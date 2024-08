I současné Audi A8 se potichu dělalo s 435koňovým V8 TDI, než ho zařízli. Poslední kusy teď koupíte i levněji než lepší Octavie včera | Petr Miler

Je to pro něj vlastně ideální pohon, Audi ale jako by o něm svého času ani nechtělo mluvit. A nakonec ho koncern VW stejně jako v jiných modelech zaříznul i přesto, že do něj musel investovat majlant a zprvu se jím právem chlubil. To, co přece jen vzniklo, se dnes dá koupit docela levně.

Nedávno jsme psali o prodeji nejetého, a přesto dostupného Audi A8 D4 s motorem 4,2 TDI. Tedy stále předposlední generace vrcholné „audiny”, která se zvlášť s odstupem času zdá být v této verzi ideálem svého druhu. Vrcholné benziny jsou fajn, ale „uživit je” bude kříž. A byť verze 3,0 TDI jsou z hlediska provozních nákladů jistě nejsnesitelnější, chybí jim výkon a výjimečnost.

Právě osmiválcové TDI se jeví být kompromisem mezi oběma světy. Je to už velmi výkonný motor, který i A8 zajišťuje vysokou dynamiku, má jistou noblesu a výjimečnost, současně ale za své služby nežádá mnoho paliva. A udržet jej při životě též nebývá složité - jde o trvanlivý agregát. I s ohledem na dříve řečené by se mohlo zdát, že s touto generací A8 se za příběhem jménem V8 TDI zavřela voda, ale není to pravda.

I stále současnou A8 bylo možné koupit s osmiválcovým nafťákem, navíc jakým. Šlo o nový agregát 4,0 TDI, tedy „ten” 435koňový elektro-turbo-diesel, kolem kterého Audi kdysi dělalo takový humbuk ve spojení s modelem SQ7. To se psal rok 2016, šlo o úplně nově vyvinutou jednotku a je skutečně absurdní, že s ní automobilka už o nějakých 5 let později sekla. Zmizela z SQ7, zmizela z SQ8 a v trochu jiné podobě zmizela i z VW Touareg a Porsche Panamera. Zmizela samozřejmě také z A8, vyrobené exempláře zvané 60 TDI ale lákají o to víc.

Audi tento motor nabízelo pro A8 dost potichu, skoro o něm nemluvilo. A kontroverzní označení 60 TDI, ze kterého není patrné, že jde o čtyřlitrový osmiválec, mu na popularitě jistě též nepřidalo. Neprodalo se jej moc, na celém širém Mobile.de vidíme jen pár desítek aut, mezi nimi se ale najdou i ta více jetá, která s cenou padla už pod 1 milion korun. Konkrétně vůz na fotkách níže stojí po 176 tisících najetých km 39 328 euro netto, tedy asi 986 tisíc Kč.

To je velmi pěkná cena na tak univerzální špičkové auto staré pouhé čtyři roky, za to dnes koupíte některou z lepších Octavií, která ale pořád zdaleka nebude mít nic z toho, co je A8 vlastní. Nájezd auta už tak pěkný není, ale stačí přidat pár set tisíc korun a jste snadno okolo polovičního množství najetých kilometrů. A to zní zajímavě, ne?

Však jde vrchol nabídky luxusních aut v provedení, které se bude ještě chvíli prodávat, a které se zmíněným výkonem a točivým momentem až 900 Nm akceleruje na stovku za 4,4 sekundy v maximálním pohodlí. Jezdí za 7,2 litru nafty v kombinaci, což s 82litrovou nádrží znamená dojezd skoro 1 200 km na jedno natankování. A váží dnešní optikou skoro směšných 2 103 kg i s řidičem a provozními náplněmi. Byl to ideál svého druhu, ale musel ze hry ven. Vy ho teď můžete vzít docela levně na milost.

Tato A8 vypadá docela tuctově, ve skutečnosti ale skrývá motor 60 TDI alias 4,0 V8 tri-turbo s 435 koňmi. Nabízela se velmi okrajově a jen chvíli, poslední kusy jako tento dnes můžete klidně jen po 4 letech provozu koupit celkem levně. Foto: Leo & Söhne Automobile, publikováno se souhlasem

