Jeden z hlavních sponzorů Formule 1 je na pokraji krachu, lidé se dlouho ptali, kde na to bere peníze před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

Rychlý růst společnosti je nezpochybnitelný, její velmi agresivní - a také velmi drahý - marketing se jí ale nyní vrací jako bumerang. Přední hráč ve světě kryptoměn se brzy může stát minulostí.

V letošním roce čelí zejména západní svět mimořádně vysoké inflaci. Ta se podepsala i na finančních trzích, neboť většina centrálních bank zásadně změnila své měnové politiky, což - zjednodušeně řečeno - zdražilo peníze. Investoři tak ustupují zejména od rizikových investic. Proto také třeba Tesla letos ztratila přes 40 % své hodnoty, i když její hospodaření nezaznamenalo podstatných změn.

Existují ale i rizikovější aktiva, třeba kryptoměny, které letos zažily opravdu strmý pád. Takový Bitcoin ztratil jen v roce 2022 téměř 60 procent své hodnoty a loni v listopadu se prodával dokonce za takřka 69 tisíc dolarů (cca 1,72 milionu Kč), zatímco aktuálně jej lze pořídit za méně než 20 000 USD (cca 500 tisíc Kč). To je asi 71procentní propad a dle analytiků stále nejde o konečnou - trhy jsou nadále v útlumu a u Bitcoinu je možný klidně ještě další 50% pokles, u alternativních kryptoměn i větší.

Kdy - a pokud vůbec - dojde na obrat, je momentálně nejisté, obecně se očekává, že na trzích zavládne pozitivnější nálada, jakmile se centrální banky, zejména pak americký Fed, vrátí k expanzivnější politice. To ale může trvat klidně ještě roky, ostatně včera jsme připomínali, že statisticky v minulosti krocení jakékoli inflace vyšší než 5 % ve vyspělých zemích trvalo v průměru 10 let. A to byla inflace třeba 6 %, nikoli 16 %.

Zdánlivě jsme nyní hodně odbočili od našeho primárního tématu, pokud ale sledujete šampionát Formule 1, nemohli jste si nevšimnout log společnosti Crypto.com. Ta je sponzorem řady týmů i velkých cen, ostatně byla hlavním sponzorem letošní Velké ceny Miami, která se jela v květnu. Právě v té době se ovšem bitcoin, stejně jako další kryptoměny, začal opravdu dramaticky propadat. Na firmu Crypto.com to mělo nemalý dopad a momentálně se potácí na hranici bankrotu. Došlo tedy i na razantní propouštění zaměstnanců a další úsporná opatření.

Lidé skeptičtí ke kryptoměnám jako takovým se asi nediví, mnozí se dlouho ptali, kde firma na takové investice vůbec bere peníze, v prvé řadě v podstatě jen zprostředkovává obchodování s virtuálními penězi. A právě velmi agresivní expanzí, která se projevuje i extrémními marketingovými náklady, společnost problémům značně přispěla. V loňském uzavřela mj. dohody s Angel City F.C. Či UEFA Champions League. Stejně tak Crypto.com začala sponzorovat velké množství sportovních týmů či akcí. Z dříve malé a relativně neznámé firmy se tak letos stal asi nejznámější mezinárodní hráč s více než 50 miliony zákazníků.

„Pracoval jsem s řadou ambiciózních klientů, ale Crypto.com je pravděpodobně tím nejambicióznějším, jakého jsem kdy zažil,“ uvedl jeden z reklamních profesionálů. Ani on, ani samotná firma ale nejspíše nikdy v životě neviděli český snímek Zlaté dno. V něm totiž legendární komik Vlasta Burian vysvětluje svým dětem, že šplhat nahoru se má pomalu. Jen tak si totiž člověk vybuduje pevné základy, díky nim následně z oné výšky nespadne.

Crypto.com tak v existenčních obavách začalo již v červnu s propouštěním zaměstnanců. Zatímco nicméně v prvém sledu mělo firmu opustit 5 procent ze 4 000 lidí, momentálně již dostalo padáka více než dva tisíce zaměstnanců. V prvém sledu se přitom propouštění týkalo zmiňovaného marketingového oddělení, nicméně vyhozen byl třeba i celý kreativní tým. Pokud pak navíc pád kryptoměn bude pokračovat, je jisté, že s výpověďmi se bude pokračovat.

Nejde přitom o jedinou oběť propadu kryptoměn, k propouštění zaměstnanců přistoupila i burza Coinbase. Také ta poněkud přepálila nástup, v posledních dvou letech rostla o zhruba 200 procent ročně. Na druhé straně, třeba burza Binance pro změnu nabírá. Ukazuje se tedy vlastně jen to, že byznys okolo kryptoměn je podobně nestálý jako kursy samotných měn.

Společnost Crypto.com přepálila svůj růst a mohutně investovala o marketingu, který je hodně patrný i ve Formuli 1. Nyní velmi trpí kontrakcí celého segmentu, padáka dostala již více než polovina zaměstnanců a sama firma se má potácet na hranici bankrotu. Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroj: AdAge

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.