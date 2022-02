Elon Musk velebil schopnost Tesly odolat pádu stromu, herečka z bondovek ukázala krutou pravdu

Příznivci Tesly už prosluli tím, že jsou schopni se navzájem bez okolků poplácávat po ramenou kvůli údajným výjimečnostem aut americké značky, které nemají žádnou oporu v realitě. Tentokrát si naběhli i s Elonem Muskem díky herečce Valerie Leon.

Elon Musk je znám jako člověk, který tráví spoustu času na internetu, zejména pak na Twitteru. Na sociálních sítích pak nevynechá jedinou příležitost, aby vynachválil některý ze svých produktů či nápadů. Nejinak je tomu i nyní, kdy Evropu sužuje atlantická bouře Eunice, která s sebou přinesla nezvykle silný vítr. Ten možná těší provozovatele větrných elektráren, ostatní až tak rádi nejsou - bouře si vyžádala oběti na životech a způsobila rozsáhlé materiální škody.

Bouře se pochopitelně nevyhnula ani Londýnu, ostatně britské ostrovy byly takříkajíc první na ráně. Vítr přitom na pobřeží udeřil silou až skoro 200 km/h a ani ve vnitrozemí příliš nepolevoval. I v hlavním městě tedy došlo na mnoho incidentů, přičemž mezi ty nejčastější patřily popadané větve či dokonce stromy. Jeden z těch vyvrácených pak spadl na Teslu Model 3, která však navzdory jeho nepochybně ohromné hmotnosti nevypadá až tak poničeně. Spíše působí jako ochránce okolí, který strom nese na svých bedrech.

Právě toho se chytli fandové Tesly, kteří začali auto velebit a s nimi i Musk, který snímku dal veřejně palec nahoru. Také díky němu se s chválou přidali desítky tisíc dalších, neboť fotka skutečně vypadala, jako by Tesla díky své struktuře nedovolila ani úplný pád stromu, ani devastaci prostoru pro posádku.

Do oslavné party ale neúmyslně zapíchla vidle známá britská herečka Valerie Leon, která se objevila v řadě filmů z Jamesem Bondem. Ta zveřejnila záběr stejného incidentu z jiného úhlu, aniž by tušila, že se pohled z druhé strany stane hitem sociálních sítí. Právě ten ukazuje, co se skutečně stalo - Tesla opravdu není automobilovým ekvivalentem starořeckého titána Atlase, pád stromu zjevně zastavil podobně vzrostlý strom na druhé straně ulice.

Zas a znovu se tak ukazuje, že s trochou obratnosti lze v médiích zkonstruovat zcela nereálný obraz reálných událostí. Tesly jsou na tom s bezpečností nepochybně dobře, o to tu nejde, tak mohutný strom by ovšem i nebohý Model 3 nejspíše rozšmelcoval. Evidentně ale stačí jiný pohled a rázem vidíme jiný příběh, který podporuje teze nemající nic společného s realitou. Strukturální pevnost moderních aut je obecně velmi vysoká a Tesla je v tomto ohledu „jen” na úrovni, nikoli v jiné lize.

I narrowly avoided a terrible accident just now when this tree was blown down close to my home. I feel so sorry for the owner of this wrecked car. What a shock. #StormEunice #London pic.twitter.com/whD2JlDvOj