K mání je luxusní jachta Kokotea. Je to skutečná Černá perla, k smíchu bude i Čechům a Slovákům jen jménem

Řekněme, že z českého nebo slovenského úhlu pohledu nezvolili tvůrci této úchvatné plachetnice úplně šťastné jméno, tak to ovšem někdy bývá. Ve většině světa ale Kokotea beztak zaujme spíše svým pojetím, její nevšednost a luxus berou dech

Některým názvům či jménům se člověk jednoduše musí smát. Ne proto, že by byly legrační záměrně, jen prostě došlo na volbu označení, které v některém z méně frekventovaných jazyků působí poněkud směšně. V tomto ohledu lze vzpomenout třeba na čínskou automobilku Seres, u které spojitost s jistou činností prováděnou na toaletě asi nemusíme zmiňovat. Není ale třeba zacházet až tak daleko, třeba takový kamzík od Škody, tedy pardon, SUV zvané Kamiq, také dokáže vzbudit úsměv. Ten poměrně trpký je pak spojen s ID.Buzz od Volkswagenu, jenž má stejně jako další elektromobily problémy s možným samovznícením a dočkal se tak přezdívky ID.Boom, u nás ID.Buch.

Dnes se nicméně nebudeme věnovat automobilům, nýbrž jachtě, které by více než co jiného slušel název Černá perla. V tmavém odstínu je totiž vyveden nejen její trup, ale rovněž stěžen či plachty. První díl Pirátů z Karibiku však do kin zamířil až v roce 2003, zatímco 40,4 metru dlouhá plachetnice byla svému majiteli dodána již o tři roky dříve. Vlnami oceánů tedy brázdí hezky dlouho, pročež vystřídala nejen vlastníky, v letech 2008, 2010 a 2016 došlo také na modernizaci. S tím přišly i názvy jako Kokomo of London, Nuberu Blau či Zalmon.

Prozatím poslední vylepšení proběhlo v posledních dvou letech, kdy byl mimo jiné přelakován -znovu však na černo - trup lodi i veškeré nosné struktury. Přepracovány byly také interiéry, jenž počítají se čtyřmi kajutami pro osm cestujících. Dva se musí vejít do relativně skromné kabinky, zatímco další čtveřice již má k dispozici VIP kajuty. Vše pak doplňuje apartmán majitele. A pochopitelně také zázemí pro šestičlennou posádku, jenž se o pasažéry stará. Jeden z námořníků by přitom mohl zasednout s hosty k jídelnímu stolu určenému pro 9 lidí.

Poslední modernizace zabrala dva roky, momentálně je však jachta dokončena a připravena k prodeji za 7,8 milionu Eur (cca 191,8 milionu korun). Nakolik je tato částka příznivá, necháme na vás. Je ovšem nad slunce jasné, že při pohledu na název plachetnice se začnete smát. A je dost možné, že při pohledu na daňové doklady asi začnou cukat koutky vašemu účetnímu i lidem pracujícím na Finančním úřadu. Jachta byla totiž přejmenována na Kokotea, čímž ovšem není odkázáno na orgán či přeneseně člověka jako v našem prostředí, říká si tak farmářská oblast na Novém Zélandu.

Právě na tomto ostrově přitom působí společnost Alloy Yachts, která jachtu před třiadvaceti lety postavila. Našinec má ale Nový Zéland víceméně spojen pouze s ovcemi, kterých zde žije více než lidé. Název lodi tedy vlastně musí budit pousmání, i když zkrátka jen v Česku a na Slovensku. Zajímavé přitom je, že v podstatě má vliv i na cenu lodi - jakožto Zalmon byla plachetnice k mání za 6,3 milionu Eur (asi 155 milionů Kč). Jak jsme ovšem zmínili, následně došlo nejen na přejmenování, ale také na modernizaci.

Aktuálně tak už jen dodáme, že pohon mají na starosti motory Caterpillar, s nimiž jachta zvládne dosáhnout maximální rychlosti 13 uzlů (24 km/h). Pokud ale dojde ke snížení tempa na 10 uzlů (18,5 km/h), zvládne na jedno natankování urazit až 3 500 námořních mil (6 482 km). Následně samozřejmě můžete využít oněch plachet a zkusit se s nimi dopravit třeba na Tortugu. Zda ovšem na tomto ostrově narazíte na potomky kapitána Jacka Sparrowa, si opravdu nejsme jisti. Zato víme, že až vás manželka bude plísnit za to, jakou... Kokoteu jste si to zase koupili, nikoho v tomto případě neurazí.

Na prodej je skutečná Černá perla, jen oficiálně zvaná Kokotea. Zatímco ovšem její název vás může rozesmát, takřka čtvrtmiliardová cena pro změnu zvládá vyrazit dech. Foto: Ocean Independece, tiskové materiály

