K mání je originál jednoho z nejslavnějších filmových aut, 10 milionů na něj nestačí před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Al Ain Class Motors

Jen málo filmových automobilů se v posledních dekádách dočkalo takového věhlasu, jako právě tento. Vizuálně i technicky kvalitní práce se často stává předmětem zájmu stavitelů replik, tohle je ale pravá Eleanor i se svými proslulými tlačítky.

Minulý měsíc uplynulo přesně dvacet let od premiéry snímku 60 sekund. Šlo o remake klasiky z roku 1974, který byl také poctou Fordu Mustang. Na rozdíl od originálu však filmaři u nové verze nesáhli po variantě Sportsroof z jednasedmdesátého. Místo toho se vydali ještě o trochu dále do historii a zvolili provedení Shelby GT500. I přes tuto změnu byl ovšem vůz ve snímku opětovně pojmenován jako Eleanor. A jakkoliv samotný film časem tak trochu zapadl, z upraveného kupé se stala legenda srovnatelná jen s několika málo vozy, které se během posledních dekád objevily na plátnech kin.

Jak už to v podobných případech bývá, vznikla řada replik, které čas od času bývají k mání, pro samotný film ale bylo připraveno jen 11 vozů, z nichž pouhé 3 stroje byly plně funkční. Právě jeden z nich nyní máme před sebou na přiložených snímcích a nejde jen o fotky hodné pokochání - tato Eleanor je na prodej.

Objevila se v prodeji u Al Ain Class Motors, prodejce výjimečných aut v Abú Zabí a byť jde o všechno jen ne levný špás, cenu v přepočtu 11,2 milionu Kč lze vnímat jako ještě relativně nízkou. Jiný ze tří plně funkčních originálů se nedávno prodal v aukci firmy Mecum za 852 500 dolarů, tedy ještě o 8 milionů dráž. Nevíme, jestli lze v takovém případě hovořit o výhodné koupi, pokud ale ročně vyděláváte aspoň osmimístnou sumu v korunách, může vám to tak přijít.

Auto se zdá být ve vskutku perfektním stavu se všemi specifiky, které jsme viděli na plátnech kin. Došlo tedy i na instalaci nitra, systému vstřikování oxidu dusného, který z motoru doluje výkon navíc. Je tu tlačítko na odjištění i proslulé „Go-Baby-Go” na řadicí páce. V takovém případě má osmiválcový motor o objemu 5,8 litru (přesněji 351 kubických palců, pro tradicionalisty) výkon až 650 koní. Že auto za celou svou existenci najelo pouze 1 600 km, vzhledem ke smyslu jeho existence asi ani nepřekvapí.

Aby toho nebylo málo, vůz je opatřen několika podpisy legendárního Carolla Shelbyho a logy filmu 60 sekund (v originálu Gone in 60 Seconds), což snad ani nemuselo být, ale... aby se nezapomnělo. Působivý stroj, zcela jistě, za jen o málo méně působivou cenu. Ale víte, co se říká: Berte, nebo nechte být, jsme si skoro jisti, že originální Eleanor se za pár dekád budou prodávat za desítky milionů jako velký kus filmové i automobilové historie.

Filmová ikona v jednom ze tří plně funkčních originálů z natáčení se v prodeji moc často nevidí, tato navíc není až tak extrémně drahá. Foto: Al Ain Class Motors

Zdroj: Al Ain Class Motors

Petr Miler