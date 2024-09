K mání je Aston Martin, se kterým jezdil „skutečný” James Bond, nechybí mu ani rakety a další zbraně před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pro Bonda to byl vlastně slavný návrat, neboť do Astonu Martin začal usedat po letech strávených za volanty BMW. Tohle auto se přímo ve filmu neobjevilo, Pierce Brosnan s ním ale jezdil a používal jej k propagaci snímku Die Another Day. Teď může být vaše.

Kdo bude příštím Jamesem Bondem? To je otázka minimálně za miliardu, přičemž odpovědi se liší zdroj od zdroje. Obecně však platí, že tvůrci po odchodu Daniela Craiga hodlají sérii výrazně přepracovat. Agentem 007 tak mohou být muži i ženy světlé i tmavé pleti, přičemž se mluví i o tom, že by vybraný kandidát byl velmi mladý, aby se mohl špionážím, svádění kohokoli a záchraně světa upsat na ještě delší dobu, než bylo 15 let Craigovy éry.

Protože o budoucnosti ale lze jen spekulovat, vrátíme se raději do minulosti. Před Craigem totiž nosil Walther PPK pod sakem Pierce Brosnan, jenž v letech 1995 až 2002 účinkoval ve čtyřech snímcích. První tři přitom vzbudily jistou nevoli tím, že v nich Bond používal kvůli sponzorské smlouvě auta od BMW. U posledního filmu Dnes neumírej se ovšem vrátil k osvědčené klasice, tedy k Astonu Martin, jehož Vanquish logicky prošel mnohými úpravami.

Proslulý Q (tedy aspoň na oko) osadil kupé raketometem zasazeným do čelní mřížky, stejně jako dvěma kulomety, které byly za normálního stavu skryté pod ventilačními otvory v kapotě. Asi nejvíc ale zaujala aktivní kamufláž, která dokázala vůz zneviditelnit. Toho Bond využil hlavně na Islandu, kde došlo i na honičku s Jaguarem XKR. I ten byl zvenčí modifikován, kromě kulometu totiž dostal zelený lak smíchaný s pravým zlatem.

Při natáčení z zemi sněhu a ledu pak u Astonu Martin došlo na mnohem větší úpravy, než jaké diváci na plátně zaznamenali. Běžně totiž Vanquish disponuje 5,9litrovým dvanáctiválcem, jenž roztáčí zadní kola. Aby ovšem došlo k navýšení trakce, došlo na stavbu repliky, která pouze disponuje karoserií britského kupé. Pod ní se ovšem skrývá zakázkový rám osazený osmiválcem od Fordu, jenž produkuje „jen“ 300 koní, které míří na zadní kola.

Pokud bychom nyní bez dalšího kontextu zmínili, že Vanquish spojený s bondovkou Dnes neumírej je na prodej, nejspíše byste předpokládali, že jde o některou z replik, jež přežily natáčení. Realita je ale trochu jiná. Firmou The Collection je na britském Autotraderu nabízen originál z roku 2001, který jako první po nějakou dobu používal tehdejší šéf automobilky Ulrich Bez. Následně jej dal k dispozici filmařům, ovšem nikoli na natáčení, nýbrž propagaci, o které u nás už též byla nejednou řeč.

Kousek na fotkách níže se tedy neproháněl pro filmovém plátně, byť před mnoha kamerami a fotoaparáty jakožto součást světového tour i s Brosnanem za volantem nejednou stál. Pro tyto účely byl také osazen atrapami kulometů a raket. Obojí je pochopitelně součástí transakce, stejně jako VIN končící trojčíslím - uhádli jste - 007. Tím pak ostatně končí také identifikační číslo vozu, jenž za třiadvacet let najel pouze 53 700 mil, tedy nějakých 86 422 kilometrů.

Vadou na kráse nejen pro místní nadšence bude volant napravo, který zřejmě stojí i za relativně nízkou cenou 99 950 liber (cca 2,95 milionu Kč). I když totiž daný kousek přímo ve filmu neúčinkoval, spojen s ním nevyhnutelně je. Stejně jako s někdejším šéfem značky, který výrazně pozdvihl její renomé. Navíc je málo jetý, ve špičkovém stavu a s doplňky, díky nimž může zachraňovat svět do doby, než dorazí nový 007.

Na třiadvacet let staré auto vypadá Vanquish stále velmi atraktivně, načež se jen potvrzuje nadčasovost designu Iana Calluma. Zbraně v kapotě a čelní mřížce jsou pochopitelně jen dekorativní, atmosférický dvanáctiválec pod kapotou produkující 466 koní je ale pravý. A auto má i v této podobě silniční homologaci. Foto: The Collection, tiskové materiály

