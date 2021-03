K mání je český drtič iluzí majitelů sportovních aut, 505koňová Škoda Octavia Combi před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Wollmar und Becker GmbH, publikováno se souhlasem

Pokud chcete opravdu rychlé auto, můžete si takové draze koupit z továrny, nebo si jej nechat podobně draze upravit. A nebo je tu ještě třetí možnost, sáhnout po rozsáhle upravené ojetině.

Připusťme, že je to ta nejvíce riziková cesta, neboť když z vozu koncipovaného na maximálně 235 koní někdo vytáhne o 270 koní víc, šance, že se něco pokazí, je nesporně největší. Na druhou stranu je to ale také cesta nejlevnější a sami musíte zvážit, zda vám poměr rizika a potenciálně získané hodnoty za to stojí. Kdo nehraje, nevyhraje, a tak můžete buď celý život snít o tom, že si jednoho dne vyděláte na něco jako BMW M3, nebo si koupíte škodovku, který jede jako BMW M3, ale stojí asi třetinu jeho ceny. A ještě ke všemu bude překvapovat všechny široko daleko.

Přesně takovou šanci skýtá auto, na které jsme narazili v prodeji u německé firmy Wollmar und Becker, jež se sama postarala o jeho konverzi. A je to nějaká konverze. Němci vzali sériovou Škodu Octavia RS Combi třetí generace před faceliftem s 500 najetými km a překopali ji takovým způsobem, že až se vedle vás na křižovatce zjeví skoro jakékoli Porsche 911 krom jeho špičkových variant, můžete si být jisti, že o pár set metrů dál první nedorazí. A podobných potenciálních soupeřů by se našlo víc.

Auto bylo podle slov prodávajícího přepracováno velmi poctivě, není to žádný „čip a ahoj”. Motor 2,0 TSI byl z nového auta kompletně vymontován a osazen řadou posílených komponentů od pístů přes ojnice až po ventily. Dostal pochopitelně nové turbo LM500, sání z Golfu R, jiný mezichladič a výfukový systém od firmy SLS nebo nové palivové čerpadlo. Je to pozoruhodně verze s manuální převodovkou, která byla posílena též a aby vydržela spojka, byla vozu nadělena nová z řady Sachs Performance.

Nezůstalo u motoru a převodovky, kompletně nový je podvozek H&R, 20" kola s pneumatikami 235/30 nepřehlédnete, přední brzdy jsou z Audi RS6, zadní opět z Golfu R. K tomu je tu úprava aerodynamiky včetně zadního difusoru a drobné vizuální modifikace vně i uvnitř. Voila, výsledkem je auto s 371 kW neboli 505 koňmi výkonu, které podle slov prodávajícího udělá tři sta z místa, nebo něco na ten způsob. A nepředpokládáme, že by šlo o přehnaná slova, 300 km/h jsme viděli jet i slabší upravené Octavie RS.

Jistě, zachovaný přední pohon je omezující, ale na suchu od stovky výš už to zase takový problém nebude, na mokru má potíže u standardní RS. Docela jinou otázkou je výdrž, neboť přes rozsáhlé modifikace je to pořád více jak dvakrát výkonnější auto oproti standardu, na kterém může odejít v podstatě kde co. Už vydrželo jezdit přes 99 tisíc km, teď je jen otázkou, zda je to náznak další výdrže nebo znak počínajícího posledního tažení. Kdo ví, žijeme jen jednou, možná to za zkoušku stojí - cena 32 900 Eur, tedy asi 860 tisíc Kč (s možností odpočtu DPH) není vzhledem k nájezdu zrovna nízká. Na druhou stranu, popsaná úprava mohla snadno stát i přes milion, kámen tu nezůstal na kameni, takže nový vůz stejného ražení by přišel na 2,5- až 3násobek jako nic.

Je libo svérázný sleeper značky Škoda? V Německu je zrovna teď jeden na prodej, není ovšem ani levný, ani málo jetý. Foto: Wollmar und Becker GmbH, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler