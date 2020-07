K mání je německý supersedan v unikátní specifikaci, jediný majitel s ním 17 let sotva vyjel před 5 hodinami | Petr Miler

Doby, kdy tohle auto vládlo silnicím, jsou dávno pryč, jeho schopnost okouzlit už od pohledu ale nikam nezmizela. Nádherná verze v nádherném stavu pořád umí vzít u srdce. A může být vaše.

Na začátku tohoto tisíciletí se naplno rozhořely výkonové války německých prémiových značek. Mezi léty 2003 a 2009 to bylo v případě modelů vyšší střední třídy jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Jeho kulové eso rozbilo bank s RS6 C6 s 572 koňmi. Tahle tahanice trvá dodnes, bláznivosti začátku tisíciletí ale už zdaleka nedosahuje, to by dnes nové BMW M5 muselo mít víc koní než Bugatti Veyron.

Současnost ale pro dnešek hoďme za hlavu a podívejme se na samotný začátek, tedy do časů, kdy všechna zmíněná auta šlo koupit jako sedan i kombi - tak moc Němci nechtěli dát prostor jedni druhým. I jinak obvykle pouze „kombíkovité” Audi RS6 bylo v generaci C5 k mání také s tříprostorovou karoserií a ani s ní se nemělo za co stydět - zmíněných 450 koní, 560 Nm, quattro a 1 800 kg hmotnosti stačily na stovku za 4,5 sekundy. To je na rok 2003 na velký luxusní sedan docela bláznivá hodnota.

Právě z roku 2003 je auto, které vidíte na fotkách níže a zajímavé je hned z několika důvodů. První - je to RS6, to by leckomu mohlo stačit. Dále - mělo za celou tu dobu jediného majitele, který s vozem najel pouhých 31 900 km a asi tak 99,9 % času jej garážoval. Stav je skutečně fantastický, auto na fotkách po všech stránkách působí dojmem, jako by ho včera vyrobili. Stačí to na klávesnici mokrou od slin? Věříme, ale vy věřte, že jste pořád neviděli vše.

Tato RS6 pochází ještě z dob, kdy dobrým tónem v německých katalozích nových aut ještě nebyly jen laky v různých odstínech šedi. Vůz bylo možné koupit třeba i v zelené nebo modré a v první jmenované barvě zvané příznačně Goodwood Green si jej pořídil první majitel. Krásný odstín podtrhují nejen klasická pětipaprsková kola, ale i interiér, který z vozu dělá naprostý unikát. Majitel sáhl po koženém čalounění v peprmintové, tedy světle zelené, kterou doplnil tmavým ořechovým dřevem. A jinak černou klasikou. Nikdo jiný si prý RS6 v tomto provedení nepořídil.

Možná to uvidíte jinak, ale nám se líbí, i když má za sebou 17 let provozu. A nebo spíše 17 let čekání na provoz. Nyní je v tomto stavu a provedení k dispozici komukoli a i když baťovská cena 39 999 Eur (1,05 milionu Kč) není nízká, něco nás nutí napsat do vyhledávače frázi „výkup orgánů”. Podívejte se ale na tento vůz sami, v případě zájmu je auto stojí v německé Chotěbuzi.

Vskutku výjimečná RS6 ve vskutku výjimečné specifikaci se objevila na prodej v Německu, učarovat dokáže i 17 let po svém vzniku. Foto: Car Service Schmidt, Autoscout24.nl

