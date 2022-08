Jeremy Clarkson posílá každý rok skoro ve stejný den podobný tweet, i ten letošní lidé milují před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Amazon Press Center

Je to už taková tradice, že se na ni lze spolehnout více než na to, že v srpnu bude hezké počasí. Clarkson skutečně s takovou pravidelností povzbuzuje své fanoušky. A nezklamal je ani letos, byť tentokrát u toho auta chybí.

Asi nemusíme říkat, co je to Twitter a co na něm lidé dělají. Ale ve zkratce pro ty, kteří do včerejška ignorovali svět kolem sebe - jde o jednu ze sociálních sítí, která umožňuje uživatelům sdílet si mezi sebou krátké textové příspěvky někdy doplněné o fotky či videa. Stručným vzkazům se říká tweety a známé osobnosti jimi dovedou ovlivnit fungování světa. Takový Elon Musk je na něm skoro závislý, nakonec si celou platformu ještě nedávno chtěl (a nakonec možná bude muset, o tom rozhodne soud) koupit. Hodně je na něm ale slyšet také Jeremy Clarkson.

Televizní celebrita prvního řádu má na svém profilu od roku 2012 tisíce tweetů, které dnes sleduje 7,8 milionu lidí. Zájem o vzkazy by se dal přirovnat k celé populaci Bulharska, kde žije dokonce méně obyvatel. Clarkson své fanoušky nezanedbává a jednu věc jim k jejich velkému nadšení servíruje ve velmi podobném podání touto dobou rok co rok.

Přibližně v polovině srpna píše motivační vzkaz pro všechny vystresované studenty před zkouškou úrovně A (též anglicky A level). Britský vzdělávací systém je odlišný od toho našeho. Studenti v posledních třech letech střední školy skládají postupně tři závěrečné zkoušky, které mají rozhodovat o jejich budoucnosti. První je zkouška GCSE (General Certificate of Secondary Education) v 16 letech, za rok následuje AS level (Advanced Subsidiary level) a konečný A level (GCE Advanced Level) v 18 letech. Poslední jmenovaný krok je zjednodušeně řečeno ekvivalentem české maturity.

Clarksonova filosofie je jednoduchá - ukazuje na vlastní osobě, že výsledek této zkoušky nemusí mít nutně valný vliv na další kariéru. On sám byl ze školy dokonce vyhozen. A když se přece úspěšně dostal na konec středního vzdělávání, měl problém absolvovat nejtěžší A level. V letošním tweetu prostořeký moderátor všem skoro 8 milionům sledujícím po roce znovu připomněl, že se školáci nemají čeho bát: „Nedělejte si starosti, pokud jsou vaše výsledky z A levelu zklamáním. Já jsem dostal jsem jedno C a dvě U (u nás jako jedna trojka a dvakrát neklasifikován - pozn. red.) a teď si užívám dovolené na této lodi,” poslal letos Jezza.

Sklízí za to nadšení statisíců lidí, kteří mu přitakávají, vtipné ale je, že přesně v tomto duchu se s železnou pravidelností vyjadřuje už roky. Dříve mimo jiné zveřejnil, že žije šťastný život s přáteli ve společnosti auta od Bentley, staví velký dům v prestižní oblasti, že se rozhoduje mezi tím, který ze svých Range Roverů osedlá, že mu jeho kuchař k snídani zrovna připravuje lanýže, že si užívá dovolené na jachtě nebo hledí do okolí ze své vily v Saint Tropez.

Stala se z toho taková tradice, že sledující s příchodem konce léta už očekávají její dodržení a tipují, co Jezza řekne tentokrát. Je od Clarksona jistě milé, že se snaží trochu ulevit od stresu mladým lidem chystajícím se na „zkoušku dospělosti” a říká, že v kontrastu školních neúspěchů si nežije špatně. Podstatné je najít si vlastní cestu životem a sám Jeremy Clarkson je toho nejlepším důkazem. Na druhou stranu je třeba trvat na tom, že vzdělání je důležité a Clarkson jej rozhodně nepostrádá, je to už podle jeho článků vzdělaný člověk. Jen ke svým znalostem přišel do značné míry jinde než na střední škole.

Clarkson rok co rok připíná na svůj profil na Twitteru podpůrný vzkaz všem studentům, kteří za sebou mají cosi jako britskou maturitu. Jeremy opakovaně připomíná svůj životní úspěch navzdory mizerný výsledkům ze studií. A letošek není výjimkou, jak můžete vidět níže. Foto: Amazon Press Center

Don’t worry if your A level results are disappointing. I got a C and 2 Us and I’m currently holidaying on this boat. pic.twitter.com/f7BQxi86wS — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) August 18, 2022

Zdroj: JeremyClarkson@Twitter

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.