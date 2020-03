K mání je jedno z nejextrémnějších neprůstřelných aut, je stejně odolné jako luxusní včera | Mirek Mazal

Tohle auto je extrémní v tolika ohledech, že je těžké to v krátkosti popsat slovy. Je extrémně bezpečné, extrémně luxusní, extrémně výkonné a v velmi pravděpodobně i extrémně drahé.

Aktivity firmy Inkas pro nás nejsou neznámé. Kanadská společnost se už v hloubi devadesátých let začala soustřeďovat na výrobu jedinečných obrněných vozidel všeho druhu. Dnes platí za jednoho z největších specialistů v oboru a dokáže udělat mimořádně bezpečné auto skoro z čehokoli. Její produkty jsme zmiňovali vícekrát, kdysi jsme ale psali o upraveném Mercedesu-AMG G 63 schopnému odolat i výbuchu dvou granátů naráz.

Od té doby uteklo už hodně vody a v mezičase se do prodeje dostala ještě bláznivější verzí Mercedesu AMG G 63 Inkas. Robustní off-road se začal tvářit jako limuzína, dostal prodlouženou karoserii s lepším interiérem a k tomu ještě lepší ochranu proti útokům zvenčí. Modernizace pancéřování splnilo balistickou ochranu CEN 1063 BR7, což znamená výdrž proti střelám z pušky ráže 7,62 milimetru.

Větší rozvor posunul celkovou délku auta na 6 186 milimetrů, šířku na 2 055 milimetrů a výšku na 1 951 milimetrů. Prodloužená verze také umožnila vytvoření impozantního prostoru pro posádku, z níž si nejvíce užijí dva pasažéři na zadních křeslech. Více než polovina kabiny byla vybavena prémiovým semišem a zbytek je obšitý jemnou kůží. Návrháři společnosti vyvinuli novou šicí techniku, která údajně zvýšila trvanlivost a přitom maximalizovala komfort i vizuální přitažlivost.

Místo pro velevážené osoby bylo vybaveno televizí s vysokým rozlišením 4K a integrací Apple TV ovládané hlasem přes Apple Siri. Cestující dostali k dispozici i chlazený bar. Zásadní změnou se staly nové sedačky, jejich rozměry a funkce připomínají kapitánské křeslo velitele lodi. Mohou se naklonit do vodorovné polohy a poskytují masážní funkci. Speciálně kalibrované osvětlení simuluje sluneční svit, aby se člověk cítil svěží a fit, zatímco... na něj útočníci pálí jednu kulku za druhou.

Co se týče bezpečnostních prvků, byl kromě pokročilého vyztužení karoserie a balistického skla stroj Inkasu vybaven také obvodovým monitorovacím zařízením s infračervenými a termálními kamerami se záznamem. Všechny záběry se mohou ihned ukládat na internetové úložiště. Z problémové lokality do bezpečí auto dokáže zmizet s pomocí 5,5litrového osmiválce s výkonem 420 kW (571 koní) a stálého pohonu všech kol.

Nevíme, kolik takových aut Inkas prodal, ale minimálně jedno z nich se dostalo do Evropy a není je nabízeno k prodeji německou firmou Hollmann International. Cenu u stále skoro nového stroje s 3 500 najetými km prodávající neuvádí, ale protože jako nový stál vůz více než 30 milionů Kč, nepředpokládejme, že by nyní vyšel podstatně levněji - desítky milionů to bude chtít pořád.

Zdroj: James Edition

Mirek Mazal