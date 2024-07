K mání je auto jednoho z nejúspěšnějších šéfů stájí historie Formule 1, má pikantní cenu i minulost před 4 hodinami | Petr Miler

Formule 1 byla, je a jistě ještě po nějaký čas bude královnou motoristického sportu. Prosadit se v ní chce kumšt a jen málokdo ho má tolik jako Toto Wolff. Právě jeho speciální Mercedes SL je nyní na prodej, na jeho vývoji se sám podílel.

Stačí prsty dvou rukou, abychom vyjmenovali všechny, kteří v historii dokázali vést týmy Formule 1 k masivním úspěchům. V případě modernějších časů ef-jedniček by jich stačilo sedm: Colin Chapman, Frank Williams, Ron Dennis, Flavio Briatore, Jean Todt, Christian Horner a Toto Wolff. Byli to oni, kdo se postaral o éru - či dokonce éry - dominance jimi vedených týmů a bylo by bláhové myslet, že se to stalo náhodou. Však pokud správně počítáme, měli prsty v 47 jezdeckých titulech mistra světa F1, to je většina v celé historii tohoto sportu.

Tím vůbec nejlepším je Dennis (10 titulů), hned za ním ale následují Horner s Wolffem se sedmi za pasem každého z nich. Právě Toto Wolff, rakouský bývalý závodník a později byznysmen, bude středobodem našeho dnešního článku, neboť to byl on, kdo si v roce 2009 z dealerství Mercedesu odvezl auto na fotkách níže. A výjimečné není zdaleka jen tím.

Jde o Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, tedy absolutní sportovní vrchol řady SL své doby. Pod kapotou má dvakrát přeplňovaný šestilitrový dvanáctiválec, který produkuje 670 koní výkonu a 1 000 Nm točivého momentu. Jejich přenos na zadní kola dostal na starosti pětistupňový automat, neboť ten jediný si dokázal poradit s takovou silou. Stovku tak vůz zvládá za 3,8 sekundy, zatímco jeho nejvyšší rychlost byla elektronicky omezena na 320 km/h. A i když původní SL bylo roadsterem se skládací pevnou střechou, tohle je kupé, střecha je kvůli minimalizaci hmotnosti pevná.

SL65 BS ale dost možná dobře znáte, tento kousek je přece jen speciálnější. Wolff je s ním osobně spjat nejen jménem v techničáku, patřil svého času také mezi čtyři testovací jezdce, kteří měli na starosti jeho vývoj. A už tehdy byl zaháčkovaný jako akcionář ve firmě HWA, která na přípravách auta s Mercedesem spolupracovala. Za volantem prototypů tedy strávil spoustu času, se svým autem už tak moc nejezdil. Dnes má najeto jen 6 tisíc km a je prý ve špičkovém stavu. Na dokonalou servisní historii u Mercedesu je pochopitelně též spoleh.

Pěkné věci ale obvykle nevyjdou levně a tato není výjimkou. Specialista na výjimečná auta v Bad Schussenriedu nyní auto nabízí za necelých 500 tisíc Eur, tedy asi 12,7 milionu Kč. To je opravdu hodně, ve srovnání s jinými SL65 v tomto provedení jde o citelně vyšší sumu, „příplatek za Tota” je asi 150 tisíc euro, skoro 4 miliony korun. I to je hodně, kdo by ale nechtěl auto po jedné z největších legend historie F1, která na rozdíl od ostatních zmíněných - s výjimkou Christiana Hornera - svůj zápis do dějin může ještě rozšířit?

