K mání je dodnes zánovní Škoda 120, má stále původní pneumatiky z roku 1988

/ Foto: Dean Dekki, publikováno se souhlasem

Hezká „stodvacítka” se občas v prodej objeví, je ale naprosto mimořádné, aby byla dodnes v původním stavu včetně pneumatik, na kterých opustila výrobní haly. Tahle patří mezi takové.

Koupit dnes jakoukoli Škodu 120 není snadné, přestože jich kdysi z výrobních linek AZNP sjely skoro 2 miliony. V českém prodeji dnes vidíme pouhá čtyři auta a i když jsou všechna v relativně dobrém stavu, mimořádná nejsou. A zajímavá pro většinu lidí také ne - „stodvacítka” je jedním ze symbolů vrcholné normalizace a dob, kdy státem řízené hospodářství začalo být nesnesitelně ve vleku dějin.

Ale stejně jako u všech ostatních aut má i Škoda 120 své příznivce, kteří by rádi měli doma co možná nejzachovalejší kousek, ať už jako investici, nebo prostě vzpomínku na časy, do kterých se nutně nechtějí vrátit jinými způsoby. Právě pro takové je tu vůz, který si můžete prohlédnout na fotkách níže. Tak zachovalý kousek už jsme v prodeji nějaký čas neviděli, navíc je naprosto původní, nepotřeboval žádnou renovaci ani velkou opravu. V tomto stavu se dnešních dnů dožil odložen v garáži současného majitele.

Je to „stodvacítka” z roku 1988 a na tomto světě už si odkroutila 33 let. Přesto za tak dlouhý život najela jen 27 563 kilometrů. Není to překlep, není to stav tachometru, který by už jednou poznal číslici 99 999, tohle auto má ještě původní pneumatiky Barum OR 34, které dostal z výroby. Není na něm ani smítko rzi na kritických místech, třebaže minimálně pneumatiky jistě bude potřeba vyměnit, podobně jako veškeré náplně a další „provozní záležitosti”. Tedy pokud byste s ním chtěli jezdit - jako muzejní exponát může zůstat tak, jak je.

Vůz od roku 2005 nejezdil, stál od té doby v garáži. Není to žádné mystérium, tehdy jej koupil druhý a stále současný vlastník od původního majitele s cílem jej zavřít do garáže a nikdy s ním nevyjet. To dodržel až do letošního roku, kdy jej opět „hodil na značky” a nyní jej nabízí k prodeji. Je prý kompletně sériový až na pár menších oprav oděrek karoserie a výměn spotřebních drobností typu výfuk. To je v roce 2021 vskutku fascinující věc.

Nabídka tohoto auta má jen jeden háček - podobně jako postupně rostou ceny čehokoli staršího, čeho už se do dnešních dnů moc nedochovalo, míří vzhůru i ceny kdysi tuctových škodovek. Tato je opravdu drahá, 9 500 euro znamená asi 240 tisíc Kč. Je ovšem tak mimořádná, že příliš nepochybujeme, že si takovou cenovkou zaslouží. Nepochybujeme o tom, že do budoucna na ceně jen poroste.

Tahle „stodvacítka” je skutečně v dokonalém stavu a i když víc jak dekádu a půl nejezdila, je dnes plně pojízdná. Původní pneumatiky asi nebudou na ježdění to pravé ořechové, tady ale podtrhují mimořádnou originalitu vozu. Foto: Dean Dekki, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

