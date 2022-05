Hra se otočila. Úřady teď samy žádají soud, aby dovolil odplout zadržované ruské jachtě za 8 miliard před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lurssen, tiskové materiály

Nejdřív po nich všichni pásli, teď se ale ukazuje, že jde více než co jiného o mlýnský kamen na krku, kterého by se každý rád zbavil. Samy úřady tak nyní žádají o zrušení příkazu jachtu zadržovat, ne údajný majitel.

Zadržování honosných jachet za miliardy se stalo jedním ze symbolů boje proti bohatým Rusům napojeným na Putinův režim. Už dříve jsme varovali, že se z mediálně vděčných aktivity může snadno stát střelba do vlastních nohou, což se v některých případech rychle potvrzuje. Jachta Amadea, jenž má patřit Sulejmanovi Kerimovi, se totiž stala mlýnským kamenem na krku úřadů, o který nestojí.

Abychom výše zmíněné vysvětlili, musíme se vrátit do dubna. Tehdy jachta Amadea přeplula Atlantický oceán, údajně proto, aby se vyhnula zabavení. K tomu nakonec stejně došlo, a to na Fidži, kde zakotvila. Ostrovní pobřežní správu o to požádaly americké úřady, které Kerimova zařadily mezi hledané již v roce 2017. Kromě toho, že jde o člověka blízkého prezidentovi Vladimíru Putinovi, je tento oligarcha vyšetřován kvůli daňovým únikům a zpronevěře.

Problémem číslo jedna je fakt, že americké úřady se pouze domnívají, že jachta patří Kerimovi. Dle právníků je nicméně jejím majitelem Eduarch Chudajnatov, který sankcionován není a nic špatného neprovedl. Tvrdí to i zástupci společnosti Millemarin Investments z Kajmanských ostrovů, na kterou je jachta oficiálně zaregistrovaná. Znamená to tedy, že mohlo dojít k nelegálnímu zabavení majetku, což by pro úřady bylo drahé.

Tím, co ovšem zástupce z Fidži bolí daleko více, jsou náklady spojené s údržbou jachty. Ty totiž činí zhruba 1 milion dolarů (cca 23,71 milionu korun) týdně, což jsou na malou a relativně chudou zemi obrovské peníze. A jakkoliv o zabavení pořádaly americké úřady, pod jejichž kontrolou jachta je, náklady musí hradit pobřežní správa ostrova. Ta si to dále nemůže dovolit, a proto požádala tamní soud, aby zrušil příkaz, který zakazuje opuštění přístavu Lautoka Wharf. Poté by se správa o jachtu nemusela starat, ať už by zamířila kamkoli.

Situace okolo sankcí se tedy již stala vskutku kuriózní, kdy úřady musí žádat soud, aby je zbavil finanční tíže, která je se zabavováním jachet spojená. Na mysl se nutně vkrádá, zda tyto velmi viditelné, ale jinak v podstatě nic neřešící akce nebyly spíše populismem, který měl přesvědčit lid, že vlády proti Rusům něco dělají. S oněmi jachtami se ale nic kloudného dělat nedá, soudní procesy vedoucí k jejich faktické konfiskaci se mohou táhnout roky. A aby poté nešlo jen o stroje zralé na sešrotování, musí se udržovat tak draze, že to může v daném čase snadno „propálit” i většinu jejich hodnoty.

Můžeme už jen dodat, že jachtu Amadea postavila společnost Lurssen. Na vodu byla spuštěna v roce 2017, přičemž s délkou 106,1 metru ji patří 63. příčka na světě. Její hodnota pak má činit 325 milionů dolarů (7,6 mld. Kč), nicméně se spekuluje i o dvojnásobku. Plovoucí palác totiž disponuje vlastním helipadem či fitness centrem a lázněmi, kromě toho pak byla řada detailů vyvedena z 24karátového zlata. Vysoké náklady na údržbu tak nejsou překvapivé. A nezájem kohokoli mít tento drahý mlýnský kamen na krku nakonec také ne.

Jachta Amadea byla na sklonku dubna zadržena na Fidži na žádost amerických úřadů. Nyní však pobřežní správa ostrova žádá soud, aby zrušila zákaz zakazující ji odplout, neboť její údržba je pro zemi příliš nákladná. Foto: Lurssen, tiskové materiály

Zdroj: FBC News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.