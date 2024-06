Fiat si utahuje z italské vlády. Ta chce, aby sundal ze svých aut italské vlajky, on odstranil rovnou všechna loga a znaky před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Žádná počítačová úprava, Fiat fyzicky „serval” ze svého zřejmě nejvíc ikonického modelu úplně všechna označení, aby dal vládě jasně najevo: Můžete z něj sundat, co chcete, stejně každý pozná, že je to italské auto, že je to Fiat.

Fiat se v poslední době stará o palcové titulky nejen automobilových magazínů hlavně kvůli své razantní změně v přístupu ke spalovacím autům. Zatímco ještě před pár roky si maloval výlučně elektrickou budoucnost nejpozději do roku 2030 a počítal s tím, že jeho další klíčové novinky budou jen elektrické, dnes všechna auta dělá rovnou i spalovací a nové generaci klíčové 500 dokonce zpětně vrací spalovací pohon. Tento veletoč ale poněkud zastínil dřívější pozoruhodné dění okolo italské automobilky.

Ta se totiž dostala do rozepře s italskou vládou, které se přestalo líbit, že lepí italská jména a italské vlajky na sice italská auta, ale i taková, která vyrábí v Maroku nebo v Polsku. Nejprve kvůli tomu Fiat musel přejmenovat model Milano, pak se musel potýkat dokonce se zabavením víc jak stovky aut a nakonec preventivně odstranil italskou trikolóru z dalšího modelu, aby podobným sporům předešel. Mohlo by se zdát, že automobilka kapitulovala, opak je ale pravdou.

Nyní se totiž vytasila s docela vtipnou reakcí, kterou si z italské vlády utahuje. Firma skrze své relevantní kanály pro styl s médii i veřejností uvolnila záběry právě na zkraje probíraný model 500, ze kterého odstranila úplně všechny insignie. Mohla to udělat na počítači, pozoruhodné ale je, že to udělala fyzicky - z vozu doslova servala všechny znaky, loga, vlajky, prostě cokoli, co poukazuje na značku, typ či původ vozu, a stvořila klip právě s takovým autem.

Klip označený „Fiat | No Logo” zaujme skutečně už tím, že po emblémech 500 na přídi, Fiat na zádi či po chromované liště pod bočními okny s nápisem 500 zbyly díry, jen na středech kol zůstaly znaky „500e”. Záběry pak provází italský komentář s anglickým překladem: „Kdyby tohle auto nemělo logo, kdyby nemělo jméno, kdyby na něm nebyla vlajka. Kdyby na něm nebylo nic, co říká, čím je nebo odkud pochází, stejně by to každý poznal. Protože když má auto ikonický design a vždy představovalo radost ze života, může to být jedině italské a může to být jedině Fiat.”

Automobilka tím posílá vládě jasný, trochu chuligánský vzkaz ve stylu: „Hele, můžete nás donutit sundat z našich aut cokoli a stejně každý pozná, co jsou zač.” A upřímně řečeno má pravdu, v záplavě „generických” designů zůstávají aspoň některé Fiaty samy sebou a splést si je s jinými vozy nelze. Podle nás velmi trefná, odzbrojující, jaksi pasivně agresivní reakce. A nakonec i docela překvapivě odvážný krok v době, kdy se velké firmy snaží být hlavně zadobře s politiky, kteří zas jednou mají až příliš velkou moc nad našimi životy. O celé situaci si ale jako vždy udělejte názor sami.

Fiat posílá italské vládě jasný vzkaz: Zakažte nám používat klidně všechny znaky, beztak každý pozná, o jaké auto jde. A odkud pochází. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.