James May narazil na zajímavý konstrukční problém Tesly, inovovala i tam, kde neměla

Proti inovacím nelze nic namítat, jen ty posouvají lidstvo vpřed. Někteří ale mají tendenci inovovat i věci, které už byly jednou vymyšleny dobře a lidé z Tesly patří mezi takové.

Není tajemstvím, že James May nemá rád jen Ferrari, ale také elektromobily. Dříve vlastnil BMW i3, nyní jeho garáž okupuje Tesla Model S. S tímto vozem ale Kapitán Šnek delší dobu nejezdil, pročež jej ponechal připojený k domácí dobíjecí stanici. Jaké však bylo jeho překvapení, když se k elektrickému sedanu vrátil - vůz totiž nešel odemknout a celkově nejevil žádné známky života. Porouchaný ovšem nebyl, jen mu takříkajíc došla šťáva.

Pokud se ptáte, jak je něco takového možné, když vůz byl po celou dobu na nabíječce, pak pro vás James má prosté vysvětlení. Tesla má dvě baterie, přičemž ta větší se stará o napájení pohonné jednotky a stojí tedy za akcelerací či dojezdem. Pak je tu ovšem ještě klasická druhá 12voltová baterie, jíž disponují i automobily se spalovacím motorem a která se stará o napájení všech ostatních systémů. A právě ta byla kompletně vybitá.

Už to je zajímavé, vůz na nabíječce by se z podstaty vybít neměl. Velké baterie se totiž starají o dobíjení těch malých, ovšem ve chvíli, kdy jsou plně dobité, systém ukončí dobíjení těch velkých a kvůli tomu je ukončeno i dobíjení těch malých. Zde by tedy kalifornská automobilka rozhodně měla přijít se softwarovou aktualizací, neboť jde o problém, který si většina lidí neuvědomí a který škodí její reputaci.

Tesla by ovšem měla zapracovat i na způsobu nápravy takových problémů. Značka je totiž známa tím, že zkouší inovovat vše, co je s auty a jejich výrobou spojené. To ovšem znamená, že přední kapota, pod kterou se nachází ona 12voltová baterie, nelze při nedostatku energie otevřít dálkovým ovládáním. Místo toho musíte dvě táhla schovaná v podbězích předních kol, abyste se do předního zavazadelníku dostali.

To by ještě šlo, ani v té chvíli ale není vyhráno, neboť baterie je doslova zabarikádovaná hromadou plastů. Než ji tedy James mohl připojit k dobíjecímu kabelu, strávil hodinu ne zrovna příjemnou prací. Nemůžeme se mu tedy divit, že z Tesly v tuto chvíli není zrovna nadšený. A to jde o člověka takříkajíc od fochu, jenž ví, kam sáhnout. Pokud by se to ovšem stalo běžnému majiteli, byl by odkázán na servis Tesly - což znamená, že by také pár dnů nemusel být mobilní.

Je přitom třeba dodat, že Tesla v daném ohledu není jediná, kterou lze za nešikovné umístění baterie kritizovat. Pokud jste ji museli dobíjet třeba ve Ferrari 360 Modena, pak jistě víte, že rozebrat je toho třeba ještě o trochu více. Nicméně pravdou zůstává, že u většiny aut při vybité baterii jen vyndáte klíček, otevřete dveře, zatáhnete za táhlo kapoty a připojíte baterii na nabíječku. V této oblasti se tedy Tesla na inovace měla vykašlat, dobrá řešení byla dávno vymyšlena.

I když ponecháte Teslu na nabíječce, může se vám stát, že po čase je vybitá. Přesvědčil se o tom i James May, který následně strávil hodinu demontáží předku, aby se k menší 12voltové baterii dostal. Ilustrační foto: Tesla

