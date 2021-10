Snaha zrušit neomezenou rychlost v Německu je jen gesto, říkají experti, nemá čemu prospět před 4 hodinami | Petr Prokopec

O zavedení rychlostních limitů na Autobahnech se opět mluví a mají větší šanci projít než kdykoli dříve. Co přinesou? Oba zásadní argumenty pro jsou podle expertů na vodě a pro budoucí vývoj jsou stejně nepodstatné.

Německé dálnice jsou jedním z posledních míst na světě, kde se při zašlápnutí plynového pedálu nemusíte bát o řidičský průkaz. Neomezenou rychlostí sice nelze jezdit všude, jen na 30 procentech ale platí stálé restrikce a na 10 procentech ty dočasné řídící se počasím, denní dobou či dopravou. Sociálním demokratům (SPD), Zeleným a Levicové straně ovšem něco takového nestačí, jejich cílem je celoplošný rychlostní limit. A jak se začíná zdát, svého cíle dosáhnou, ač to nejspíše ve výsledku nic dobrého nepřinese.

Zastánci omezeného tempa přitom argumentují zvýšením bezpečnosti, pro to však podle expertů z německého autoklubu ADAC nemají jediný věrohodný argument. Na základě statistik totiž kupříkladu v loňském roce zemřelo více lidí na německých okreskách než na dálnicích, kde jedním z hlavních ochranných prvků jsou svodidla oddělující jeden směr od druhého. Přičemž podle ADACu na tom země jako Belgie, Francie či Spojené státy, kde rychlostní limity mají, jsou na tom s bezpečností na dálnicích jen hůře.

Dalším argumentem je ochrana životního prostředí, kdy podle spolkové agentury pro ochranu životního prostředí by snížení rychlostního limitu na 130 km/h mělo ročně ušetřit dva miliony tun CO2. To je ale jen teorie, která v praxi nemusí fungovat, i kdyby se tak ale stalo, je to velmi zanedbatelné - Německo v roce 2018 vyprodukovalo 860 milionů tun CO2 za rok, bavíme se tedy o pár promile. Je navíc třeba dodat, že osobní auta jsou stále efektivnější a emise CO2 mají na svědomí hlavně ta nákladní, u kterých rychlostní limity platí již dávno a z nichž většina se na oněch 130 km/h ani nerozjede.

Je tedy vskutku otázkou, jaký by ve výsledku byl reálný přínos, načež není divu, že celou debatu někteří kritizují jako zbytečné politikum. Patří mezi ně i Stefan Bratzel, šéf Centra pro automobilový management v Bergich Gladbachu, který ji přirovnávají k americkým diskuzím točícím se okolo práva nosit zbraň. Navíc dodává, že na rozdíl od Spojených států nejspíše nebude potřeba jakékoliv úpravy legislativy, neboť problém nejspíše bude vyřešen sám s ohledem na změny v automobilové branži.

Bratzel pochopitelně poukazuje na elektromobily, jejichž řidiči „ se zpravidla pohybují rychlostí 120 až 130 km/h, ne rychleji, jinak výrazným způsobem klesá dojezd“. Mimo to je třeba podotknout, že výrobci u těchto aut omezují nejvyšší tempo, a to ve většině případů na 160 km/h. Máme tu pak sice mnohé supersporty či sedany schopné jet rychleji, ovšem těch je ještě méně než elektrických aut, jejichž maximum leží okolo navrhované hranice 130 km/h.

Celá debata se tedy skutečně zdá zbytečná a je otázkou, jak dopadne. Ostatně SPD a Zelení již jednou německý kabinet ovládali, a to v letech 1998 až 2005. Tehdy ovšem zejména Socialisté byli striktně proti zavedení rychlostního limitu, což Gerhardu Schröderovi vyneslo přezdívku „automobilový kancléř“. Dnes vládnou Německu jiní.

Omezená rychlost dnes nastálo platí na 30 procentech německých dálnic, nová vládnoucí koalice ale touží po celoplošném omezení. Podle řady expertů je to jen politická záležitost, která reálně ničemu nepomůže. Foto: Patrick Seeger, DPA

Zdroje: Deutsche Welle, ADAC

