K mání je možná poslední nejetá vzpomínka na hvězdné časy francouzských sedanů střední třídy, dokonce jako úsporný diesel před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stefan W., publikováno se souhlasem

Tahle auta se skoro nejetá v prodeji dávno nevidí. A pokud se to stane, obvykle nejsou k dispozici ve verzích určených ke zdolávání dálek. Tady se ale obojí sešlo, kouzelně „oholený” Peugeot 406 ve verzi se základním dieselem 2,0 HDi může být váš jako dodnes zánovní vůz.

Francouzské automobilky byly kdysi ve střední třídě jako doma a jejich Laguny, čtyřistapětky nebo Xantie se prodávaly jako housky na krámě. Kdeže tyto sněhy jsou. Renault klasické střední třídy už neexistuje, Citroën klasické střední třídy už neexistuje a Peugeot modelu 508 pomalu vyhrává pohřební marš.

To model 406 byl svého času stále velmi populárním sedanem, kombíkem a kupé střední třídy, však plné ho byly i české silnice. Také dnes není problém na něj v provozu narazit, moc rozšířeným autem už ale není a v bazarech je pomalu raritou. Inzerce na Mobile.de aktuálně ukazuje pouhých 68 aut v nabídce, z čehož víc jak polovinu tvoří ceněná kupé. Sedanů je v prodeji jen 18 a naprostá většina z nich je v dost bídném stavu. Je to skutečně až taková vzácnost, přesto tu více či méně oddělaná auta snadno koupíte za nízké desetitisíce.

Dnes vám ale ukážeme exemplář, který je suverénně nejzachovalejší „čtyřistašestkou”, kterou si dnes můžete koupit, nejméně jetým sedanem, jaký jsme viděli za několik let a jistě jedním z posledních takto zachovalých vozů vůbec. Na jeho tachometru svítí jen necelých 26 tisíc kilometrů a jeho prodávající říká, že je ve stavu zánovního auta. A i když to od pohledu už kvůli neoriginálním černým diskům kol, které vozu moc neslušní, není vyloženě krasavec, z hlediska zachovalosti vypadá naprosto skvěle a současný majitel (teprve druhý v řadě) říká, že jeho nízký nájezd je na beton skutečný.

Tento Peugeot byl zakoupen jako nový už v květnu roku 2001, takže je to dnes čerstvě 23 let starý vůz - jak jen ten čas letí. Jeho první majitel motivů k jeho používání zjevně neměl mnoho, neboť auto naprostou většinu svého života strávilo v garáži. A výsledkem je od pohledu mimořádně zachovalý vůz, jehož historii je prý podle současného prodávajícího z německého Schwerte možné velmi snadno ověřit. Druhý majitel se navíc o vůz staral a aspoň nějak jej používal, takže má za sebou řadu menších servisních operací, které jej prý ponechávají ve stoprocentním stavu.

Auto tedy trochu připomíná stroj času, byť v originálním stavu byl byl jistě víc žádoucí. Peugeot 406 v takové kondici jsme neviděli léta, před sebou máme zánovní kus i 20 let po konci výroby. Je to navíc exemplář po faceliftu, který možná nebyl nejpovedenější, ale vůz vypadá přece jen moderněji. Zvenku na voze nemají být žádné podstatné škrábance, ošoupaná místa či sešlost daná vystavením slunečnímu svitu. A byť na interiéru je vidět, že do něj neusednete první, zůstává též velmi, velmi neopotřebovaný.

Specifikace auta je skromná, je to akční provedení Esplanade s téměř nulovou dodatečnou výbavou, jemuž pod kapotou bije základní naftový dvoulitr o výkonu 66 kW (90 koní), který navíc pracuje s jen pětistupňovou manuální převodovkou. Nic moc, s jen 1 275 kg vážícím vozem ale i tak tento pohon nějak zacvičí - na stovku se rozjede za 13 sekundy a s akcelerací ustane ve 180 km/h. Je to zkrátka spíš úsporná verze, a to po všech stránkách, z výbavy vidíme jen ty nejdůležitější věci jako manuální klimatizaci.

Ale o to tu nejde. Podívejte se sami na fotky a dopřejte si pohled na Peugeot 406, který dnes v bazaru najdete leda jednou za uherský rok. A nebo si jej rovnou kupte - za 6 900 euro, tedy asi 170 tisíc Kč, ovšem nejde o bůhvíjak levné zboží.

Peugeot 406 ve stavu zánovního auta by byl raritou už před léty, natož pak dnes. Za 170 tisíc to může být zajímavá jízdenka na vlak do minulosti. Foto: Stefan W., publikováno se souhlasem

Zdroj: Peugeot 406 Esplanade 90@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.