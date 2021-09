K mání je jedna z posledních málo jetých Škod Fabia RS TDI, dnes je to velká rarita před 7 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Gerhard Meimer, publikováno se souhlasem

Původní Fabia RS byla svižným a úsporným autem a podle toho s ní většina lidí zacházela. Najít dnes v prodeji jiný než dávno „spotřebovaný” kus se stovkami tisíc km je velmi obtížné, tento je ale stále zánovní.

Letos na jaře jsme přemítali nad tím, zda má smysl koupit ojetou původní Fabii RS, když její ceny spadly konečně dolů. Na pojízdný exemplář vám stačí pár desítek tisíc korun, problém je ale v tom, že nedostanete zrovna stroj zrovna zářící novotou. Může jít o originální a dobře opečovávaný vůz, který ale může mít najeto klidně 300 nebo 400 tisíc km.

I pokud ovšem sáhnete do portmonky o hodně hlouběji, výrazně méně opotřebované exempláře na výběr mít nebudete. I když se Fabií RS svého času neprodalo málo, majitelé se do jejich prodeje příliš nehrnou. Na celém Mobile.de s nabídkou téměř 1,2 milionu vozů z celé Evropy aktuálně najdete pouhých 8 (osm!) dieselových RS, z nichž všechny kousky až na dva mají najeto 250 tisíc a více km. I to je ovšem neobvyklý stav, neboť běžně takové není k dispozici ani jedno. Pak je tu ale auto, které se naprosto vymyká všemu, co dnes mezi prvními Fabiemi RS bývá k mání.

Nabízí ji soukromý majitel z Německa a uznale kývnout nad jejím stavem budou muset i ti, kterým spojení „Škoda Fabia RS” jinak vůbec nic neříká. Tento červený kousek sice sjel z výrobní linky v roce 2005, od té doby ale najel jen 55 tisíc kilometrů. Zhruba jen třítisícová porce připadající na každý rok je vidět na stavu všeho, co máme před očima. Rudý lak jako by pořádně ani nepoznal špinavé cesty a následně mycí kartáče - majitel ostatně říká, že auto jen výjimečně jezdilo v dešti. Jindy vysleplá světla, zoxidovanou koncovka výfuků, cokoli takového v tomto případě nevidíme.

O fotky interiéru jsme si museli říci a čekali jsme nějaké výraznější opotřebení aspoň tam, ale není patrné. Po otevření dveří jsou vidět stále zářivé světlé sedačky a o realitě malého počtu kilometrů na displeji snad ani nemůže být pochyb. Je popravdě řečeno překvapivé, že tak takto vypadá Fabia RS z dob, kdy byl Václav Klaus poprvé zvolen prezidentem, ale je to zkrátka tak. Majitel hovoří dokonce o stavu nového vozu a byť jistě trochu přehání, daleko od pravdy nebude.

Tato Fabie RS má samozřejmě pod kapotou naftový čtyřválec 1,9 TDI s 96 kW a 310 Nm, nic jiného nelze očekávat. Ani motorový prostor nejeví známky používání, auto stále vypadá jako pár měsíců po vyzvednutí z autosalonu. Chybí jen velká mašle a natěšený zákazník. Bohužel, každá legrace něco stojí a tahle vyjde docela draho - 9 500 Eur znamená asi 241 000 Kč, což je na 16 let starou Fabii docela soda. Je to ale skutečně možná poslední málo jeté eReSo s motorem TDI v prodeji - takto zachovalý kusy jsme v nabídce neviděli už hodně dlouho.

Opravdu Fabia RS první generace ještě s motorem TDI je v podobném stavu naprostou raritou, tato je k mání v Německu přímo od jejího majitele. Foto: Gerhard Meimer, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

