K mání je automobilový pomník padlé slávy Mika Tysona. Vydělal 8 miliard Kč, pak skoro jednu dlužil

Tenhle stroj je zajímavý sám o sobě, teprve slavný první majitel mu ale dodává punc naprosté jedinečnosti. Je symbolem nikoli neobvyklého zacházení slavných sportovců s penězi, toto byl jeho vůbec nejdražší vůz.

Které Ferrari je vzácnější než Enzo i F40, ale přitom je v této společnosti vnímáno jako něco méněcenného? F50, model, který měl oslavit padesáté výročí založení automobilky. Jednak přišel o pár let dříve a jednak to měla být Formule 1 pro běžné silnice. Ale protože auta na silnici musí mít blatníky, blinkry a podobné věci, úplně se to nepovedlo, i když 4,7lilový dvanáctiválec pod jeho kapotou je skutečně přímo odvozen ze 3,5litrového dvanáctiválce, který poháněl monoposty Ferrari F1 v 90. letech.

Zcela právem je to tedy ceněný kousek do sbírky vrcholných Ferrari a spousta jmen, která ve spojení s F50 vídáme, je světoznámá. Jako třeba Mike Tyson, proslulý boxer, který si vůz pořídil jako nový hned v roce 1995, kdy byl vyroben jako 73. vůbec. Koupil si jej v dealerství Auto Market v americkém Fountain Valley spolu s modelem 456, protože... proč kupovat jedno Ferrari, když si můžete odvézt dvě? Slevu na tento „balíček” ale nedostal - legenda praví, že za vůz zaplatil o 300 tisíc dolarů více, než kolik činila jeho ceníková cena, protože mu to bylo prostě jedno, chtělo mít hlavně co nejdříve.

Právě nákupy všeho možného - a často nesmyslně drahého - byly pro Tysonův život typické. Jako člověk, který ještě před dosažením 40 let vydělal v přepočtu skoro 8 miliard Kč, si mohl dovolit zdánlivě všechno, realita jej ale vyvedla z omylu. Přes tak ohromné příjmy byl schopen všechny tyhle peníze utratit a nejen to - zůstal ještě kdekomu dlužen. Pro dokreslení jeho manýrů zmiňme, že mezi Tysonovými věřiteli byl i zlatník Mordechai Yerushalmi, od kterého si Tyson v prosinci 2002 odnesl zlatý náhrdelník osázený diamanty v ceně téměř 4,5 milionu Kč. Věděl, že ho nezaplatí, ale chtěl ho. A Yerushalmi mu jej dal s vírou, že jeho stálý zákazník uhradí později, jako vždy.

Nikdy to ale neudělal a dubnu roku 2003 musel vyhlásit bankrot. Věřitelé postupně přihlásili s téměř 1 miliardou korun v pohledávkách, které Tyson nebyl schopen uspokojit - byl skutečně bez peněz.

Nebyl ale bez majetku, jehož postupný prodej dodnes slouží jako memento padlé Tysonovy slávy. Patří mezi ně i zmiňovaná F50, kterou stihl zpeněžit ještě před bankrotem. Sám později přiznal, že jeho potíže začaly už v roce 1998 a nebyl schopen je po léta vyřešit přes stamilionové výdělky za jeden zápas a prodej části aktiv. Ona F50 byla snad nejdražší z desítek sportovních a luxusních aut, která si za život pořídil, přesto se svou tehdejší hodnotou nemohla Tysona zachránit - z problémů se vylízal až poté, co se v novém tisíciletí s pomocí soudu dohodl se svými věřiteli a začal žít alespoň trochu skromnějším životem.

Jeho Ferrari se ale díky jeho úpadku „dostalo do oběhu” s 7 885 km na tachometru a stalo se nejprve majetkem počítačového magnáta Kevina Markuse. Pak ještě dvakrát změnilo majitele a teď je po čase opět k mání. A je vážně vzácné - je nejen jednou z 349 vyrobených F50 vůbec, je to také jedno z 55 vyrobených aut v americké specifikaci. Jeho nynější stav si můžete prohlédnout na fotkách níže, třebaže aukční firma Gooding and Company nebyla s tiskovými materiály dvakrát vstřícná - více fotek si vyšetřila pro vlastní web. Dnes má najeto necelých 10 tisíc km a je k němu veškeré příslušenství, úhledná sada náhradních žárovek a pojistek a certifikát Ferrari Classiche. A plný ranec historie.

Přesně tato F50 bude k dispozici příští víkend na přehlídce elegance v Pebble Beach. Zmíněná aukční firma odhaduje, že vůz se prodá za 4,5 až 5,5 milionu dolarů, tedy mezi 106 a 130 miliony korun. Není to zrovna kapesné, ale také se díváme na jeden z nejlepších exemplářů Ferrari F50 v americké specifikaci s dost možná nejslavnějším majitelem. Pokud máte zájem, zakroužkuje si v kalendáři 19. a 20. srpen. A připravte se na jistě tuhé klání v příhozech.

Mike Tyson se od doby svého úpadku dal finančně dohromady, přesto předpokládáme, že mezi zájemci o své někdejší auto nebude - jeho současný majetek se odhaduje na 10 milionů dolarů, to už by mu k F50 mnoho nezbylo. Kdyby před 20 roky věděl, jak moc jeho F50 nabude na ceně (v době Tysonova prodeje se ceny F50 pohybovaly v řádu nízkých statisíců USD, druhý majitel jej prodal za méně než tři čtvrtě milionu USD a třetí za 2 miliony), asi by zkoušel sehnat peníze jinde. Dnes si miliony dolarů tak snadno jako za svých mladých let už určitě nevydělá.

Tysonova auta byla vždy stejně extravagantní jako jeho životní styl, F50 byla vrcholem jeho sbírky. Dnes se prodává v opravdu špičkovém stavu za extrémní peníze. Foto: Gooding and Company, tiskové materiály

