John Cena musí spolknout další finanční katastrofu, za auto pořízené za 13 milionů mu nikdo nechce dát víc jak polovinu

Cena je sympaťák a automobilový nadšenec první kategorie, takže mu opravdu nepřejeme nic zlého, s investicemi do aut mu to ale nejde. Za tento stroj dal takřka 13 milionů dolarů, teď se ho ale marně pokoušel prodat za jakkoli blízkou sumu.

John Cena možná na první pohled vypadá hrozivě, ve skutečnosti je to ale dle těch, kteří ho znají, ve skutečnosti milý chlapík. Nás navíc může těšit, že je nemalým nadšencem do všeho, co má čtyři kola. Vlastně si tak nedovedeme představit nikoho vhodnějšího, kdo by sedl do hlavní role připravovaného snímku Matchbox, který se má točit okolo populárních modýlků autíček britské firmy. Na detaily, o čem ale tento film konkrétně bude, je ale zatím ještě brzo. Kráčet by ovšem chtěl cestou mega-úspěšné předloňské Barbie.

Finanční úspěch je ostatně pro Cenu velmi důležitý, neboť ve svých autech utápí obrovské peníze. Stačí jen vzpomenout na tmavě modré Lamborghini Diablo, které bylo replikou za neskutečných 500 tisíc dolarů neboli 12,27 milionu korun. Herec a wrestler jej tak nepřekvapivě považuje za největší omyl svého života, protože si za stejnou sumu mohl koupit originál, který na ceně roste, zatímco na replice jen prodělá. A nyní se musí vypořádat s další finanční katastrofou, kterou mu pro změnu přinesl jeho Mercedes-Benz SSK.

Také v tomto případě se totiž jedná o repliku, kterou Cena vlastní od roku 2021. Vůz s přezdívkou Count Trossi se Cena nedávno rozhodl přes společnost Naples Motorsports prodat na aukční platformě Bring A Trailer. Nicméně nejvyšší nabídka vyšplhala jen na 256 tisíc dolarů, což je asi 6,3 milionu Kč. Zní to jako hodně peněz, nebyly tím ale ani zdaleka dorovnány pořizovací náklady. Herec dle společnosti Naples Motorsports čekal vyšší sumu, ostatně sám dal za stavbu repliky přes jak 500 tisíc USD, tedy k 13 milionům Kč. Teď by nedostal ani polovinu, a tak nabídku nepřijal.

Cenovo SSK je poctou originálu z 30. let minulého století, kdy Mercedes vyrobil pouze 42 takových kabrioletů. Název byl zkratkou slov Supers Sport Kurz neboli supersportovní a krátký, neboť německá automobilka vůči výchozímu modelu W06 Type S přikročila ke zkrácení o 480 milimetrů. Pod kapotou se pak nacházel 7,1litrový a kompresorem přeplňovaný řadový šestiválec, který produkoval 300 koní. S nimi pak vůz dosahoval na svou dobu šílených 190 km/h.

SSK Count Trossi bylo pojmenováno po svém prvním majiteli, hraběti Felice Trossim. Ten chtěl, aby jeho Mercedes byl výjimečný, proto mu nechal navrhnout unikátní karoserii. Právě proto je šasí č. 36038 natolik ceněné. To originální vlastní módní návrhář Ralph Lauren, který jej koupil v roce 1988 a nechal ho zrenovovat. Od té doby s ním vyhrál celou řadu exkluzivních přehlídek. A pochopitelně jím inspiroval také vznik řady replik, jako je ta Cenova.

Napodobenina stojí na blíže neupřesněném Mercedesu z roku 1969, přičemž užívá třílitrový šestiválec M186 doplněný dvojitým karburátorem Solex a čtyřstupňovou manuální převodovkou. Za 18palcovými vyplétanými koly se pak skrývají brzdy Wilwood, zatímco před dvoudílným čelním oknem trůní klasický čtyřramenný volant a dřevěná palubní deska. Přístroje od německé firmy Junghans pak odhalují, že replika najela pouhých 330 km.

Herci a wrestlerovi tedy rozhodně nelze upřít vášeň pro auta, jakkoli ta jej stojí nemalé peníze. Přičemž na kousky, které by mu daly vydělat, opravdu nemá štěstí. Replika Jaguaru XJ13, kterou koupil v roce 2022 za 118 500 USD (2,9 milionu Kč), tak byla jednou z mála výjimek. Loni se mu ji totiž povedlo prodat za 165 tisíc dolarů (4,04 miluonu Kč). Když ale odečteme veškeré provize, jeho zisk nejspíše stačil jen na dotankování jedné nádrže jeho Hondy Civic Type R.

John Cena se pokusil prodat svou repliku Mercedesu SSK Count Trossi, nejvyšší příhoz ale vystoupal na zhruba polovinu částky, kterou za herec a wrestler za vůz dal. Tomu se říká provar. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

