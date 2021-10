K mání je auto se skoro 1 milionem najetých kilometrů, něco takového se v prodeji nevídá před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: J.A. Jedermann Automobile, publikováno se souhlasem

Asi to není objekt hodný koupě, obdivu ale určitě. Jen skutečně výjimečné automobily si dokáží odkroutit na silnicích skoro 1 milion kilometrů a být dále na prodej jako použitelné dopravní prostředky.

Žijeme v době, kdy se z aut stále více stává spotřební zboží. A bude-li dokonán politiky vynucovaný přechod k elektrické mobilitě, stane se jím téměř určitě. Sám Volkswagen dnes otevřeně hovoří o tom, že jeho modely řady ID jsou produkty na 8 let, po nichž by bylo možná nejlepší je sešrotovat a použít z nich leda pár cenných částí. Pro nás, kteří vnímáme auta jako věci s čímsi jako duší, jsou to smutná slova, přitom zrovna VW není daleko od dob, kdy jeho vozy byly auty téměř na věky.

Stalo se tak v druhé polovině 90. let v době dozvuků éry řízení firem skrze oddanost absolutní kvalitě a možná podstatněji v době, kdy Ferdinand Piëch intenzivně budoval image německé automobilky jako něčeho víc než mainstreamového výrobce. Z těch časů pochází dnes už legendární vozy jako VW Passat B5 nebo VW Golf IV, na nějž se právě díváte. Ty a další jejich souputníci prosluly kvalitou a trvanlivostí a byť mají někteří tendenci označit to za klišé, vůz na fotkách níže takový pohled jasně rozporuje.

Jde o Golf Variant s motorem 1,9 TDI, tedy kombík s turbodieselem, který budoval image zmíněných třech písmen. Nezdá se, že je na něm něco vyloženě zajímavého, byť jde o jeden z pozdně registrovaných kusů z roku 2006. Dokud se ovšem nepodíváte na tachometr. Tohle auto za 15 let najelo 912 745 km, skoro 1 milion kilometrů. To je samo o sobě obdivuhodné, stejně jako fakt, že po celou tu dobu jezdilo asi 61 tisíc km za rok. Aby někdo takhle moc jezdil autem, to jsme zažili mnohokrát, ale aby takhle jezdil 15 let s jedním autem? To se opravdu nevídá.

Vůz nepřekvapivě sloužil přepravě osob a vzhledem k tomu i vzhledem k enormnímu nájezdu je vlastně v docela dobrém stavu. Vizuální aspekty ale nechme být, v tomto případě stačí fakt, že auto je nadále pojízdné, a to v takové kondici, že dále prochází německými STK a je nabízeno jako ojetý automobil, ne jako soubor náhradních dílů. Pravda, za 875 euro, tedy asi za 22 tisíc Kč, jakoukoli nenulovou cena je zde ale vlastně možné vnímat jako překvapení.

Koupit si něco takového na ježdění bychom asi nechtěli. Možná by se ale hodilo někomu do sbírky jako zajímavost nebo nějakému mechanikovi jako předmět zkoumání, nevíme. Jedním jsme si ale jisti - taková auta se v prodeji opravdu nevídají. Většina jich nedožije ani poloviční kilometráže a i když se s nájezdem dostanou dál, jejich další kroky vedou leda na vrakoviště, ne k novému majiteli. Klobouk dolů před tímto strojem, bez přehánění.

Tento VW Golf IV si na silnicích užil své, za 15 let ujel skoro 1 milion km. Teď je po tom všem na prodej jako stále pojízdné auto za 22 tisíc korun. Foto: J.A. Jedermann Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

