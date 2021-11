K mání je poklad odpůrců evoluce. Dodnes nejetý VW Golf II je dokonalý stroj času do 80. let včera | Petr Miler

/ Foto: Retro21, publikováno se souhlasem

Patříte-li mezi ty, kteří moderní výdobytky považují jen za další věci, které se mohou pokazit, tohle je něco pro vás. Více jak 30 let starý Golf s minimálním nájezdem v původním stavu nenabízí krom motoru, volantu a kol prakticky nic.

Nový Volkswagen Golf si můžete koupit s tolika prvky výbavy, že její seznam bude delší než toaletní papír. I v základní ceně toho už dnes dostanete docela dost, pokud ovšem zastáváte přístup „co na autě není, nemůže se pokazit”, snadno oceníte spíše naprostý opak. Golf II, který nemá turbodmychadlo, elektrická okna ani vyhřívaná sedadla. Nemá prakticky nic.

Právě na takový vůz se díváte - na definici sousloví „chudá výbava” druhé poloviny 80. let. Za prvky výbavy tu lze s trochou invence označit vyhřívané zadní okno a zadní stěrač, jinak jde o provedení tak chudé, že i ze skromných šesti tlačítek na jakési středové konzole využívá pouze dvě - nenajdeme tu ani spínač zadní mlhovky. „Klimatizace” má auto ale dvě - jednu v levých dveřích a druhou v levých dveřích. Obě se ovládají kličkami, jak jinak.

Tenhle kousek byl koupen jako nový v Německu v roce 1988 a od té doby zůstal v rukou jeho prvního a jediného majitele. Ten s ním dělal všechno možné, jen ne jezdil a stále německý specialista na prodej podobných „relikvií” jej nyní prodává s pouhými 9 234 kilometry na tachometru. Nechybí tu žádné číslo, auto opravdu nemá najeto ani 10 tisíc km. Po 33 letech fascinující věc, někdo s ním nejezdil v průměru ani 1 km denně.

Takto to ale samozřejmě neprobíhalo, auto naprostou většinu času stálo v garáži. Všechno je tak stále původní, z fabriky - tlumiče, brzdy, pneumatiky, chladič, alternátor, zkrátka všechno, tímto pohledem je to pořád zánovní auto. Podle prodávajícího ve 100% stavu, o čemž má svědčit i stále platná německá technická. Není to tedy tak, že by s vozem někdo najel 9 tisíc km a pak dekády stálo - celou dobu jej někdo alespoň sporadicky používal.

Se vším zmíněným je nyní k mání a jeho největší devizou je opravdu perfektně působící stav - karoserie, laku i interiéru. Z dostupné dokumentace nevidíme žádné nedostatky, je to svým způsobem opravdu krásný kus. Netrhnete s ním žádné rychlostní rekordy, benzinová jedna-šestka pod kapotou s 75 koňmi ale jen pro ostudu nebude a prý stále běží perfektně. Vůz může být váš za 13 900 euro, tedy asi 355 tisíc korun. Je to hodně? Na 33 let starý Golf ano, ale na stroj, který si může dělat ambice na trávení dalších dekád v muzeu, snad ani ne.

Po 33 letech sporadického ježdění je tohle auto k mání v kompletně originálním stavu s pouhými 9 tisíci km na tachometru. Jeho stav je skutečně mimořádný. Foto: Retro21, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

