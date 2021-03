Fotbalista musí zaplatit 1,3 milionu Kč za to, že odmítá jezdit s elektrickým Audi před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Jakkoli to může znít absurdně, je to tak. Člověk, jehož současný majetek je odhadován na 1,5 miliardy Kč a může si tak koupit jakékoli auto na světě, musí do práce jezdit předepsaným elektromobilem. A zjevně se s tím nedokáže smířit.

V každé práci mají zaměstnanci své povinnosti a platí to i v případě, že je dotyčný fotbalovou hvězdou kopající za jeden z nejznámějších klubů světa. Pokud se dopustí porušení pravidel, může čelit i sankcím a právě na ty nyní došlo v případě Kingsleyho Comana. Hvězda hrající ve středu a na křídlech fotbalového Bayernu Mnichov dostala zdarma k užívání vůz značky Audi. Jezdit s ním ale opakovaně odmítá.

Na první pohled se může zdát, že jde o mnoho povyku pro nic, klubu by mohlo být jedno, čím si Coman za vlastní peníze jezdí. Jenže Audi vlastní 8,33 % bavorského klubu a má s ním uzavřenou sponzorskou smlouvu, která se týká i aut. Fotbalisté si tak sice mohou jezdit třeba o víkendu čím chtějí, pokud jde ale o dojíždění na tréninky či další oficiální události, musí sáhnout po zdarma poskytnutém voze se čtyřmi kruhy ve znaku.

Zatímco většina z nás by za Audi zdarma byla ráda, pro bohaté fotbalisty, z nichž mnozí si již navykli na jiný životní styl, představuje Audi podřadnou značku. Jít třeba o R8, RS6 nebo jiný exkluzivní model jako dříve, alespoň některým by to nebylo proti srsti. Potíž je ale v tom, že od loňska musí všichni používat elektrický e-tron a už při představení této novinky jsme konstatovali, že to některým z nich nebude vonět.

Comanovi to nevoní velmi a už dříve byl nachytán, jak přijíždí na tréninky v jiných vozech, mj. ve vlastním McLarenu. Nebyl sám, před ním se stejně jako on provinili i Philippe Coutinho a Niklas Sue, kteří byli nachytáni v Mercedesu resp. ve Ferrari. Vedení klubu tak došla trpělivost a loni v říjnu oznámilo, že další porušení budou trestána pokutou ve výši 50 tisíc Eur, tedy asi 1,3 milionu Kč. To již není malá suma ani pro hvězdné hráče, co na to Coman? Nic, doslova.

Před pár dny tedy dorazil na trénink ve svém Mercedesu třídy G s úmyslem zaparkovat v podzemních garážích klubu. Jak protřelé. Obsluha parkoviště jej ale na základě nových instrukcí vedení bez „toho správného auta” ani nepustila dovnitř, a tak Coman nechal vůz na ulici a vyrazil na trénink po svých. Tam jej ovšem nafotili kolegové z Bildu a vše zveřejnili. To už se nedá omluvit, a Comanovi tak prý nezbude než pokutu zaplatit.

Jakkoli musíme znovu zopakovat, že jde o výsostnou záležitost vztahu hráče a jeho zaměstnavatele, mezi nimi nastavených pravidel a sankcí za případná porušení, nemůžeme zavírat oči nad absurditou celé situace. Audi a Bayern tomuto chování zkrátka vyšly vstříc, když rozhodly, že hráčům nedají dále na výběr auto, které si přejí, ale dostanou zmíněné elektrické SUV a zvolit si budou moci jen barvu. Někteří hráči měli dříve problém jezdit i v „obyčejné” RS6 a dalších špičkových modelech Audi, tak jak mohl někdo očekávat, že najednou vezmou za svůj o mnoho obyčejnější e-tron? Minimálně Coman to zjevně nesvede, teď ho cesta na trénink Mercedesem-AMG G63 stála přes milion.

Audi e-tron je pro obyčejnéjho člověka zajímavý vůz, fotbalisté Bayernu s ním ale zjevně i zdarma chtějí jezdit tak málo, že jim klub musí hrozit pokutou v přepočtu 1,3 milionu Kč za každý případ, kdy použijí jiný vůz, ač by neměli. A stejně to k ničemu nevede. Foto: Audi

Zdroj: Bild

Petr Miler