K mání je dodnes nové auto snů obyčejných Čechoslováků z porevolučních dob, vytáhli ho z opuštěného dealerství se 100 nejetými vozy včera | Petr Miler

/ Foto: cady_fat_cat, publikováno se souhlasem

Pokud jste o něm po roce 1989 tajně snili, ale nebylo pro vás reálné si jej pořídit, nyní si můžete své dávné tužby splnit. Levné to nebude, pořád vás to ale vyjde o hodně levněji než koupě základní nové Octavie.

Trochu lituji každého, kdo neměl to štěstí zažít „při smyslech” časy Československa okolo roku 1990. Na jednu stranu to byly těžké chvíle, kdy jsme skoro všichni byli chudí a museli roky trpělivě pracovat na tom, abychom přebudovali sebezničující socialistické zřízení v konkurenceschopné tržní hospodářství a vrátili Československu a později Česku relevanci na mapě světa. Na tu druhou to ale bylo období nezměrného optimismu - najednou bylo o čem snít, najednou bylo po čem toužit, pro co se snažit.

Muselo to být něco jako když vás po letech ve vězení vypustí na svobodu. Místo každodenní rutiny, v jejímž rámci nemáte šanci výrazně překročit meze dané nastoleným režimem, najednou můžete skoro všechno. Materiální rovina věci, byť jistě nebyla tou hlavní, k tomu nepochybně patřila - i kdyby se vám za komunismu nějak povedlo legálně přijít k většímu množství peněz, koupit za ně stejně nebylo co, pokud jste nepatřili mezi pár „vyvolených”. Tady se najednou nikdo neptal, kdo jste, odkud pocházíte a kam se politicky řadíte, váš osud byl ve vašich rukou. A když jste byli úspěšní, mohli jste to proměnit v prakticky cokoli.

Jistě, ne každý to vzal za správný konec a přistoupil k tomu čestně, ale tak už to chodí. „Západní” auta patřila k typickým tužbám, neboť bylo přece jen relativně snadné se k nim dostat a míra omezení v tomto směru byla v ČSSR mimořádná. Objektem tužeb se typicky stávaly vozy představené na přelomu 80. a 90. let coby žhavé automobilové novinky a symboly tehdejšího pokroku na hony vzdálené od dvacetkrát faceliftované Škody 100 nebo nakonec i raných Favoritů. Mazda 323 šesté generace a zejména její sportovnější verze F představená v roce 1989 patřila mezi takové.

Živě pamatuji, jaké toto auto, tak trochu něco jako současná „čtyřdvéřová kupé”, budilo se svými „mrkačkami” pozdvižení. Oficiální dovoz Mazd do ČSFR a později ČR začal až v roce 1991, už v roce 1990 se ale našli lidé, kteří si tento vůz dokázali dovézt sami. Bylo to skutečně tak trochu UFO na kolech a možná sami patříte mezi ty, kteří po jednom takovém voze snili. Šance, že jste si jej opravdu pořídili, jsou téměř nulové, neboť „západní” auta byla dobovou československou optikou extrémně drahá kvůli celkové zaostalosti místního hospodářství. Ale pokud vás pořád dohání mrcha jménem nostalgie, můžete si svůj tehdejší sen splnit dnes.

Zní to nemožně, ale možné to je, neboť mezi víc jak stovkou nikdy nejetých aut vysvobozených z kdysi probíraného opuštěného dealerství podivína jménem Heinz Macchi se objevila právě i jedna stále nová Mazda 323F z roku 1990. Je to učiněný stroj času, který navíc prodává nám už z dřívějška též známý a popravdě osvědčený polský obchodník s auty, jenž si na eBayi říká cady_fat_cat. Rýsuje se tu tedy možnost, jak si nedaleko od českých hranic pořídit možná už světově unikátní „relikvii” od časem prověřeného prodejce. Jakou lepší možnost splnit si někdejší sen byste chtěli dostat?

Auto samotné je i 34 let po jeho vyrobení jako nové, na tachometru má pouze 630 km „natočených” při různých servisních jízdách a dodnes nikdy nebylo přihlášeno do provozu. Vypadá opravdu dokonale a podle prodávajícího i bezvadně funguje. Specifikace je správně „devadesátková” - se světle modrým lakem karoserie koresponduje jak jinak než velurové čalounění interiéru.

Výbava GLX nepatřila k nejbohatším, ale elektricky ovládané střešní okno s ní dostanete. A po kapotou je dnešní optikou menší klenot - atmosféricky plněný čtyřválec o objemu 1,8 litru, který posílá 103 koní výkonu na přední nápravu přes pětistupňovou manuální převodovku. Tohle auto váží jen 1 120 kg, takže na stovce je za 8,2 sekundy a jede až 196 km/h. To ani dnešní optikou není špatné.

Pokud byste měli zájem, vůz stojí v Krakově. A cena? 17 950 Eur, tedy asi 455 tisíc Kč. Žádná láce, ale proti tomu, co byste pro jeho pořízení museli udělat v Československu roku 1990? Takovou optikou je skoro zadarmo, pro některé to bude pár platů. A když si vezmeme, že dnešní ekvivalent nového auta v podobě Škody Octavia začíná na 630 tisících korunách a budete muset ještě dost přitlačit, abyste dostali obdobnou motorizaci... Ale je to samozřejmě jen možnost, jako vždy berte nebo nechte být.

Tohle je dnes skutečně mimořádná relikvie, Mazda 323F generace BG ve stavu nového auta, navíc s pozoruhodnou historií. Může být vaše. Foto: cady_fat_cat, publikováno se souhlasem

Zdroj: cady_fat_cat@eBay

Petr Miler

