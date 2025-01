EU jde Muskovi po krku, pravidla té samé EU ale přihrají jeho Tesle čistých 25 miliard z kapes všech, kteří nechtějí elektromobil včera | Petr Prokopec

To jsou paradoxy, že? Evropská unie se zdá být posedlá tolika věcmi najednou, že smysl jedné může snadno potírat smysl druhé. Pokud vítězí ta správná ideologie, problémem najednou není nic.

Pokud bychom měli realisticky zhodnotit současný stav evropské automobilové branže, museli bychom použít hodně nepublikovatelných slov. Ono to ale ve finále není třeba, neboť o tristní situaci si špitají již i vrabci na střeše. Jde přitom o jasný dopad bruselské politiky, která z klimatické ochrany udělala nové náboženství. Dokonce v takové míře, že kdokoli, kdo v předchozích letech zkoušel proti Green Dealu vystupovat, skončil na pranýři v libovolném smyslu těchto slov.

Loni ale museli sundat zelené brýle z očí i mnozí aktivisté. Začalo se totiž potvrzovat to, co jsme léta slyšeli od skutečných expertů. Tedy že urychleným a plošným přepřáhnutím na elektromobilitu nedojde na spasení planety, místo toho bude výrazně poškozen klíčový průmysl, který plní nejednu erární kasu. Dokonce i na půdě Evropské unie se tak ústy frakce stojící za celým Green Dealem začalo mluvit o oddálení či rovnou zrušení nekonečně absurdních přerozdělovacích mechanismů, které devastují celý trh.

Jestli se to reálně stane, nevíme, těmto lidem už se nedá věřit. V tuto chvíli platí dosavadní pravidla, která automobilky staví před nutnost prodat asi 20 až 25 procent veškerých aut s elektrickým pohonem. To se obecně nemůže povést, a tak většina výrobců stojí před možnostmi, která nedávno popsal šéf Renaultu - prodávat elektromobily ještě víc pod cenou, omezit výrobu spalovacích aut, zaplatit pokuty nebo se za úplatu spojit s výrobcem elektrických aut a emise si uměle snížit.

Poslední zmíněnou cestou se už oficiálně vydaly Toyota, Stellantis, Ford, Mazda a Subaru, které si budou - zjednodušeně řečeno - nakupovat emisní povolenky u Tesly. Americká automobilka si tak díky tomu může do konce letošního roku může přijít na 1 miliardu Eur (25,14 mld. Kč), které zmínění výrobci vyberou skrze uměle zvýšené ceny spalovacích aut. Zaplatí to tedy všichni, kteří elektromobil nechtějí. A tento krok přitom nebude ojedinělý, neboť venku jsou rovněž plány Mercedesu a Smartu - tyto značky se pro změnu dají do holportu s Volvem a Polestarem.

Říkáte si, proč ne? Samo toto přerozdělování je další absurdní deformací trhu, která bude mít za následek další neefektivitu pro nás všechny. Ale pokud byste byli příznivci podobných zvěrstev či EU dokonce drželi palce, považte bizarní sekundární dopady. Jednak platí to, co znovu řekl šéf Renaultu - EU takto v podstatě donutila evropské firmy, aby financoval čínské výrobce (mj. některé Volva a Polestary se vyrábí právě tam pod taktovkou Geely), proti kterým se tak vymezuje. A nikdo neví, koho dalšího bude třeba do holportu přibrat, protože klesající prodeje Tesly nemusí stačit všem, aby se pokutám takto vyhnuli.

V případě Tesly je situace ještě pikantnější. S její vládcem Elonem Muskem je teď EU na nože kvůli jeho neochotě cenzurovat dění na síti X, kterou též vlastní, ve prospěch agend ražených Unií. A nelíbí se jí ani, že vystupuje na podporu spíš pravicových než levicových sil, které dnes EU vládnou. Situace má neskutečně absurdních dopady, o kterých třeba včera psal Politico - 150 (!) úředníků EU sledovalo online rozhovor Muska s šéfkou německé AfD, aby je případně nachytali při diskuzi o něčem, co Bruselu nejde do krámu.

To jsou skutečně extrémní dopady toho, že EU Muska nemůže vystát, současně ale ta samá EU v principu srovnatelnými snahami ohnout dění ve světě v její prospěch toho samého Muska podporuje (protože nikdo jiný neprodává v Evropě tolik elektrických aut, aby z oněch „povolenek” mohl něco podstatného mít, natož pak aby šlo o desítky miliard ročně) takovými penězi? I pro Teslu jsou velmi významné - není to obrat, je to miliarda Eur prakticky „čistých” peněz přihozených k zisku.

Sami zvažte, co si za popsané situace myslet o soudnosti těch, kteří nám vládnou.

Tesla se letos může těšit na nemalé peníze od Toyoty, Stellantisu, Fordu, Mazdy nebo Subaru. Postarají se o to pravidla EU. Té samé EU, jejíž v principu obdobný přístup k realitě maluje šéfa a největšího akcionáře Tesly Elona Muska jako největší zlo. Foto: Tesla

Petr Prokopec

