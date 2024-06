Je fascinující, kolik ztrátových elektrických projektů může žít z peněz generovaných prodejem spalovacích VW včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Sám Volkswagen na elektrických autech prodělává, jako skoro každý. Rivian nic jiného nevyrábí, a tak prodělává jako celek. VW dostávají do vysokých zisků jím samotným zatracované spalovací modely, z nichž zjevně zbývá dost i na to, aby zaplácly díry v bárce jménem Rivian.

Jednou z velkých a popravdě řečeno překvapivých automobilových novinek tohoto týdne bylo oznámení investice ve výši 5 miliard dolarů (asi 117 miliard Kč) ze strany koncernu Volkswagen do americké automobilky Rivian. Potvrdily to svorně obě firmy ve společném prohlášení s tím, že VW už investoval do americké automobilky 1 miliardu USD, další 2 budou následovat v letech 2025 a 2026 a 2 miliardy k tomu skončí na oltáři společného podniku, který se bude zabývat zejména vývojem palubního softwaru pro elektrická auta obou společností.

Tušíme, že o celé záležitosti už jste slyšeli. A byť přišla jako blesk z čistého nebe, rodila se už nějaký ten pátek, jejímu pozadí se ostatně detailně věnuje Reuters. Ten zjistil, že k „prvnímu kontaktu” mezi šéfy obou firem z fotky výše došlo už loni v létě a vše vyvrcholilo letos v zimě, kdy skupina VW dokonce poskytla Rivianu prototypy Audi, aby v nich použil svou elektroniku a prokázal tak schůdnost celé operace. Zbytek byly spíš formality, jejichž výsledkem bude to, že VW bude v Rivianu držet asi 25% podíl a stane se jeho největším akcionářem.

Na mysl se v reakci na všechny tyto zprávy krade otázka: Proč? Proč VW bere víc jak 117 miliard korun, jakýmkoli podhledem obrovské peníze, aby si koupil podíl ve firmě, která má sama problémy udržet se nad vodou, nepřišla absolutně s ničím průlomovým a nemá ani zásadně větší zkušenosti s tím, s čím se sám VW roky trápí? A to všechno v situaci, kdy VW musí lépe než kdo jiný vidět, jak neúspěšná sázka na elektromobily je, však sám omezuje investice tímto směrem a vyvíjí nové spalovací motory. Pak vezme přes 117 miliard a nasype je do Rivianu?

Kdyby tato firma měla nějaké převratné baterie, pochopíme to. Nemá je. Kdyby měla nějaké převratné elektromotory, pochopíme to. Nemá je. Kdyby měla nějaké převratné platformy či jiné technické prvky, pochopíme to. Ale ani ty nemá, stejně jako nemá žádný převratný palubní software. Je možné, že má lepší než VW, protože ten se opravdu nepovedl, ale je tohle důvod, abyste vzali takové peníze a koupili si podíl ve firmě, která za 15 let (!) nebyla schopna ospravedlnit svou existenci jakýmkoli náznakem zisku a žije jen z peněz investorů, mezi které teď patří i VW? Jen za poslední kvartál Rivian prodělal přes 30 miliard korun a podle analytiků citovaných Auto News bude prodělávat i dál. Do roku 2027 má jít o dalších 8 miliard USD (asi 188 milionů Kč), tohle teď bude platit VW.

Opravdu marně tápeme, jaký přínos z toho bude mít. Přijde nám to jako zoufalá snaha nakopnout „elektrické aktivity” VW za každou cenu a tvářit se, že karavana jede dál, i když dávno stojí a marně hledá pár kapek vody. Němci se rozhodli dál utápět peníze v tom, co jim vůbec nejde a co se v tuto chvíli vůbec nejeví jako jasná budoucnost, a to na úkor toho, co jim naopak jde, čemu se daří, co se prodává v podstatě samo a je zdrojem zisků. Také Volkswagen na elektromobilech prodělává a nezastírá, že ztráty z jejich prodeje zalátává zisky z prodeje spalovacích aut. A tak po letech zkušeností přesně s tímto dojde k závěru, že nejlepší bude nacpat do elektromobilů ještě víc, i když musí vidět, že na tomto poli nikdo nic zázračného v kapse prostě nemá?

Na celou věc se ale nakonec dá dívat ještě jinak. Je fascinující, co všechno dokáže žít z peněz generovaných prodejem aut, která sám VW zatracuje, nevidí v nich budoucnost a v podstatě dělá možné i nemožné, aby se prodávala co nejhůř. Živí tím veškeré své velebené elektrické aktivity a dokonce s nimi dokáže držet nad vodou i jinak zjevně potápějící se bárku dosud konkurenčního Rivianu. Až si půjdete pro svůj příští spalovací VW a budete se divit, proč stojí klidně dvakrát tolik, než stál před pár léty, i když je v podstatě úplně stejný, část odpovědi se skrývá také zde - lidé jsou pořád ochotni platit za tato auta tolik, že s nimi firmy živí i vývoj, výrobu, marketing a nakonec i prodej vozů, za které lidé zdaleka nejsou ochotni platit sumy odpovídající nákladům spojeným s tím vším.

Samozřejmě nejsme hloupí a víme, že automobilky nemohou investovat jen do toho, co je „teď”, ale musí vidět zejména budoucnost, k níž musí směřovat své investice. Na základě čeho ale VW došel k závěru, že elektrická auta jsou ta správná, dokonce jediná budoucnost? Na základě toho, že to někdo nařídil? A to někdy v minulosti fungovalo? Neustálá ignorace technické i ekonomické reality, přehlížení přání zákazníků a pokusy „na sílu” si prosadit svou „proti všem”, jsou skutečně mimořádně výmluvným obrazem doby. A investice VW do Rivianu je jeho poslední, nutno dodat velmi bizarní součástí.

VW se za 117 miliard dostal ke kusu firmy, která prodělává desítky miliard za kvartál a dalších skoro 200 miliard má prodělat v následujících letech. Gratulujeme. Foto: Rivian

Zdroje: Volkswagen, Rivian, Reuters, Auto News

Petr Miler

