K mání je obrovský automobilový průšvih 90. let, který proslavil i zabil André Agassi, dodnes vypadá jako z jiné planety

/ Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Tohle auto vzniklo v pouhých 17 exemplářích, pak se za ním zavřela voda. Jako vesmírná loď na kolech nejen vypadá - s 625 koňmi na 1 271 kilo šlo svého času o jedno z nejrychlejších aut vůbec a jeho interiér dodnes nemá v automobilovém světě obdoby.

„Kdyby to mělo křídla, tak to létá,” pravil jeden z reklamních sloganů provázejících uvedení tohoto vozu na trh. Ruku v ruce šel s mottem automobilky „Letecká technologie pro silniční provoz”. Zní to všechno až příliš sebevědomě, ani jedno z těchto rčení ale zase tak moc nepřehánělo. Řeč je o automobilce Vector a stroji zvaném W8, který na přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy se poprvé objevil, působil jako zjevení z jiné planety. A do značné míry tak působí i dnes.

Autu i firmě za ním stojící jsme kdysi věnovali rozsáhlý článek, a tak dnes jen ve stručnosti připomeneme, že firma Vector byla založena v Kalifornii Geraldem Wiegertem, americkým automobilovým konstruktérem s obrovskou zálibou v letectví. Odtud pramení ony spojitosti s leteckým průmyslem, které nebyly jen domnělé - jeho auta brala inspiraci v letectví v kdečem od aerodynamiky ať po libůstky typu kompas či počítadlo motorových hodin na palubě jeho aut.

A nešlo jen o podobné legrácky, model W8 coby první Wiegertovo velké sériově vyráběné dílo chtěl být jakousi stíhačkou na kolech. Jeho tvůrci snili o vytvoření superauta, které by mohlo vyzvat nejlepší stroje Ferrari a Lamborghini. Byla to taková americká interpretace italských myšlenek - vůz vypadající jako lehkonohý supersport, kterému ale sílu dával dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec GM s dvojitým přeplňováním uložený vzadu uprostřed. Jeho 625 koní výkonu a 854 Nm točivého momentu na 1 271 kg hmotnosti bylo tak brutálních, že i když vůz používal jen třístupňový automat, na stovce byl za 4,3 sekundy a rozjel se až na 351 km/h. V roce 1990 to byly hodnoty z říše fantazie.

Zájem se tak dostavil a přitáhl i pozornost známých tváří, jakou byl také tenista Andre Agassi. Z daru v podobě jeho publicity se ale rychle stalo prokletí - Agassi chtěl mít auto co nejdřív a začal ho používat ještě před dokončením vývoje. Když se mu začalo přehřívat, nedokázal o tom mlčet a jeho negativní publicita nakonec převážila tu pozitivní. Velmi drahý a velmi exotický vůz, který přišel do doby ekonomického útlumu počátku 90. let, tak nakonec oslovil pouze 17 kupců. To bylo příliš málo na to, aby Vector přežil a v roce 1993 zkolaboval.

Oněch 17 aut ale pořád existuje a jedno z nich se právě dá koupit. Černě lakovaný Vector W8 byl kdysi zakoupen členem saúdské královské rodiny, který jej po několik let používal ve Švýcarsku. Pak bylo přemístěno do sbírky saúdského prince v Los Angeles, kde jej stále současný americký majitel koupil W8 v roce 1999. S autem ale nikdy nikdo pořádně nejezdil, a tak za celý svůj život urazilo jen 6 600 kilometrů, z čehož většinu má na svědomí první majitel.

Auto je k mání v aukci na Bring a Trailer, do jejíhož konce dnes zbývají ještě 4 dny. I tak se cena vyšplhala už na 450 tisíc USD (10,3 milionu Kč) a tušíme, že se během zbytku licitování může snadno zdvojnásobit. Inu, tohle je poctivý kus nejen americké automobilové historie. Podívejte se na něj sami a pro další detaily třeba o jeho „kosmickém” interiéru zamiřte do našeho staršího článku.

Tohle auto vzniklo v roce 1990, i dnes ale vypadá spíš jako z roku 2900. Vůz proslavený i zabitý Andrem Agassim, který přivedl automobilku Vector k jejímu prvnímu velkému krachu, je teď skoro nejetý na prodej. Levný nebude ani omylem. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring a Trailer

Petr Miler

