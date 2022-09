Provoz elektromobilů je dražší už i v „Elektristánu”, i když tam mají nejdražší benzin v Evropě před 5 hodinami | Petr Miler

Když ptáčky lapali na elektrická auta, zpívali jim píseň o jejich levném provozu. Už tehdy to bylo pochybné kvůli ztrátě hodnoty, menší životnosti drahých pneu a podobným faktorům, v případě ceny paliva to ale platilo. Už to neplatí, dokonce ani v zemi, kde stojí benzin přes 53 Kč za litr.

Můžeme se dlouho přít o tom, zda jsou elektrická auta ohleduplná k přírodě nebo ne, je to velmi složitá matematika s mnoha specifickými proměnnými pro tu či onu oblast. O jedné věci jsme ale nikdy nepochybovali - že jde ekonomicky neefektivní a v tomto ohledu neudržitelné řešení, jehož skutečný obraz je pouze zastírán jeho umělým protežování na mnoha úrovních. A něco takového realitu z delší časové perspektivy nikdy nemění.

Také tento aspekt má spoustu poloh - můžete se třeba „prodotovat” k tomu, že elektrické auto není drahé na pořízení, účet za něj ale někdo stejně zaplatit musí. A je otázka, zda se to i pak vyplatí alespoň těm, kteří si od ostatních nechají na podobný vůz přispět, když dokola čteme o tom, jak se elektrické vozy se stářím okolo 8 let mění pouze v soubory náhradních dílů. Dnes ale zůstaneme u relativně jednoduché matematiky.

Další z údajných výhod totiž měl být levnější provoz daný nižšími náklady na palivo, řekněme jednotným slovem. Varovali jsme vždy před tím, že i to je neudržitelné, neboť nižší náklady na elektřinu místo benzinu či nafty jsou dány primárně nižším daňovým zatížením toho prvního. Zatímco elektřina není nijak neobvykle zdaněna (dokonce mnohdy dostanete i rozličné umělé slevy na využití pro dobíjení auta, i když ze sítě odeberete tu samou elektřinu jako na svícení), benzin a nafta jsou stiženy extrémním umělým zatížením, kdy kolikrát více jak polovinu ceny tvoří daně. A v některých místech Evropy dokonce dále rostly skrze dodatečné daně spojené s emisemi CO2 apod.

Bylo jen otázkou času, než tohle vyprchá a vysoká daňová zátěž bude spojena i s dobíjením, čímž výhoda zmizí. Tragikomické ale je, že jsme ani na to nemuseli čekat. A to dokonce ani tam, kde jsou elektrická auta uměle podporována horem dolem.

V mém druhém domově, v Nizozemsku, na elektromobilech „ujíždí” jako nikde jinde v Evropské unii, Elektristán se mu nakonec neříká náhodou. Nejde ani tak o dotace, spalovací auta jsou zatěžována vysokými registračními i silničními daněmi, které pro elektromobily neplatí vůbec či v menším. Též elektřina byla v této zemi jedna z nejlevnějších v Evropě, naopak zejména benzin (ale i nafta) jsou vysoce zdaněné, takže platí naopak za nejdražší v Evropě. To je ideální konstelace pro to, aby elektromobily byly na koni, jenže už nejsou.

I když benzin po některých úlevách z daní pořád stojí v průměru 2,18 Eur (53,50 Kč), zdražování elektřiny v poslední době stačilo na to, aby se provoz elektroaut stal dražším než u benzinových vozů, o těch naftových ani nemluvě. Upozorňuje na to tamní De Telegraaf, který použil celkem jednoduchý případ - na jedné straně elektroauto se spotřebou 20 kWh na 100 km, na druhé benzinový vůz spotřebovávající 6,7 litru benzinu na 100 km. Spalovací vozy tedy vzal docela na hůl, neboť jde o celkem vysokou spotřebu, i tak vychází levněji.

Při zmíněné ceně benzinu a průměrné ceně elektřiny dle aktuálních kontraktů (0,77 Eur za kWh) vychází 100 km v elektromobilu na 15,50 Eur, ve spalovacím autě na 14,60 Eur. Je to samozřejmě jen příklad, konkrétní realita každého člověka bude jiná, jako obecná ukázka toho, jak se hra otočila dokonce bez dodatečného zdanění elektřiny, dokonce v době, kdy je benzin nejdražší v historii, je to ale velmi výmluvné.

Za nás dodám, že někteří lidé mají dlouhodobé kontrakty, kdy stále mohou mít cenu nižší, i proto je u veřejných dobíječek cena zatím obvykle nižší. Pokud si ale dnes domů necháte zavést elektřinu, skončíte u této bilance, elektřina v Nizozemsku meziročně zdražila více jak trojnásobně (loni touto dobou 0,25 Eur). Ostatně i benzin nebo naftu lze pořídit levněji, zvláště pak těmi, kteří bydlí u hranic se sousedními zeměmi. To jsou ale všechno drobné odchylky od normálu, jak k věci říká Marco van Eenennaam, expert na elektromobilitu u autoklubu ANWB - cena u některých veřejných dobíječek plynoucí ze starých kontraktů je neudržitelná a Telegraafem popsaná realita bude postupně platit pro stále větší množství lidí.

Co k tomu dodat? Pokud se elektromobilita nevyplatí ani tímto úzkým pohledem na bezprostřední provozní náklady, neděje se tak teď, kdy je benzin historicky nejdražší, a neděje se to ani v zemi, kde dělají první poslední pro to, aby skutečnost byla odlišná, proč bychom měli věřit tomu, že situace bude kdekoli jinde v jakkoli příhodnější moment pro elektrická auta lepší? Je to jedna velká utopie. Řekli jsme to mnohokrát a dnes to můžeme jen zopakovat.

Ne snad, že by to při ceně vozu začínající na 940 tisících Kč (to není vtip) bylo až tak důležité, ale Honda e už se vedle srovnatelného auta se spalovacím motorem nevyplatí ani z hlediska nákladů na palivo, dokonce ani v zemi Maxe Verstappena. Foto: Honda

Zdroje: De Telegraaf, ANWB

