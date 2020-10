K mání je nikdy pořádně nejetá německá legenda, je to lístek na vlak do roku 1980 před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dnes je to jedna největších legend mezi auty, nejprodávanější auto Evropy a jeden z nejlépe prodávaných vozů světa. Cestu k této pozici mu ale vyšlapala hlavně jeho první generace a právě původní, pořádně nejetý VW Golf je teď k mání.

Ceny stejných aut se na jednotlivých trzích liší již od nepaměti. Ovlivňuje ji nejen kupní síla obyvatelstva, ale třeba i různá standardní výbava či odlišné daňové systémy. Zatímco tedy u nás je taková Škoda Octavia ve výbavě Active a s motorem 1,0 TSI k dispozici od 493 900 Kč, v Německu za ní musíte zaplatit 20 990 Eur (cca 570 000 Kč). To není zrovna malý rozdíl, v minulosti však již došlo na vyšší. Kupříkladu v 80. letech byla hlavně auta ve Velké Británii i kvůli vysokým daním až o 30 procent dražší než v kontinentální Evropě. Došlo proto na mnohé pokoutní praktiky.

Střih, přesunout se můžeme do současnosti ke společnosti Silverstone Auctions. Ta podle své tiskové zprávy chystá na prodej Volkswagenu Golf první generace, který od roku 1980 dodnes sotvakdy vyjel - najeto má pouze 738 mil. Jeho první majitel si jej totiž pořídil jako náhradu za svůj předchozí Golf, se kterým byl nadmíru spokojený. Nový přitom v daný moment vůbec nepotřeboval, nicméně s ohledem na jeho kvality se rozhodl, že využije právě oněch pokoutních praktik a pořídí si náhradu předčasně. Cílem samozřejmě nebylo nic jiného, než snaha ušetřit.

Výrobci totiž vozy s volantem na pravé straně určené pro britský trh s ochotou dodávali také do Belgie a Nizozemska, pročež se k nim zákazníci museli přeplavit přes kanál La Manche. Veškeré náklady na cestu se jim však vyplatily, neboť i se započtením cla a dalších poplatků vycházel šedý import stále levněji než pořízení vozu přímo v Británii. Nejinak tomu bylo i u nabízeného exempláře, který byl po převzetí zakonzervován a následně si střihnul pouze dvě cesty.

Zajímavá je přitom ta druhá, ke které došlo v listopadu 1999. V té době byl totiž Golf teprve přihlášen do provozu a dočkal se tedy registračních značek. První majitel měl nicméně pocit, že takové auto již pro něj není vhodné, a proto jej prodal. Druhý vlastník s ním pak urazil pouze 177 mil, přičemž se dá předpokládat, že za touto porcí stojí pouze výlety na dopravní inspektorát kvůli prodloužení technické.

Díky tomu se objevila unikátní příležitost pořídit čtyřicet let starou legendu v prakticky stejném stavu, v jakém opustila továrnu. Pod kapotou najdete 1,5litrový atmosférický diesel, který produkoval 50 koní a 80 Nm točivého momentu - to je cesta do automobilového pravěku, jak se sluší a patří. S tímto výkonem se pojí čtyřstupňový manuál a méně než tunová hmotnost.

Na žádné závodění to nebude, dá se ale předpokládat, že tento Golf osazený zeleně lakovanou karoserií i zeleným čalouněním interiéru zamíří spíše do nějaké sbírky než na silnice. Za kolik se může prodat, netušíme, nabízen je bez rezervní ceny, snadno ale může jít o velmi vysokou sumu - takové auto už se v prodeji ve stavu nového dávno nevídá.

