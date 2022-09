K mání je osobní tank s motorem W12, dobře prý poslouží i zločincům před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Spartan Logística, publikováno se souhlasem

Od prodávajícího je to pochopitelně míněno s nadsázkou, ale i tak to nakonec může dopadnout. A ať už si ale auto koupí kdokoli, udělá dobrý obchod - přes nijak ukrutné stáří ani nájezd ztratila tahle audina s bezpečnostní certifikaci VR7 přes 93 procent své původní ceny.

Máme nepochybně velké štěstí, že nežijeme v místech, kde bychom se museli obávat o vlastní život, kdykoli vyjdeme na ulici. Česká republika je obecně bezpečnou zemí, Evropa je obecně bezpečným kontinentem, toto privilegium málokdo doceňuje. Přesto i tady existují lidé, kteří se o své zdraví či dokonce život musí obávat více než jiní.

Paradoxem je, že jde obvykle o jedince z dvou zcela opačných konců společnosti. Jedno budou velmi úspěšní a bohatí lidé, kteří mají nepřátele už proto. A druzí lidé pohybující se za hranicí zákona, kde též není bezpečno pro nikoho - ať už kvůli (podobně) nekalé konkurenci, tak kvůli zájmu bezpečnostních složek, které nemusí ve vyhrocených situacích váhat tasit.

Přesně někomu z těchto vod otevřeně nabízí firma prodávající vskutku výjimečné Audi na fotkách níže. Její vysmátý obchodník na jednu stranu říká, že auto přes dekádu používal generální ředitel jedné španělské banky, a auto tedy může dál sloužit někomu z těchto vod. Stejně tak jej ale může ocenit někdo, kdo nemá nejlepší vztahy s „policía nacional”. A upřímně, může to tak dopadnout, pro bohaté byznysmeny už tahle nabídka není.

Ať už se ale vozu zmocní kdokoli, jistě ocení luxus vrcholného Audi A8 6,0 W12 v kombinaci s pancéřováním dle normy VR7. Verze Security poslala hmotnost vozu na masivních 3 250 kg, zrovna to je ale to poslední, co vás s 450 koňmi šestilitrového dvanáctiválce pod kapotou bude trápit. Výměnou za asi tunu „neživé váhy” navíc dostanete nejen vnější opláštění schopné odolat téměř všem ručním zbraním, ale i spodní ochranu proti výbuchu granátu nebo kola s pneumatikami, které nejde prostřelit.

Tento vůz přišel jako nový na až brutálních 580 000 Eur (14,4 milionu Kč) v plné polní, pan bankéř si nechal instalovat na zadní sedadla dokonce i palubní fax, dnes trochu legrační věc. Ale v roce 2006, kdy tohle auto přišlo na svět, se s ním dalo pracovat ještě dobře. Kdo by ovšem čekal, že půjde nadále o extra drahé zboží, mýlil by se, aktuální cena auta bůhvíjak vysoká není. Se 100 tisíci km na tachometru stojí v prý technicky perfektním servisu rovných 40 00 Eur, tedy asi 992 tisíc Kč). Z původní ceny zmizlo 93 procent.

Proč, když je auto tak skvělé (třebaže je vidět, že jezdilo, dodejme)? Protože zákazníků o něj bude jedním slovem minimum. Jak jsme již zmínili, bohatý člověk si koupí znovu nové za 14 milionů, Jenda Benda ze sousedství obrněnou A8 neocení asi a zbude vám v ruce pár potenciálních kupců. Třeba oni nepříliš úspěšní desperáti, kteří na auto za víc než milion nemají. Navíc jsou tu šílené provozní náklady. Třeba jedna nová neprůstřelná pneu přijde na 2 300 Eur (asi 57 tisíc Kč), takže jen jedna sada pneumatik přijde na skoro čtvrtinu ceny vozu. A bez odolného obutí je vám všechno to zbylé obrnění pomalu k ničemu...

Ale každá legrace něco stojí. Zástupce prodávajícího říká, že na autě není na první pohled vůbec znát, že jde ve skutečnosti o luxusní tank. Takže na vás mohou klidně pálit útočníci s AK-47 a vy si vesele jedete dál. Asi trochu blázen. Ostatně, asi jen někdo takový si tento vůz může pořídit, ale proč ne. Každému dle jeho gusta.

Audi A8 W12 s továrním pancéřováním je vskutku výjimečná věc, s faxem na palubě o to víc. Ani nevyjde moc draho na pořízení, provoz se ale jistě pořádně prodraží. Foto: Spartan Logística, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.