Jen málokterá automobilka si ve vlastním muzeu dovolí vystavit nejlepší vozy svých konkurentů před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Muzea firem se obvykle obracejí za jejich vlastní historií, aby návštěvníky utvrdily o výjimečnosti, průkopnictví či připomněla úspěch té které značky. K tomu se povedená auta konkurentů moc nehodí, Toyota má ale dost sebevědomí na to, aby oslavovala i ta.

Je běžné, že automobilky provozují svá muzea, těžko bychom našli jakkoli významnější značku, která žádné nemá. Jejich exponáty jsou vcelku obvyklé - všechny klíčové modely, pár prototypů, nějaký ten sportovní speciál a nějaké ty výjimečnosti pro rozšíření obzorů. A pochopitelně, obvykle jde o automobily jedné značky či alespoň jedné firmy, která za nimi stojí. Toyota, dnes opět největší automobilka světa, to má trochu jinak.

Japonská značka provozuje muzeum, ve kterém najdete vše výše zmíněné, současně se v něm ale najde prostor i pro vozy úplně jiných výrobců. Kdyby šlo o propadáky konkurentů, kterým by se tak Japonci nepřímo „vysmívali”, řada lidí by to chápala snáz, tak to ale není. Toyota vystavuje naopak to nejlepší, co její soupeři dali automobilovému světu.

Dozvídáme se o tom díky poslednímu přídavku, kterým není nic menší než Honda NSX. Legendární japonský sporťák je skutečně přelomovým a dodnes obdivovaným strojem, který jako první ukázal, že Japonci umí postavit i supersportovní model schopný konkurovat klidně i Ferrari, přitom ale bude použitelnější než ona a ještě bude levnější. Jeho místo v automobilové historii je zcela nezpochybnitelné.

Toyota ale nemá v muzeu jen japonská auta jiných výrobců, třebaže dominují. Na zveřejněných fotkách vidíme vedle NSX také Nissan Skyline GT-R nebo Mazdu MX-5, další legendy ze země vycházejícího slunce. Je na nich ale také Mercedes 190E, který je obecně považovaný za jedno z nejpropracovanějších a nejpropracovanějších aut své třídy, ne-li celé automobilové historie.

Všechna čest Japoncům, že dokáží uznat i um svých soupeřů. Něco takového si dovolí málokdo, třebaže Toyota v tom není úplně sama - auta jiných výrobců najdeme i v podobných zařízeních Volkswagenu nebo Fordu. O to zajímavější ale nakonec takové expozice jsou. Ta provozovaná Toyotou leží ve městě Nagoja, čtvrté největší japonské metropoli, ve které i s aglomeracemi žije přes 10 milionů lidí.

Budete se divit, ale tohle jsou skutečně pohledy do muzea Toyoty. Japonský gigant nemá problém ukazovat auta konkurenčních výrobců, nejnověji mezi ně zařadil i Hondu NSX. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.