Primitivní auto vyrobené v 9 milionech kusů se dnes prodává za 2 miliony Kč, má to ale svůj důvod

Už asi málokoho překvapí, když se v prodeji objeví dekády staré auto, které stojí majlant, ale tohle? Však to je něco jako motor ze sekačky spojený se dvěma jízdními koly vyrobený v 9 milionech kusů. Přesto je výjimečný.

Citroën 2CV je jednou z největších francouzských automobilových legend. Jeho výroba probíhala v letech 1948 až 1990, během nichž vzniklo devět milionů exemplářů v různých variacích. To jen ukazuje neskutečnou oblibu tohoto technicky primitivního „deštníku na kolech“, i proto se ostatně na závěr jeho éry výroba přesunula z Francie do dalších zemí. Mimo jiné do Portugalska, kde se Citroën 2CV montoval až do zmíněného roku 1990.

Během dvou let bylo v Mangualde smontováno dalších 42 365 aut, což je skoro absurdně mnoho, uvážíme-li, že šlo o koncepčně přes 40 let starý vůz. Je to tedy naprosto tuctové auto, které se dá navzdory svému prehistorickému vzhledu koupit jen jako pár dekád starý stroj. Přesto si vydobyl jistý kultovní status, který ceny zachovalých exemplářů tlačí až k sumám okolo 600 tisíc Kč. Auto, na které se právě díváte, je ale ještě z jiného těsta - nabízeno je v domovské Francii za bláznivých 79 000 euro, tedy více jak 2 miliony Kč.

Někomu jen „ujela máma na kole”, jak se říkává? Ne tak docela, navzdory relativně tuctovému vzhledu jde o vzácnou verzi Sahara ve výjimečném stavu jen s 25 tisíci najetými km a „malým” množstvím majitelů. Tím nejzajímavějším je ale nakonec verze Sahara sama - poznáte ji podle o něco větší světlé výšky či náhradního kola na přední kapotě, to největší specifikum se ale skrývá jinde. Tohle auto má pohon 4x4.

V roce 1962, kdy tento vůz vznikl, šlo u osobních vozů o naprostou raritu a možná se ptáte, jak Francouzi něco takového vůbec postavili. Odpověď je jednoduchá - použili dva 12koňové motory, z nichž jeden namontovali dopředu a jeden dozadu. Oba byly ovládány současně, včetně převodů, převodovky ale byly rovněž dvě, stejně jako palivové nádrže. Jeden motor ale bylo možné vypnout, pak auto jelo 65 km/h, s oběma až 105 km/h. Vůz měl sloužit ve francouzských koloniích na severu Afriky, odtud i jeho jméno. Vzhledem k tomu, že Francouzi se ale vlády nad těmito oblastmi rychle vzdali, Sahara nedošla svého využití a vyrobeno bylo pouhých 694 aut.

Stroj nabízený k prodeji je tak mimořádně vzácným exemplářem, odtud i jeho cena. Popravdě, rozum velí koupit si třetinu ceny Octavii 4x4 a dostanete auto lepší ve všech ohledech, tohle ale není auto na ježdění - to je sběratelská záležitost, nad kterou bude žasnout každý hned poté, co mu po prvním motoru ukážete ten druhý...

Tento Citroën 2CV zase tak specificky nevypadá, je to ale skutečná vzácnost. verze Sahara má, jak můžete vidět, dva motory kvůli pohonu všech kol. A tento kousek je s pouhými 25 tisíci km mimořádně zachovalý. Foto: SAS Casting Automobiles, publikováno se souhlasem

