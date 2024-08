Jižní Korea po požáru elektromobilu, který poničil 880 aut a odpojil 1 600 domácností od sítě, zakáže jejich parkování s nabitými baterkami před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Je to značně omezující krok, který ale ve výsledku není ničím víc než velmi šalamounskou z nouze ctností. Ta nejspíš nepřinese vůbec nic dobrého a snadno se stane prohrou pro všechny zúčastněné.

Kolik aut na této planetě vzplane každý den? Komplexní věrohodné statistiky za celý svět bude těžké se dobrat, pakliže se ale jen v USA bavíme o asi 500 zdokumentovaných požárech denně, můžeme celkem bezpečně říci, že půjde o tisíce automobilů. Kdyby jich bylo (ať se to dobře počítá) třeba 2 400 za den, bavíme se o 100 automobilových požárech každou hodinu, více jak 1,5 požáru každou minutu.

Příčiny budou různé, často půjde o nehody, přesto si můžeme bez okolků říci, že jde o naprosto běžnou událost, která obvykle končí tak, že je požár bez pozornosti jakkoli většího množství lidí uhašen partou nejbližších hasičů. I za těchto okolností se ale může stát, že se požár jednoho jediného elektrického vozu může stát centrem pozornosti celého světa.

Přesně to je případ požáru elektromobilu Mercedesu, ke kterému došlo začátkem měsíce v Jižní Koreji. Už to názorně ukazuje, jak nebezpečné tyto události jsou, neboť místo relativně banálního požáru došlo podle nejnovějších informací Korea JoongAng Daily k poškození dokonce 880 (!) aut v okolí a zásahu přilehlé infrastruktury do takové míry, že 1 600 domácností zůstalo týden bez elektřiny. To je skutečně děsivá bilance, která jen připomíná, jak moc relevantní - a nesprávně přehlížená - byla varování hasičů, kteří přesně o takových možných dopadech nepromyšleného tlaku na rozmach elektromobility mluvili o mnoho let dříve.

Nemusíme nyní vůbec řešit, jak velká je pravděpodobnost vzniku požáru elektrického auta - zřetelně je dalece nenulová. A když už k vzplanutí takového vozu dojde, stačí evidentně velmi málo na to, aby následky odpovídaly událostem docela jiného kalibru. Je navíc třeba říci, že auto Mercedesu, které tohle všechno způsobilo, se nenabíjelo, odnikud nepřijelo, nikdo ho nezapálil. Podle záběrů z bezpečnostních kamer stálo skoro 2 dny na stejném místě vypnuté bez pozornosti kohokoli. A najednou bum.

Ke všemu platí, že pořád hořelo jen jedno elektrické auto. Představte si, že by z oněch 880 poškozených vozů bylo třeba 100, 200 anebo (jak by někteří byli rádi) 880 elektromobilů. Co za požár by tím asi vzniklo? Není tedy divu, že Korejci začali troubit na poplach, někde dočasně zcela zakázali parkování elektroaut v podzemních garážích a začali pracovat na nových obecných pravidlech pro zacházení s tímto typem vozů. Nyní jsou na světě a jsou stejně fascinující jako zmíněný požár.

Cesta, kterou se Korejci vydali, znamená na jednu stranu pro majitele další značná omezení, na tu druhou ale stěží přinese cokoli, co by šlo označit za řešení. Podle JoongAng Daily budou nejpozději do konce září zavedena plošná pravidla, která zakážou vjezd do podzemních garáží všem elektromobilům, které mají nabitou baterii (na víc než 90 %), veřejné dobíjení ve velkých městech pak má být omezeno na 80 % kapacity, a to u státem kontrolovaných i soukromě provozovaných nabíjecích stanic. Jinými slovy - majitelé těchto aut s už tak omezenou kapacitou baterií nebudou moci parkovat pod svými byty s pořádně nabitými akumulátory a mimo vlastní nabíječky je ani nedobijí na víc než 80 procent.

To je pochopitelně značně omezující, Korea se ale domnívá, že touto cestou sníží riziko vzniku podobných požárů. Působí to jako šalamounský nesmysl, kdy tímto omezením budou zasaženi majitelé a uživatelé takových vozů (neboť snadno přijdou o pětinu „nádrží”), současně to ale žádné reálné omezení rizika nepřinese. Vše působí dojmem, že Korejci chtěli udělat „prostě něco”, aby utišili vyděšené obyvatelstvo, současně ale nechtěli udělat nic, co by šlo výrazně proti „elektrické doktríně”. Reálně ale elektromobilům i jejich majitelům přesto uškodí, aniž by cokoli vyřešili.

Takto věc vidí i profesor Yoon Won-sub, který v Jižní Koreji vede výzkumné centrum baterií provozované univerzitou Sungkyunkwan a firmou Samsung. Podle něj neexistuje žádný hmatatelný důkaz, že by více nabité baterie znamenaly větší riziko vznícení než ty nenabité. „Nadměrné nabíjení není u požáru rozhodujícím faktorem. Elektromobily jsou od začátku navrženy tak, aby nikdy nedosáhly plného nabití, i když je na palubní desce uvedeno, že jsou nabité ze 100 procent. Je to neprokázaný argument, že baterie nesou vyšší riziko požáru, když jsou plně nabité,” říká a připomíná podstatný fakt: Samy automobilky pracují s tzv. „použitelnou kapacitou” baterií, kdy tu reálnou stejně nikomu nezpřístupňují. Tohle opravdu nevypadá jako efektivní opatření.

Takto se ale dnes věci mají a zdá se, že bude muset dojít k dalším požárům s ještě horšími následky, aby se s celou věcí začalo zacházet rozumně, i když už dosavadní události jako nedávný, přes 10 hodin hašený požár Tesly Semi, jsou varovné dost a dost. Racionality je ale okolo elektromobilů obecně málo, vítězí spíš víra a dobré úmysly. Takovými ovšem nezřídka bývá dlážděna cesta do pekla, jak se u nás výmluvně říká.

Takto svého času shořel Mercedes EQE v soukromé garáži v USA, v té veřejné v Koreji nakonec poškodil 880 aut a způsobil nedostupnost elektřiny pro 1 600 domácností v okolí. Opatření musela následovat, ta jihokorejská jsou ale velmi rozpačitá. Ilustrační foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Zdroje: Korea JoongAng Daily, Statista

Petr Miler

