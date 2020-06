K mání je auto s jedním z nejlepších motorů bez turba, 13 let čeká na pořádnou jízdu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Svého času to byl jeden z absolutních vrcholů evoluce atmosféricky plněných motorů, koho by ale tehdy napadlo, že jej nebude následovat žádný další. Nic jako Hondu S2000 už dnes nekoupíte, přímo S2000 ale lze pořád mít nejetou.

Honda S2000 je dnes automobilovou legendou, zejména pak její první série zvaná AP1 z let 1999 až 2003. O pohon tohoto stroje se staral atmosférický dvoulitr, který produkoval 240 koní, tehdy jeden z nejvyšších litrových výkonů vůbec. Rovnat se mu v tomto ohledu nemohlo takové Ferrari 360 Modena a šlo tehdy skutečně o jeden z vrcholů evoluce atmosféricky plněných motorů. Nadšenci, kteří byli u vytržení z toho, když motor ve zhruba šesti tisících otáčkách přepnul na ostrou vačku, jistě čekali další vývoj tímto směrem. Ten ale nikdy nepřišel.

V roce 2004 Honda nabídla druhou sérii AP2, která měla vylepšený podvozek a v motorovém prostoru nabízela 2,2litrový čtyřválec. A přestože s vyšším objemem dorazil také vyšší točivý moment, výkon zůstal na 240 koních. Kromě toho došlo také na snížení maximálních otáček z 9 000 na 8 200, stále nicméně šlo o vůz, se kterým jste se z projížděk vraceli propocení až na kůži, ovšem s obrovským úsměvem na tváři. Pak už přišla jen doba přeplňování, které se nevyhnul téměř nikdo a z hrstky výjimečných nepřeplňovaných motorů, které zbyly na trhu sportovních modelů, není točivým dvoulitrovým čtyřválcem vybaven jediný.

Jeden exemplář Hondy S2000 ze série AP2 je ale nyní prodáván ve zcela výjimečném stavu - jde dodnes o praktiky nové auto. Aukce se chýlí ke konci, přičemž stávající nabídka končí na 36 tisících dolarech (cca 855 tisíc Kč), což je na vůz z roku 2007 opravdu nemalá částka, a to i za předpokladu, že se jedná právě o legendární roadster. Nicméně tato Honda S2000 může zamířit ještě podstatně výše. Vůz může s klidem suplovat i stroj času, se kterým se snadno můžete vrátit o pár let zpátky, neboť najeto má jen pouze lehce přes 1 tisíc mil (1 600 km). Pořádného ježdění si tedy zjevně dodnes neužil.

Očekávat lze tedy pouze špičkový stav, stejně jako jistou výjimečnost. Jde totiž o jeden z 859 exemplářů, které byly v roce 2007 vyvedeny ve stříbrném laku Silverstone Metallic, jenž doplňuje černý kožený interiér. Během uplynulých třinácti let nebyl ani jednou bouraný a dokonce ani jednou nejel v dešti. Místo toho jej majitel držel v klimatizované garáži jako takovou časovou kapsli. Na ježdění měl totiž ještě několik dalších exemplářů tohoto famózního japonského roadsteru.

Proč došlo na prodej, není jisté, stejně jako to, zda autu nový majitel konečně trochu ukáže svět. Pravděpodobné to ale moc není - díky nízkému nájezdu je tato Honda S2000 určena spíše k tomu, aby byla chloubou nějaké sbírky, než aby najížděla další kilometry. Otázkou také je, jak vysoko se prodejní suma vyšplhá. Loni byl kupříkladu takto jeden vůz prodán za 70 tisíc dolarů (1 662 000 Kč), ovšem ten měl najeto pouze 91 mil (146 km). Aktuálně nabízený exemplář by se podle odhadů mohl s cenou dostat až někam k 50 000 USD (1 190 000 Kč), i když je otázkou, jak moc automobilovému sběratelství současná doba přeje.

Tato Honda S2000 je dokonalým strojem času. Ovšem i proto může nového majitele patřičně potrápit, vybrat si totiž bude muset mezi zábavou za volantem a vysokou hodnotou

Zdroj: Bring A Trailer

