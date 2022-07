Jeden z posledních vyrobených Trabantů Kombi je k mání dodnes nejetý, má už motor 1,1 a asi 548 zlepšení včera | Mirek Mazal

/ Foto: Eule, publikováno se souhlasem

Před 32 léty vtrhl na trh jako poslední pokus zazářit s autem, které bylo už před 50 roky zastaralé. Nedal to a po pouhém dalším jednom roce skončil nadobro, neznamená to však, že by nešlo o zajímavý kus historie.

Trabant 601 nebyl zrovna pýchou automobilového průmyslu socialistického bloku - i mezi tím špatným, co se za Železnou oponou vyrábělo, patřil k tomu nejhoršímu. Paradoxně právě proto se ale stal legendou. Ačkoli šlo o auto, na němž lidé ze západu nechápou vůbec nic, jeho výjimečně primitivní konstrukce a strasti s spojené s jeho používáním se do paměti zaryly snad každému, kdo s ním alespoň jednou jel. A dnes na to mnozí nostalgicky vzpomínají.

Pokud si tyto časy chcete připomenout, nemusíte jen ze skříně vytahovat archivní VHS, můžete je doslova znovu prožít. Jednak se čas od času objeví v prodeji zánovní originální dvoutakt, dnes vám ale ukážeme snad ještě bizarnější věc. Čtyřtaktní a čtyřválcový Trabant Kombi, který sjel z výrobních linek v době, kdy už jsme si u nás soudruhu říkali jen v žertu. A nešlo jen o ryzí dozvuk starých časů.

Jednak je to ne až tak častý kombík, především jde ale skutečně o jeden z posledních vyrobených Trabantů v historii. Není to model 601 ani 601 S, má označení 1.1 podle motoru, který se nachází pod jeho kapotou. Na svět přišel v roce 1990 jako poslední zoufalý pokus inovovat zastaralé bakelitové vozítko a nedá se říci, že by uspěl - v roce 1991 zase skončil. Tento vůz byl poprvé registrován do provozu až v roce 1992, takže jde o auto, které poprvé poznalo silnice až v době, kdy VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau už žádný takový vůz nevyrábělo.

Pokud jste o ničem takovém dosud neslyšeli, vězte, že v oněch letech 1990 a 1991 se do Trabantů montoval čtyřtaktní řadový čtyřválec z Volkswagenu Polo, který nabídl 41 koní. Neměl objem 1,1 litru, jak napovídá označení, ale 1 043 ccm. Na dnešní poměry nic zajímavého, považte ale, že se takový pohon dostal do auta, které mělo předtím motor 0,6 o výkonu 26 koní. To je jako byste do Octavie RS nacpali místo 240koňového 2,0 TSI něco ve stylu motoru 3,6 V6 turbo se 400 kobylami - úplně jiný svět.

Vedle motoru tak musela být změněna spousta dalších věcí, jinak by tohle auto zkrátka nefungovalo. Přehled změn připomíná 548 zlepšení na faceliftované Škodě Favorit pod taktovkou VW - např. se palivová nádrž přesunula z motorového prostoru do zadní části auta, řadicí páka byla nově na podlaze a přední náprava dostala kotoučové brzdy. Změnila se také přední maska a pochopitelně zmizel charakteristický trabantí ryk a modrý kouř z výfuku. Když jste svého času s Trabantem 1.1 zastavili u pumpy a suverénně tankovali Super „do špatné” strany vozu, lidé na vás koukali jak na Aštara Šerana s UFO.

Jak jsme ale už zmínili, příliš úspěchu nicméně pokus o modernizaci „bakeliťáku” nesklidil, a tak jsou tyhle stroje docela vzácné, zvláště pak v nejetém stavu. Ten na fotkách níže má na tachometru pouhých 18 500 km a je dodnes zánovní. Jeho výjimečnost nicméně ani 30 let na světě nedocenilo, a tak jej paradoxně koupíte mnohem levněji než zachovalé originální dvoutakty. Možná to nakonec bude i dobrá investice... Pokud tedy nevíte, kam s 4 100 eury (asi 100 tisíc Kč), můžete je nacpat do tohoto vozu. K dispozici je v německém Halberstadtu, asi 200 km od Zwickau, kde se tohle auto kdysi „narodilo”.

Nejetý Trabant 1.1 je dnes vzácnost, auto má pod kapotou už z továrny čtyřválec a spoustu změn. Úspěch na trhu to už přinést nemohlo, ani sběratelé ale tuto bizarnost zatím příliš neoceňují. Hezký kousek může být váš za 100 tisíc. Foto: Eule, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

