K mání je poklad českých asketů, sotva jetá Octavia II se „švihadly” a nejhorším motorem

/ Foto: Autohandel Winter, publikováno se souhlasem

Gumák, to je slovo, které vás napadne už při první pohledu do interiéru. Není tu jediný náznak rozmařilosti, snad krom částečně chromovaných ovladačů manuální klimatizace. Takové auto už se nevyrábí, tohle je ale dodnes jako nové.

Naprostá většina lidí chce od života maximum. Je to logické, máme to v povaze a žene nás to vpřed - kdybychom po něčem takovém netoužili, asi se spokojíme s chytáním mamutů a jejich následném opékání na ohni v „šatech” z fíkových listů. Naprostá většina lidí chce tedy maximum i od auta - co nejlepší motor, co nejvyšší výbavu, co nejvíce komfortu, dynamiky... Takové BMW M760Li by se líbilo spoustě z nás. A i v případě jeho vlastnictví lze mířit výš.

Na takové rozmary má málokdo peníze, a tak podobná většina lidí skončí u aut o mnoho obyčejnějších. Pak jsou tu ale tací, kteří po ničem extra ani netouží sáhnou klidně po voze, jako je ten na fotkách níže. Bylo a je to přání tak raritní, že se něco takového dnes už ani pořádně nevyrábí. A pokud ano, nevyrábí to Škoda. Přesně u té si ale ještě před necelými deseti lety šlo koupit auto, který je hotovou spásou odříkačů světských požitků. A protože toto konkrétní mělo dosud dva majitele, kteří se o něj hezky starali a téměř s ním nejezdili, zve k návratu do minulosti.

Dnes už si taková auta opravdu skoro nikdo netroufne ani nabízet, nemá to ostatně ani ekonomický smysl. V určité chvíli jako automobilka zjistíte, že věci typu elektrická okna chce tolik lidí, že vás více stojí nabízet ta manuálně ovládaná pro lidi, kteří elektrické ovládání nevyžadují. A protože takových prvků existuje více a více, automobilky paradoxně z ekonomických důvodů nabízejí v základu větší, nikoli menší standard.

Ještě na začátku minulé dekády ale končila jiná éra, kdy bylo obvyklé nedat autu v základu prakticky nic. Jen tak se mohlo stát, že dále existovala Škoda Octavia Classic, kterou šlo vybavit motorem 1,4 bez turba s výkonem pouhých 80 koní, plechovými koly, barvou „poštovní modrá” a interiérem tak prostým, že se v něm nenašlo místo nejen pro jediné elektricky ovládané okno, ale ani pro chromované cokoli. Černo-šedé téma uvnitř narušují jen chromované obroučky ovladačů ventilace - už tehdy škodovka věděla, že dělat je ryze „gumové” pro pár lidí, kteří si koupí vůz jako tento, nemá smysl.

Výsledkem je na jednu stranu zoufale neatraktivní auto, do kterého si původní kupec bůhvíproč přikoupil jen přední mlhovky a základní rádio zabírající jen polovinu 2DIN otvoru v palubní desce. Protože má ale najeto pouhých 45 tisíc km, vypadá dodnes jako nové a je hotovou spásou pro moderní askety, kterým už dnes automobilky pomalu nic nenabízí.

Jestli je to pro vás zajímavá nabídka, posuďte sami, na tuto skoro novou „oktávku” stačí 5 999 euro, tedy asi 152 tisíc Kč. Jako lístek na výlet zpět do časů ne až tak dávno minulých nicméně poslouží skvěle, i kdybyste se na ni měli jen podívat na fotkách. Však i nová Fabia dnes v základu nabízí víc.

Devět let stará Octavia II téměř bez jakékoli výbavy a s motorem 1,4 je skutečně pozoruhodný lístek na vlak do minulosti. Taková auta už se dnes pořádně ani nevyrábí, škodovka je určitě nenabízí. Vzhledem k minimálnímu nájezdu a adekvátní ceně to ale nutně není ani špatná nabídka. Foto: Autohandel Winter, publikováno se souhlasem

