Justin Bieber ukázal vnitřek svého luxusního autobusu za 43 milionů, je to vrchol svého druhu

/ Foto: Marathon Coach

Jeho čisté jmění se odhaduje na více než 6 miliard korun, a tak si může dovolit vskutku výjimečná auta. Vedle řady osobních aut čítajících i zakázkový Rolls-Royce se může pochlubit také jedním z nejdražších obytných autobusů vůbec.

Lidé obvykle vidí na úspěšných životech jiných jen to příjemné. Platí to zejména o celebritách, jimž mnozí závidí jejich slávu a bohatství. Jen málokdo si ale uvědomuje odvrácené strany téhož - dřinou za úspěchem stojící počínaje a ztrátou soukromí konče. Pomalu si můžeme vsadit na to, že o svých sousedech toho víte daleko méně než o oblíbeném herci, herečce, zpěvákovi či zpěvačce. Stydět se za to nemusíte, jinak by showbyznys nebyl tím, čím je a o velké peníze v něm byla byla nouze. Nic takového se ale ani po dvou koronavirových letech neděje.

My se dnes budeme soustředit na kanadského zpěváka Justina Biebera, který svou debutovou desku vydal již v roce 2010. Mimo to měl v daný moment za sebou i své první turné. Na to se přitom stejně jako na ty další vydal v obytném autobusu, který mnoha celebritám zvláště v Americe supluje domov. Divit se tomu ovšem nemůžeme, neboť třeba Bieberovo třetí turné Believe odstartovalo 29. září 2012 a skončilo až 8. prosince 2013. Na cestách byl tedy déle než rok.

Právě kvůli délce koncertních šňůr se celebrity snaží spíše než hotely využívat obytné vozy, které jim poskytují více soukromí. A jelikož si je nechávají upravit dle svých představ, uvnitř cítí více jako doma, a tak jim dlouhodobý pobyt mimo jejich trvalou adresu až tak nevadí. I proto se Bieber rozhodl, že na své páté turné si pořídí zcela nový obytný autobus od společnosti Marathon Coach. Ta mu jej pak skutečně i předloni dodala, na žádnou šňůru však kvůli koronaviru nedošlo.

Bieber se nicméně i tak rozhodl autobus za konečnou cenu přesahující 2 miliony dolarů (asi 43 milionů korun) využít, neboť dle jeho slov šlo o jednu z mála možností, jak cestovat a současně respektovat koronavirová omezení. S manželkou Hailey se tak kupříkladu vypravil z rodné Kanady do společné rezidence v Los Angeles. Že mu při tom nic nechybělo, dokázal nyní magazínu GQ, který pozval na prohlídku. A díky kameře se do útrob luxusního vozu můžeme dostat i my.

Již na první pohled je přitom patrné, že na rozdíl od jeho velmi specifického Rolls-Roycu se tento autobus od dalších špičkových strojů firmy Marathon Coach výrazně neliší. Máme tu tedy lounge v přední části, na který navazuje zpěvákova pracovna a kuchyňka. Naproti ní je rozkládací gauč, který může zaskočit za postel, za ní pak skříně s oblečením a ložnice. Ta je Bieberovou nejoblíbenější místností, neboť zde relaxuje po svých náročných vystoupeních.

Dopustit pak zpěvák nedá ani na saunu, která tvoří společnost sprchovému koutu v zadní části vozu. Skutečně tedy bylo pamatováno na vše, ostatně kromě již zmíněného můžeme poukázat třeba na digitální krb navozující pocit útulného a hřejivého domova či LEDky, kterýma je obehnán celý strop a které se de facto starají o totéž. Nelze se tedy divit, že Bieber se na letošní turné, které právě v tomto domě na kolečkách absolvuje, již těší. A doufá, že v něm i napíše nějaké nové písně.

V tomto duchu je vyveden i Bieberův obytný autobus. Jak je patrné, saunu dodává společnost Marathon Coach více klientům. Interiér si nicméně každý zákazníkům může vyzdobit dle svých přání, přičemž jindy výstřední kanadský zpěvák se tentokrát držel docela při zemi. Foto: Marathon Coach

