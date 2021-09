K mání je německý král ztráty hodnoty, pár desítek tisíc km přišlo majitele na 4,7 milionu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto Hoge Emmen, publikováno se souhlasem

Ujeli jste dnes 200 km? Dobře, to jste si docela pěkně sjeli. Majitel tohoto vozu se ale během stejné cesty musel vypořádat s tím, že jej stála přes 14 tisíc jen na ztrátě hodnoty. Sešup je v tomto případě opravdu mimořádný.

Pokud nevíte, co s penězi, kupte si luxusní německou limuzínu. Ale pozor, je třeba vybrat opravdu vysokou specifikaci a přidat do ní maximum výbavových prvků, pak teprve budou mizet peníze před očima. Pochopitelně žertujeme, základ v realitě ale výše zmíněná slova mají. Bohužel pro ty, kteří taková auta kupují jako první. Ale ne už tak tragicky pro ty, kteří se do nich zadívají jako druzí.

Auto zachycené na fotkách níže je BMW M760Li, od konce loňského roku už nevyráběná dvanáctiválcová verze sedmičkové řady. Je to vskutku extrémní stroj svého druhu - na jednu stranu luxusní kočár, na tu druhou 610koňová střela, která vyrazí na stovku za 3,7 sekundy a na 305 km/h přestane zrychlovat jen proto, že ji zastaví omezovač. Nelze mít v jednom autě o mnoho více z tolika světů - M760Li je auto výjimečné rychlé, prostorné, komfortní vybavené. Je to skutečně vše v jednom.

Nefalšované německé supersedany se ale neprodávají levně. Takové BMW 730d dnes sice můžete mít za 2 394 600 Kč, pokud byste ale zatoužili po M760Li, chtělo to násobně více. Cenovým limitem pak byla jen obloha - příplatková výbava dokáže u takových aut posunout výše klidně o další miliony Kč. A tak se stalo, že si jeden nizozemský zákazník koupil v červnu roku 2017 svou M760Li za 285 074 euro, tedy asi 7,25 milionu Kč. Ani se tím nechlubí, ale nizozemský registr prozradí vše. V tomto kontextu nutno dodat, že skoro 10 % z ceny udělaly tamní specifické daně spojené s CO2, ale na to už se historie ptát nebude.

Dnes vůz nabízí po jako ojetý s pouhými 66 423 km. Moc si s ním tedy nesjel, sedmička by toho jistě zvládla víc než nějakých 15 tisíc km za rok. A prodává ji za 99 950 euro, tedy asi 2,5 milionu Kč. Ani to nevypadá mimořádně, než si uvědomíme, že obě ceny dělí rozdíl v přepočtu přes 4,7 milionu Kč. Skoro pět milionů korun za tak mrzké kilometry - ani slovo „brutální” v tomto případě nedokáže popsat, jak obrovský propad hodnoty to je.

Auto měl přesně 50 měsíců. To znamená, že jej jeho vlastnictví stálo 94 100 Kč každý měsíc, 3 136 Kč každý den, 130 Kč každou hodinu. Vyspíte se 8 hodin a tisícovka je fuč. Budete pak pracovat 8 hodin a tisícovka Kč je fuč. Musíte tedy během oněch 8 hodin vydělat přes 2 tisíc Kč, abyste měli jen na auto ten den a ouha - on má ještě dalších 8 hodin. To je skoro zničující matematika a nejlépe ukazuje, jak moc někdo musí být bohatý, aby si takový vůz mohl dovolit jako nový. A kilometrově to nevychází o mnoho lépe, přes 71 Kč za každý ujetý km jen na ztrátě hodnoty znamená, že výlet z Prahy do Brna a zpět vyjde na 30 tisíc Kč. Bez benzinu, pneumatik, brzd...

Ani jeho druhý majitel nebude moci být chudý, o skoro pět milionů už ale nepřijde, to by si musel koupit dvě podobná naráz a nabourat je nepojištěná. Nechceme se opakovat, ale koupit takové auto jako nové je skoro nesmyslný rozmar. Ovšem, pokud někdo vydělává miliony měsíčně, je mu to asi jedno.

Vrcholná verze sedmičkové řady je zjevně nejen auto s mimořádnou pořizovací cenou, ale také mimořádnou ztrátou hodnoty. Přijít o 4,7 milionu korun za 4 roky mírného ježdění chce silný žaludek. Foto: Auto Hoge Emmen, publikováno se souhlasem

Zdroje: Marktplaats, Kenteken Check

Petr Miler