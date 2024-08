Hořící tahač Tesly nakonec uzavřel dálnici na 16 hodin. Lidé museli zůstat 800 m daleko, hasiči to po pár hodinách vzdali před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Dlouhých 9 hodin byl prostor ve okruhu 800 metrů okolo požáru uzavřen pro veškerou veřejnost. Bateriový paket tahače totiž hořel při teplotách přesahujících 500 stupňů Celsia a stal se zdrojem ohromného množství toxických zplodin. Hasičům nakonec nezbylo než čekat.

Jak jsme vás včera informovali ještě téměř v průběhu této události, na kalifornské dálnici I-80 došlo k první zdokumentované nehodě a také prvnímu zdokumentovanému požáru tahače Tesly zvaného Semi. Požáry kamionů obecně nejsou ničím výjimečným, bateriový pohon auta se ale postaral o to, že se výsledkem stala smutná show, nad kterou si drbe hlavu polovina světa.

Celá událost totiž připomíná zejména to, jak nebezpečné požáry elektrických aut jsou. Nemusíme se znovu vracet k tomu, že jsou dnes podstatně méně četné, problém je v tom, že když už k nim dojde, je extrémně složité se s nimi vypořádat. Připomnělo to už nedávné vzplanutí ani nenabíjeného elektrického Mercedesu v rezidenčním komplexu v Jižní Koreji, ale to, co se odehrálo poblíž Sacramenta, byl požár ještě docela jiného kalibru. Nyní o něm víme víc.

Zatím není jasné, co přesně k požáru vedlo. Mluví se o nehodě samotného tahače Tesly, která se nepochybně stala, úřady ale zatím nedokáží říci, zda byl oheň následkem nehody, nebo šlo o jednu z jejích příčin. Čas v tomto směru ukáže víc, detaily ohledně samotné ohnivé události zveřejněné CBS News a L.A. Times jsou ale opravdu nepříjemným čtením.

Nové informace potvrzují, že nehodě došlo okolo 3:15 v noci poblíž Emigrant Gap, kde Semi sjel z dálnice a narazil do strojům vedle ní. Nehoda to nakonec neměla být těžká (o stavu řidiče vozu ale nemáme jasné zprávy), uhašení následného požáru se přesto ukázalo být prakticky neřešitelným, a to přes nasazení enormního množství techniky včetně letadel, která místo polévala vodou ze vzduchu. Hasiči nejprve doufali, že si s požárem poradí jako s každým jiným a zvolili dílčí uzavírku dálnice, okolo 5:30 ale pochopili, že to nepůjde okolo místa vzplanutí vytvořili 800metrové nárazníkové pásmo, do kterého nesměl nikdo vstoupit, aby toxické výpary nezranily ostatní motoristy či přicházející zvědavce.

Hasiči zkoušeli několik hodin požár zlikvidovat, nakonec ale rezignovali a zejména bateriový paket vozu nechali kontrolovaně shořet. To nejhorší bylo pryč po 13 hodinách a 15 minutách, kdy byla dálnice otevřena aspoň v protisměru, trvalo ale dlouhých 16 hodin, než uzavírka skončila zcela. Do té doby z místa i po uhašení plamenů unikalo omezené množství toxických výparů.

Jak uvádí expert v oblasti elektrických aut oslovený CBS, problém je v samotné velikosti baterie, která má u Semi kapacitu 900 kWh. Čím větší baterie je, tím větší množství množství hořlavého materiálu auto skýtá. „Taková baterie bude uvolňovat mnohem víc toxických plynů, bude hořet mnohem déle. Obecně je mnohem těžší ji uhasit,” řekl k věci Dylan Khoo a upřesnil, proč hašení vodou nevedlo k rychlému úspěchu a způsobilo nové problémy - prý je nemožné tak intenzivní požár vodou uhasit, současně ale poléváním baterie „vytváříte kyselinu sírovou a kyselinu chlorovodíkovou”, jak uvedl dále Khoo.

Je skutečně fascinující, jak obrovský problém dokáže způsobit požár jednoho jediného elektrického vozu. Jestliže osobní auta jsou v tomto ohledu potenciálně problematická, ta nákladní zjevně představují riziko docela jiného kalibru. Je škoda, že varování hasičů přesně před tím byla roky přehlížena, neboť nyní evidentně neexistuje způsob, jak si s takovými událostmi efektivně poradit.

Až dlouhých 16 hodin po vypuknutí požáru Tesly Semi na I-80 v Kalifornii byl provoz na této dálnici plně obnoven. A i další detaily zásahu jsou ohromující, bohužel ne v pozitivním smyslu slova. Foto: Tesla

Zdroje: CBS News, L.A. Times

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.