Jasně nejvzácnější VW Phaeton v prodeji není paradoxně vůbec nic drahého před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Pokud toužíte po nejvzácnějším Phaetonu, opravdu nepotřebujete mnoho peněz, obecně vzato dokonce patří spíše k těm levným. Je tak výjimečný, že na prodej často není ani jeden.

Když člověk přemýšlí o Volkswagenu Phaeton, napadne ho minimálně osm válců, spíš ale V10 TDI nebo 6,0 W12, maximální luxus a masivní středová konzole mezi zadními sedačkami. A samozřejmě automatická převodovka, však do luxusních aut tohoto kalibru nikdo manuál ani nenabízí.

Dnes nikoli, ale v časech Phaetonu ještě nabízel. Tehdy zkrátka bylo obvyklé nabídnout s manuální převodovkou alespoň nějakou verzi, a tak byl Phaeton k mání i s ručním řazením. Že to nebyl prodejní hit, je jasné i dnes z nabídky kusů z druhé ruky. Přesná prodejní čísla neznáme (hovoří se o 1 % prodaných vozů), ale je to opravdu rarita - na obřím Mobile.de se skoro jak 1,5 milionem nabízených aut jsou Phaetony s manuálem v nabídce přesně čtyři. Jeden má po prohlédnutí fotek automat, druhý je nepříliš vábně působící přestavba na pohon na plyn a třetí je ve skutečnosti VW Polo. Ať čtvrtý inzerát patří vozu, o kterém dnes bude řeč. Opravdu s manuálem je tedy k mání jeden jediný normálně vyhlížející exemplář a často nebývá v celé Evropě na prodej ani jeden.

Pod kapotou má základní benzínový motor VR6 o objemu 3,2 l, s 241 koňmi nejslabší benzín v nabídce. Je to pochopitelné, žádná jiná verze s ručním řazením k dispozici nebyla. Byla to prostě základní verze, na stovku to Phaetonu VR6 trvalo 9,4 sekundy, což je nejhorší čas ze všech motorizací. Jako jediný benzínový model také nemusí být omezen na 250 km/h, protože na takovou rychlost se vůz rozpohybovat nedokáže.

Je tedy nasnadě, že tahle verze byla za „sociální volbu”, to ji ale neubírá na trochu úchylné atraktivitě. Však si představte řídit něco jako moderní Bentley - protože Phaeton sdílí s dobovými Continentaly technické základy - s ručním řazením. Dnešním pohledem absurdní, ale ve Phaetonu to možné je. A ten jediný z nabízených kusů nás zaujal i proto, že je navzdory svému stáří a kilometráži pořád ve velmi slušném stavu.

Opotřebení se zdá být odpovídají a prodávající hovoří o pravidelné údržbě. Stav perfektní nebude, ale vypadá velmi slušně zvenčí i zevnitř, a to i když nejezdilo úplně málo - od září 2003, kdy bylo prvně registrováno, má najeto 249 000 km, což svědčí o soukromém používání během celé doby provozu, které potvrzuje i majitel. Maximální výbavu u takové verze nečekejte, ale úplná mizérie to není - věci jako kůže, vyhřívaná sedadla, navigace nebo xenony tu nechybí.

Motor 3,2 VR6 bude navíc dozajista spolehlivější než 5,0 V10 TDI nebo 6,0 W12, navíc jakákoli oprava nebude noční můra - jiných koncernových aut s tímto motorem a další technikou se nabízelo dost. Pokud tedy hledáte dobrodružství ve velmi vzácném autě, tenhle Phaeton může být váš za docela zajímavé 4 444 Eur, tedy asi 121 tisíc Kč. Slibovat jen krásné chvíle s ním nemá smysl, snad každý trochu nadšený automobilista ale bude hledět s otevřenými ústy, až uvidí, co se skrývá uvnitř mezi předními sedadly.

17 let staré Phaetony dnes nebývají zrovna poklady na kolech, ty s manuální převodovkou jsou ale obrovskou vzácností. Dobový oficiální snímek kabiny s ručním řazením existuje jeden jediný. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler