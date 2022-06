K mání je neuvěřitelně zachovalá, exportní Škoda Forman ve špičkové verzi, takové jsou v provozu už jen dvě včera | Petr Miler

Škody Favorit a Forman se nezdají být tak staré, aby byly něčím vzácným, výjimečně zachovalých kusů už je ale minimum. A když se sejde ta správná kombinace vlastností, může být pěkný kousek s pravostranným řízením naprostou raritou.

Letos uběhne už 35 let od chvíle, kdy Škoda poprvé ukázala model Favorit. Historie tohoto modelu tím byla formálně otevřena a i když trvalo ještě asi rok, než se začal pořádně vyrábět, cestu za úspěchem mu to nezkřížilo. S trochou nadsázky lze říci, že motorizoval porevoluční Československo a pak i Českou republiku. A z dnešního pohledu je možná ještě významnější tím, že pomáhal vrátit naši zemi na automobilovou mapu světa.

Byl to právě Favorit a jeho relativně moderní konstrukce, která vzbudila zájem Volkswagenu o českou automobilku. A nebýt převzetí firmy, stěží by se z fabriky v Mladé Boleslavi stalo něco víc než montovna zahraničních aut. Že tohle není jen česká pohádka, dosvědčuje i někdejší volba britského Autocaru, který vnímá Favorit úplně stejně a označil jej za vůbec nejdůležitější vůz v historii značky.

Dnes se ale nevrátíme do dob, kdy si Favorit teprve dělal jméno ve světě, ale do chvil, kdy už existoval také ve verzi kombi coby Forman (ten přišel na trh v roce 1990) a pod taktovkou Volkswagenu dostal notoricky známých asi milion vylepšení (žertujeme, bylo jich „jen” 548). A asi rok před koncem svých dnů lovil zákazníky, kde se dalo. Po tomto faceliftu vypadal zvenčí i uvnitř docela slušně - přišel o primitivní, lacině vyhlížející hnědý interiér nebo různé podivné pokusy o ztvárnění horní části masky chladiče. Nebudeme říkat, že výsledkem bylo superskvělé auto světové úrovně, o citelně lepší vůz šlo ale jednoznačně a ve vrcholné verzi GLXi zaujal třeba i pohodlnými sedadly.

Časy ale pohled na takové věci mění a co nám v první polovině 90. let mohlo přijít všelijaké a na každý pád obvyklé, to je dnes výjimečným návratem do minulosti. Favority z posledních let výroby sice obecně nejsou tak raritní jako zachovalé kusy z 80. let, o to lépe ale vypadá kombík, který vidíte na fotkách níže. V roce 1993 si jej koupil zákazník z Velké Británie a pak o něj 29 let pečoval jako o oko v hlavě.

Jezdil s ním mírně, tohle auto nemá daleko ke garážové královně. Za dobu své existence vůz najel pouhých 13 835 mil, tedy asi 22 250 kilometrů, což je mimořádně málo. Tento kousek byl pravidelně čištěn a servisován a vypadá opravdu skoro dokonale. Podívejte se sami na fotky níže - najít na tomto autě byť kosmetickou vadu je obtížné. Věci, které na Favoritech a Formanech obvykle reznou, jsou tady i s původním lakem naleštěné bez náznaků hnědých fleků, fascinující je i „svěžest” spousty dalších částí, třeba původních hlavních světel. Máme před sebou zkrátka mimořádně zachovalý, dle prodávajícího originální stav.

Z počítadla kilometrů jste pochopili, že před sebou máme verzi pro velkou Británii, tehdy špičkové provedení GLXi. Před 20 léty by verze s pravostranným řízením problematickou věcí, protože dostat takové auto do perfektně provozuschopného stavu u nás by stálo znovu jeho britskou pořizovací cenu, takový Forman už dnes ale není na ježdění. To je sběratelský kousek a vývozní verze s volantem vpravo jej činí jen zvláštnějším. Podle britského registru se dnes v provozu pohybují už pouhé 2 takové vozy a i když se povznesete nad konkrétní variantu, bavíme se o 7 autech celkem - tak vzácným autem dnes Forman ve Velké Británii. Ke světovému unikátu už opravdu není daleko...

Pokud byste o něj měl zájem, k mání je ve městě Peterborough v Cambridgeshire. Cena 6 995 GBP, tedy asi 202 tisíc Kč, pochopitelně není nízká, s ohledem na výjimečnost ale není ani nesmyslná. Takové auto bude stále cennější, nakonec i dnes vídáme v prodeji méně zachovalé kusy za stovky tisíc. Jestli pro vás takovou hodnotu má, je jiná věc, to už ale budete nejlépe vědět sami.

Škoda Forman ve verzi pro Velkou Británii ve špičkovém provedení se v prakticky dokonalém stavu v prodeji už nevídá, tento je k mání v přepočtu za 202 tisíc. Foto: KGF Classic Cars, publikováno se souhlasem

