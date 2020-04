Jak bude svět vypadat aut po koronavirové krizi? První data z USA naznačují realitu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Současné dění svět nepochybně změní, co to ale bude konkrétně znamenat v tom automobilovém? Padne celá branže na kolena? Nebo máme nejhorší za sebou? Vývoj v USA naznačuje, co očekávat.

Jak bude svět vypadat ve chvíli, kdy koronavirus již nebude představovat extrémní hrozbu? To je otázka, na kterou vám nyní nedokáže nikdo dát jasnou odpověď. Jakkoliv zde máme celou řadu prognóz, ty se různí dle toho, zda jejich tvůrci počítají spíše s optimistickým nebo naopak s pesimistickým vývojem. Mimo to do hry zasahuje celá řada faktorů, jež se mění pomalu z hodiny na hodinu. Kromě toho je potřeba vzít do úvahy také náladu publika, které se z původní vystrašenosti přesunulo spíše k mnohdy až agresivnímu odporu vůči jakémukoliv typu opatření.

Je tedy vskutku sporné, co se stane zítra, za měsíc nebo za rok. Bez výhrad to platí pro automobilový průmysl, který dost možná pandemii odskáče více než jakákoliv jiná branže. A to včetně turistiky či gastronomie. Dá se předpokládat, že jakmile se otevřou hranice, lidé rádi vyrazí za dovolenou, aby si více než kdy jindy mohli odpočinout od všedních starostí. Pravda, část obyvatelstva si jakýkoliv výlet nebude moci dovolit. Nicméně pokud se bude rozhodovat mezi jím a novým vozem, je skoro stoprocentní, že druhou možnost nezvolí.

Neznamená to samozřejmě, že by prodeje aut zčistajasna poklesly na nulu. Ostatně stávající prognózy již nejsou tak pesimistické, jaké byly ještě před pár dny. Byť se samozřejmě počítá s tím, že loňské registrace nebudou překonány ani v nejmenším. Ostatně ve Státech se na začátku roku počítalo s tím, že letos bude prodáno 17 milionů aut, pročež vůči loňsku nemělo dojít na žádný rozdíl. Nyní se ale mluví spíše o 12 milionech či ještě nižším číslu. Ovšem tento odhad velmi pravděpodobně za pár dní zase vzroste.

Je totiž třeba si uvědomit, že dosud analytici počítali s tím, že pokles prodejů bude minimálně 50procentní, spíše však na úrovní 60 či dokonce až 80 %. Ovšem jak dokládají data společnosti J.D. Power, v rámci Ameriky na tom nejhůře byl poslední březnový týden, kdy se klesalo o 59 %. O týden později to ale již bylo jen o 55 %, ten další o 51 % a ten minulý o 48 %. Jinými slovy se tedy situace začíná zlepšovat, třebaže jde o přesun z bláta do louže.

Zatím se navíc nezdá, že by mohlo být daleko hůře, neboť řada automobilek za zpřísněných podmínek začíná znovu rozjíždět své aktivity. Nejde přitom jen o znovuspuštění výroby, ale také o velké množství pobídek, jež mají Američanům umožnit, aby dealerům vyprázdnili sklady. Největší značky operující ve Státech tak již spustily hlavně leasingové programy, který je založen na nulovém navýšení a možností rozložit splátky až na 8 let.

V této chvíli je přitom třeba zmínit, že do hry promluvil koronavirus i do jisté míry pozitivním způsobem. Tím, že se nevyrábí a byla zredukována i doprava, došlo k poklesu zájmu o ropu, jejíž cena se drasticky propadla. Benzin je tedy zvláště ve Státech v podstatě za hubičku, což nakonec v souladu s oněmi pobídkami výrobců vedlo k navýšení zájmu o velké pick-upy. Tento segment si tedy v zámoří i přes vysoké ceny paradoxně vede nejlépe.

Právě tento stav jen dokonale vykresluje nevyzpytatelnost dnešní doby. Ještě před pár dny se mluvilo o tom, že pokud si lidé budou kupovat vůz, sáhnou spíše po levném sedanu, hatchbacku či kombíku. A pokud i taková auta budou nad jejich finanční možnosti, jednoduše se přesunou z autorizovaných showroomů do bazarů. Ovšem dle statistik jsou to právě levné kompakty, jejichž prodeje v důsledku pandemie padají ke dnu.

Je jasné, proč se tak vlastně děje. U vozů s nízkými cenami již výrobci nemají prostor ke slevám a pobídkám, aniž by museli akceptovat ztrátu. V případě dražších aut je ale možnost manévrování daleko širší. Ač se tedy může na první pohled zdát, že daný vůz kupujete pod cenou a nedáváte vydělat ani prodejci, ani automobilce, ve skutečnosti dochází jen ke zmenšení ziskové marže.

Na další vývoj jsme tedy zvědavi, skutečně může být jakýkoliv. Zmíněné velkorysé pobídky znamenají, že se lidé nyní daleko více zadlužují. Podle J.D. Power totiž průměrná výše půjček za první dva dubnové týdny vzrostla vůči březnu o 2 900 USD (cca 74 tisíc Kč). Bylo to ovšem právě nezodpovědné půjčování, co přivodilo krizi v roce 2008.

