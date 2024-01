K mání je dodnes sotva jetý nejlepší VW Golf s legendárním 1,9 TDI po 1. majiteli, levné auto, které vás snadno přežije před 3 hodinami | Petr Miler

Proč si někdo koupil auto, které dokáže s nízkými náklady najet klidně milion kilometrů a ani se při tom nezapotit, a pak jej „sušil” v garáži, nemáme tušení. Ale stalo se to a výsledkem je pozoruhodná vzpomínka na slavnou éru VW i potenciálně zajímavá koupě naráz.

Po nepřesvědčivém faceliftu jeho osmé generace si zas jednou můžeme říci, že nejpovedenější iterací Volkswagenu Golf zůstává čtvrté pokračování této německé automobilové legendy. Prostě se to pro ni sešlo. A byť i tento vůz byl od té doby v mnohém překonán, žádná generace před ním a ani žádná po něm nedosáhla na trhu takové prodejní dominance, ani si nevydobyla srovnatelný respekt zákazníků všeho druhu.

Není náhodou, že vznikla v době, kdy otěže německého koncernu pevně svíral ve svých rukou brzy už pět let zesnulý Ferdinand Piëch. Ten jako technik hlavou i srdcem dobře věděl, že auta z dlouhodobého hlediska nejlépe prodává jakási solidnost, na technice, kvalitě a dlouhověkosti postavená image kombinovaná se sice nevtíravým, ale nikoli nelíbivým designem. Tohle všechno čtyřkový Golf splnil lépe než kterýkoli jiný a na trhu bodoval dnes možná i pro samotný VW nepochopitelným způsobem.

Ještě nemáme k dispozici definitivní prodejní čísla za celý rok 2023, VW ale bude rád, když jej v Evropě uzavře se 180 tisíci prodanými Golfy. Víte, kolik v Evropě prodával čtvrté iterace téhož vozu za rok? Až 703 932 exemplářů, tři měsíce by tehdy stačily, aby vyrovnaly dnešní celoroční prodeje Golfu na stejných trzích. Taková pecka to byla a vděčí za to jistě i tomu, v jak nepřeberném množství verzí byla tehdy k dispozici. Motory od 1,4 po 3,2 litru, benziny i diesely, čtyř- pěti- i šestiválce (několik pětiválců a několik šestiválců), spousta převodovek, pohony předních i všech kol, karoserie od třídvéřového hatchbacku až po kombík (a klidně i sedan, když budete počítat Boru, v tu chvíli máte navíc dva kombíky), vážně hromada různých řešení pro cokoli - VW dělal všechno proto, abyste si neměli důvod vybírat jakýkoli jiný vůz stejné třídy. A do značné míry uspěl.

Bizarní je, že toho času nám to nepřišlo zvláštní, byl to prostě Golf se slušnou nabídkou verzí a víc nic. Dnes víme, že to byla naprostá anomálie, ze které se vyklubala jedna z největších moderních legend koncernu VW. Tu čas prověřil coby mimořádně trvanlivý vůz, zejména pak v jeho vlastně nejobyčejnějších dieselových verzích. S Golfem IV TDI můžete najet klidně milion kilometrů s původní technikou s obvyklou údržbou. A jezdit dál, viděli jsme to mnohokrát na vlastní oči. Teď si k tomu přidejte, že jde o velmi univerzální vůz, který dokáže posloužit skoro čemukoli, a je velmi, velmi úsporný. Co ještě chybí? Snad jedině přijatelná cena a stav, ve kterém autu k milionu najetých kilometrů chybí... asi milion najetých kilometrů. Přesně takový exemplář dnes máme před sebou.

Je to Golf IV ve specifikaci, která svého času mohla sloužit jako reklama na výše zmíněné. Na jednu stranu je to velmi nenápadný, stříbrně lakovaný pětidvéřový hatchback s ocelovými koly s kryty a základním motorem 1,9 TDI v jeho snad nejikoničtější 90koňové verzi s manuální převodovkou. A na tu druhou je to bohatě vybavené provedení Highline se spoustou tehdy neobvyklých vychytávek. Prodávající říká, že má plnou výbavu, ale to je jako obvykle lež, auto mohlo mít ještě hodně věcí od xenonových světel přes navigaci až třeba po kožené čalounění. I tak toho v něm najdeme dost, už automatická klimatizace a parádní anatomická křesla místo sedaček nebyly v té době ničím obvyklým

To nejzajímavější je ale nájezd 68 500 km v rukou jediného majitele, to dělá při 23 letech provozu uz auta hotový poklad. Podobné vozy jsou na trhu naprostou raritou a tento je od pohledu skoro netknutý. Podle prodávajícího byl téměř pořád jen garážovaný, přes minimální roční nájezdy vždy pravidelně servisovaný (poslední velký servis v 50 tisících km vyměnil i rozvody), majitel byl skutečně jen jeden a motor 1,9 TDI plnící normu jen Euro 3 leckomu učaruje už proto, že za 4 litry na sto dokáže jezdit ve skutečném světě, aniž byste se o cokoli snažili. A s hmotností jen 1 174 kg ani nejede tak špatně, jak se z výkonu 90 koní může zdát.

To je dnes prostě zajímavá kombinace vlastností, kterou dnes můžete mít za 6 999 Eur, tedy něco málo přes 170 tisíc Kč. Na Golf IV je to jistě dost, na fakticky 23 let staré auto také, ale na tento Golf IV v této kondici, kdy snad jen věčně namáhaná levá bočnice sedadla řidiče naznačuje, že nejde o dokonale zánovní vůz? A to v době, kdy základní nová Fabie stojí víc jak dvakrát tolik a proslulá je leda kulhavým projevem svého tříválce a minimální možnou výbavou?

Tohle je opravdu zánovní auto, které může oddaně sloužit klidně déle než vy, i když s ním budete jezdit desítky tisíc km za rok. A když se náhodou pokazí, opraví ho skoro každý mechanik. Levné a úsporné auto navždy? Tento kousek tak opravdu působí, ale představy o příštím autě máme samozřejmě každé své vlastní.

Svého času po tomhle autě toužila celá Evropa. A i dnes je to v takové kondici zajímavá nabídka, tedy alespoň podle nás. V prodeji se něco takového dávno nevídá. Foto: Car Center Braunschweig, publikováno se souhlasem

