Jediný majitel 34 let schovával v garáži špičkový Mercedes, teď ho se 46 km prodává

Hovořit v tomto případě o hotovém stroji času není nemístné. Někdo si v roce 1986 pořídil vysoce vybavený Mercedes 560 SEL, „zapomněl” s ním ale jezdit. I díky pravidelné údržbě je dodnes nový.

Co byste udělali jako první, kdybyste si pořídili nový vůz symbolizující pokrok ve vývoji automobilů? My bychom ho jeli projet, jak je ale vidno, ne každý má tak přízemní představy. Majitel Mercedesu 560 SEL z roku 1986, tedy generace W126, měl jiný plán. Jeho záměrem bylo nedělat s autem nic, ale vůbec nic. A tak jej hned po pořízení zavřel do garáže, odkud do letošního roku vyjížděl jen kvůli pravidelným prohlídkám.

Proč někdo něco takového udělal, nevíme, ve výsledku za to ale můžeme být rádi. Auto se totiž po celé té době objevilo v prodeji a je hotovým strojem času, který vás lusknutím prstu pošle o 34 let zpátky. Tento Mercedes je totiž skutečně nový, ne jako nový - je pořádně nepoužitý, místy ani „nevybalený” a z jeho podvozku by se snad dalo i jíst.

To všechno je následkem výše zmíněného přístupu. Nechat auto „jen” v garáži, roky na něm budou znát, díky pravidelné údržbě je ale těžké na voze najít jakoukoli odchylku od stavu, jaké v roce 1986 sjel z výrobní linky. Fascinující se i přítomnost veškerých visaček a dobových dokumentů, které jdou tak daleko, že vás na dně vestavěné ledničky čeká návod k obsluze. Tento vůz zjevně skutečně nikdo nikdy nepoužil k tomu, k čemu byl určen.

Z přítomnosti ledničky lze tušit, že jde o velmi dobře vybavený kousek a vskutku - i když prodejce výbavu nespecifikuje, na fotkách vidíme spoustu dobových libůstek (dnes často proměněných v normu) od klimatizace a elektricky ovládaných sedaček, přes tempomat až po stěrače čistící čelní světla. Také motor 5,5 V8 s výkonem 300 koní je zajímavé náčiní, která auto zrychlí na stovku za 6,9 sekundy. Vnější stříbrný lak neurazí, tmavě červená kůže uvnitř může i nadchnout, řešení dřevěných dekorů pak jen připomíná, že jsme v druhé polovině 80. let.

Stav aut je opravdu perfektní a 46 km na tachometru tady není proč rozporovat, prý je na něm i vše funkční. Auto stojí na Madeiře a kdybyste o něj měli zájem, majitel za něj žádá 150 tisíc Eur, což má být současný ekvivalent pořizovací ceny v roce 1986 (4 miliony Kč), prostě stroj času se vším všudy. Ceny je to jistě vysoká, ale jde pravděpodobně o nejzachovalejší 560 SEL W126 mimo muzeum Mercedesu, pokud nepřekonává i tamní exponát...

