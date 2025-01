K mání je dodnes skoro nová Škoda Octavia II s legendárním motorem 1,9 TDI, něco takového už se dávno nevidí před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Showroom - Das Autohaus, publikováno se souhlasem

Octavií druhé generace jsou pořád plné bazary, k novým autům mají ale obvykle hodně daleko. A když náhodou ne, jde o benzinové verze, s těmi naftovými se obvykle jezdí a jezdí. Tato je výjimkou, pro některé by to mohl být dostupný poklad na kolech.

Škoda Octavia je obecně tím nejtuctovějším autem, na které dnes můžete narazit v českých bazarech. A modely druhé generace nejsou výjimkou - jen na Sautu jich v tuto chvíli vidíme skoro třináct set. I mezi tak běžnými vozy se ale najde kousek, který dokáže vystoupit z davu, a to hodně výrazně. Platí to přesto, že jeho technika vzbudí touhu asi jen mezi řidiči z řad starších a pokročilých.

Právě jeden německý důchodce si v roce 2008 koupil vůz na fotkách níže. Dnes je k dispozici po druhém vlastníkovi jako až neuvěřitelně zachovalé garážové auto, což z něj samo o sobě lákavou nabídku. Nakonec je ale nezajímavější tím, jak vypadá, v jakém je stavu - je to skoro katalogová specifikace předfacelitového provedení ve stříbrném laku s litými koly, kterou bychom označili za velmi nadčasovou. Je to ale hlavně její stav, co tu přitahuje pozornost - vůz vypadá, jako by ho v Boleslavi včera vyrobili.

To je velmi neobvyklé u víc jak 10 let nevyráběného auta obecně, v případě tohoto konkrétního provedení to platí obzvlášť. Jde o verzi s legendárním motorem 1,9 TDI, který už v Octavii II pouze dožíval do roku 2009. A když si ji někdo koupil, obvykle s ní jezdil a jezdil, to je úděl dieselů. Tady k tomu nedošlo a starší první majitel si tento vůz koupil buď proto, že se mu líbilo, jak jede, nebo mu ho prostě někdo nabídl ze skladových zásob. Tak či onak s ním skoro nejezdil a druhý vlastník držel linii. U nás notoricky známý dieselový liftback tak má v tuto chvíli najeto jen 43 800 kilometrů, to je na Octavii II po 16 letech skoro nic, pouhých 2 700 km najetých v průměru každý rok.

Jak už jsme zmínili, pod kapotou je svého času nijak výjimečná, dnes pozoruhodná dieselová jedna-devítka s turbem. Výkon 77 kW (105 koní), motor je to ale velmi odolný proti skoro jakémukoli zacházení a nemá v sobě moc záludností, které by se mohly pokazit. Auto plní jen normu Euro 4, nemá EGR ventil, pro některé to budou dobré prodejní argumenty, stejně jako kombinovaná spotřeba 5,1 litru nafty na 100 km. Auto má klasickou 55litrovou nádrž, takže 1 000 km na jedno natankování nebude žádný nesplnitelný sen.

Výbava není bůhvíjaká, je to akční model Team z konce éry předfaceliftové varianty, ale věci jako automatickou dvouzónovou klimatizaci, vyhřívání sedadel nebo parkovací asistent na palubě najdete. Nejzajímavější je nicméně prostě stav auta, který prodávající označuje za dokonalý. A zdá se, že nepřehání. Nevidíme prakticky žádné opotřebení zvnějšku ani uvnitř, i motorový prostor je svěží. A servisní historie je též blízká bezchybné.

Právě stavu vozu spolu s vysokou výbavovou specifikací něj dělá jedinečnou nabídku, která by pro některé mohla být v bazarech svérázným lákadlem. Cena bohužel není nejnižší, 11 990 Eur je asi 300 tisíc korun, ale za takový relikt? V době, kdy zcela „oholená” nová Octavia TDI startuje na 620 tisících Kč, je to zajímavá alternativa. Mj. bez AdBlue a dalších moderních nápadů, které dieselům na atraktivitě nepřidávají. Pro někoho to může být zlatá rána...

Dodnes krásná Škoda Octavia II 1,9 TDI láká stavem i specifikací, méně už cenou. Ale přesto je to výjimečná věc. Foto: Showroom - Das Autohaus, publikováno se souhlasem

Zdroj: Showroom - Das Autohaus@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.