I takto zdemolované auto kupodivu pořád jezdí, musí mít hodně tuhý kořínek 18.3.2020 | Mirek Mazal

Papírově i fakticky odepsaný vůz se zdá být leda dobrým zdrojem náhradních dílů, i v tomto stavu ale překvapivě nastartoval a v rukou nového majitele odjel po vlastní ose až do garáže.

Letošní statistika dopravních nehod v České republice eviduje od začátku roku už 18 640 událostí, během nichž vznikly škody za 1,1 miliardy Kč. Vrakoviště se každý měsíc plní vraky někdy stále použitelných automobilů. Šance vzkřísit ledacos se stala postupnou obživou šikovných mechaniků z celého světa a není pochyb, že i u nás jezdí zástupy podomácku svařovaných bouraných kusů s novými majiteli v technickém průkazu.

Mezi nejdražší opravované vozy po nehodě patří portfolio BMW. Nejhlouběji do kapsy musí sáhnout zájemci o správku zničených i8, M6, M3 anebo M4, v čele chybí velká těžká SUV plná drahých materiálů jako X5, X6 či X7. Právě X6 po nehodě si vybral americký opravář jako objekt pro nový projekt. Muž s přezdívkou SalvageMaster z města Nine Mile Falls ve Washingtonu koupil zdemolované SUV v nejsilnější specifikaci M a postupnou péčí plánuje připravit překvapení své vlastní ženě. Dáma miluje BMW, což byl jeden z důvodů nákupu bílého kusu s červenými sedačkami.

Barvy a jiné detaily nejsou důležité, celý nápad je zajímavý hlavně odvahou koupit zdemolovaný vůz, pokusit se jej vrátit na silnice a posadit dovnitř vlastní ženu v očekávání. Fascinuje i stav samotné X6 M z roku 2019. Rok starý vůz schytal tvrdou ránu na levou přední část včetně boku a střechy, skoro nelze rozeznat, co je to vlastně za auto. Přesto pořád jezdí vlastními silami.

Doslova rozpárané BMW bez levých dveří a čelního okna nemělo úplně v pořádku snad jediný vnější díl, přesto si ho nový majitel naložil na vozík a odvezl. Před domem vyzkoušel stisknout startovací tlačítko, které kupodivu fungovalo a na aktivních budících se kromě mnoha upozornění rozsvítil nájezd 4 531 mil (7 291 kilometrů). Po chvíli snažení se dokonce probudil omráčený motor, člověku by se nechtělo věřit, že na pohled kopa železného odpadu může stále jezdit.

Manžel těhotné ženy má pár měsíců na dokončení oprav staronového rodinného SUV, proto neváhal a využil startujícího osmiválce. Po drobných opravách včetně nasazení rezervního kola se otrhané BMW skutečně rozjelo bez pomoci odtahu. Nastal vtipný okamžik, kdy SalvageMaster chytil volant pod vystřeleným airbagem a vyrazil kupředu z převozového vozíku. Asi nikdo nečekal, že s ním odjede do garáže po vlastní ose.

Německá technika překvapila i kupce bourané ojetiny. Ševelící V8 ušetří mnohé náklady na opravy, úspory budou moci být investovány do oprav zbylých částí vozu. Ani tak bychom s takovým autem nechtěli jezdit, nic to ale nemění na pozoruhodnosti toho, v jakém stavu je s to pohybu vlastními silami.

Tohle BMW se zdá být zralé leda na cestu do věčných lovišť, jako zázrakem ale stále jezdí po vlastní ose

Zdroj: SalvageMasterV@Youtube

Mirek Mazal