová diskriminace, ke které v americké automobilce pravidelně dochází, nezodpovědné zacházení se systémy autonomního řízení a také fakt, že selhává ve svých environmentálních snahách. Na trh totiž sice chrlí stále více elektrických aut, to je nicméně vše. Divize ESG zaměřená na životní prostředí a sociální politiku ovšem po výrobcích požaduje mnohem širší spektrum snah. A ne jen ve slovní rovině. V té je prý Tesla dobrá, činy ale chybí.

Pro Muska to bylo v už tak vypjaté době (Tesla letos ztratila přes 40 % své hodnoty) pomyslné mávnutí červeným hadrem, na který zareagoval jako patřičně vydrážděný býk. Krok ESG totiž považuje za „odporné šméčko“. Mimo to varoval, že politické útoky na jeho osobu budou v nadcházejících měsících „dramaticky eskalovat“.

Je smutné, že se Musk nad celou záležitost nedokáže povznést. Kdyby zůstal jen u své prvotní reakce, nejspíše by měl většinu světa na své straně. ESG je opravdu pochybná věc, na což sám upozornil tím, že ropná společnost Exxon zůstává v žebříčku SP 500 ESG mezi deseti nejlépe hodnocenými společnostmi světa. Asi každý má totiž stále ještě v paměti únik ropy z poškozeného tankeru Exxon Valdez. K tomu sice došlo již v roce 1989, ovšem jelikož uniklo zhruba sto tisíc tun „černého zlata“, jsou následky havárie patrné dodnes.

Nešlo přitom o jediný prohřešek firmy založené Johnem D. Rockefellerem. Zmínit můžeme rovněž havárie v Brooklynu (2007), v Baton Rouge (2012), na řece Yellowstone (2011) či v Arkansasu (2013). Prakticky ve všech případech přitom americká justice shledala Exxon vinným s porušování environmentálních zákonů, načež byly ropné společnosti vyměřeny nemalé pokuty.

Svým způsobem tedy Muskovo rozčílení chápeme, ovšem jak jsme již naznačili, člověk v jeho pozici by zkrátka měl reagovat jinak než s pomocí stejné rétoriky, s jakou je u nás spojován bývalý agent STB. Nepochybujeme však, že skalním příznivcům obou těchto kontroverzních osob nic ze zmíněného nevadí. Ti by totiž své vůdce vynášeli do nebes i ve chvíli, když by třeba do takové Bečvy vypouštěli jedy v přímém přenosu. Za vším přece stojí někdo jiný.

Pokud by Musk reagoval na vyškrtnutí Tesly z indexu S&P 500 ESG jen zmínkou o Exxonu, měl by svět na své straně. Jenže je zjevně stejný hysterik jako Andrej Babiš. Foto: Matt Rourke, AP

Political attacks on me will escalate dramatically in coming months — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!



ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors. — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.