K mání je nejetý bavorák za 217 tisíc. Není oblíbený ani silný, ale je opravdu jako nový

/ Foto: Garage 11, publikováno se souhlasem

Nikdy nebyl měřítkem krásy ani popularity, není výkonný ani rychlý. Ale je to BMW ve stavu nového auta v pozoruhodné specifikaci za 217 tisíc Kč. Něco takového se zvlášť v dnešní době nevídá.

Zapomeňte na naše obvyklé články o zajímavých ojetinách, které se většinou zabývají vzácnými, krásnými, silnými nebo jiným způsobem žádoucími auty. Může jít o sběratelské stroje nebo cesty k pořádnému svezení za cenu tuctového rodinného přibližovadla. Auto, které tu máme dnes, není ničím z toho, přesto nás svým způsobem fascinuje.

Je to BMW 316ti E36 Compact z roku 1995. Tenhle Compact není moc hezký (ne, že by ten další byl...), se 102 koňmi není rychlý a není ani vzácný, třebaže ho každý den na silnici určitě nepotkáte. A není ani designem neobyčejný, což třeba právě o pozdější řadě 3 E46 Compact platí, přinejmenším. Je to na poměry BMW prostě obyčejné auto, svého času příměstské přibližovadlo, jehož výbava končí u manuální klimatizace a specifikace u interiéru, který křičí: „Devadesátky!” na kilometr daleko.

Ze všech zmíněných důvodů to byl vždy trochu přehlížený model. Pravda, když potkáte na začátku klikaté okresky hezký kus s řadovým šestiválcem, není to ani dnes stroj hodný posměchu a kdyby BMW nepostavilo M3 E36 Compact jen jako koncept, mohla být i image modelů s písmenem „t” ve jméně trochu jinde - taková M3t by zněla zajímavě už proto. Jenže nic z toho se nestalo a ani jiné fascinující stavby situaci nezměnily. Přesto je vůz na fotkách níže výjimečný a zajímavý.

Jeho pozoruhodnou vlastností je, že od prosince 1997, kdy byl poprvé zaregistrován, najel jen 19 575 km. Většinu času tak stál v suché garáži a do dnešního dne přežil s výše zmíněnou kilometráží jako úžasný stroj času. Jakékoli opotřebení byste tu hledali marně - interiér vypadá, jako by v něm nikdo nikdy neseděl a prohlédněte si motorový prostor, nemá daleko do stavu, v jakém vyjíždí auta z továrny. Podobně zachovalé vozy, i méně zvučných značek, se kolikrát prodávají nesmyslně draho, tento je ale k mání za 8 900 Eur, v přepočtu za 217 tisíc Kč. A to není špatná cena za (stavem) skoro nové BMW.

Jste-li fanoušky řady 3 E36, mohla by to být zajímavá volba, zadní pohon a manuální převodovka jsou tu pořád. Akcelerace na stovku za 12,6 sekundy a maximální rychlost 189 km/h vážně neohromí, ale třeba na sněhu nedostatek výkonu pociťovat nebudete. A s ojetou Fabií za podobné peníze si vážně bokem nesjedete, nemluvě o tom, že ani ta nebude s 19 tisíci km na tachometru stát 217 tisíc, což je nakonec fascinující úplně nejvíc.

Tohle BMW je jako stroj času, jeho rudý interiér vyloženě láká k osedlání. Podobně divokou jízdu nenabídne, ale co už. Foto: Garage 11, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

